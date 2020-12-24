Sınıf Öğretmeni nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Sınıf Öğretmeni olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Sınıf öğretmeni altı yaş grubundaki öğrencilere okuma ve yazma ile temel dersleri öğretir. Özellikle de bu yaşlardaki öğrencilere temel matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi ve el becerileri gibi dersler öğretilir.

Sınıf Öğretmeni Nedir?

Sınıf öğretmeni ilkokula yeni başlayan öğrencilere temel okuma ve yazmayı öğreten kişidir. Aynı zamanda sınıf öğretmeni altı yaş grubundaki çocuklar sınıf öğretmenlerinden temel matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi ve el becerileri gibi dersleri öğrenirler. Aynı zamanda sınıf öğretmenleri özel okullarda ve devlet okullarında eğitim görürler. Sınıf öğretmenleri müfredata uygun olarak öğrencilere gereken bilgileri verirler. Ayrıca çağdaş eğitim metotlarından da yararlanırlar. Bunun yanı sıra sınıf öğretmenleri çocukların akıl yürütme becerilerinin geliştirilmesini de sağlarlar.

Sınıf Öğretmeni Ne İş Yapar?

Sınıf öğretmenleri öğrencilerin pedagojik gelişimlerine katkı sağlar. Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen müfredata uygun olarak eğitimler verilir. Sınıf öğretmeni çocuklara okuma ve yazma öğretir. Çocukların matematik ve fen bilgisi gibi alanlarda temel bilgileri öğretirler. Bunun yanı sıra müfredatın öngördüğü bilgiler doğrultusunda çocuklara önemli beceriler kazandırılır. Sınıf içerisindeki başarısızlığı ve uyumsuzluğu olan çocukları tespit eden öğretmen bu konuda rehberlik servisi ile görüşür.

Sınıf Öğretmeni Nasıl Olunur?

Sınıf öğretmeni olmak için belli başlı eğitimleri almak gerekir. Sınıf öğretmeni olmak isteyen kişiler üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimi veren Sınıf Öğretmenliği bölümünde eğitim görürler. Bu bölümde derslerini başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler bölümden mezun olduktan sonra işe başlayabilirler.

Sınıf Öğretmeni Olma Şartları Nelerdir?

Sınıf öğretmeni olmak için dayanıklı, disiplinli ve özverili olmak gerekir. İyi bir sınıf öğretmeni çocuklar ile iyi ve seviyeli bir iletişim geliştirebilmelidir. Bunun yanı sıra sınıf öğretmenleri öğrencilerin velileri ile iyi bir iletişim kurabilmeliler. Özel okullarda çalışmak isteyen sınıf öğretmenleri erkek ise askerlik ile ilişiklerinin bulunmaması gerekir. Ayrıca çocukların sorunlarını anlayabilecek seviyede psikoloji de bilmeleri önemlidir. Sınıf öğretmenleri zamanı doğru kullanabilmeliler.

Sınıf Öğretmeninin Görevleri Nelerdir?

Sınıf öğretmenleri düzgün bir diksiyona ve etkili bir hitabete sahip olmalılar. Aynı zamanda sınıf öğretmenleri müfredatın öngördüğü bilgi ve becerileri de çocuklara verebilmeli. Öğrencilerinin öğrenme kapasitelerini de iyi bir şekilde anlayabilen sınıf öğretmenleri ona göre eğitim metodu geliştirebilmeli. Sınıf öğretmenleri öğrencilerine okuma ve yazmanın yanı sıra temel matematikten Türkçeye kadar pek çok alanda eğitim verirler.

Sınıf Öğretmeni Maaşları Ne Kadar?

Sınıf öğretmenleri çalıştıkları yere ve tecrübelerine göre maaş alırlar. Mezun olduktan sonra ilk defa çalışmaya başlayan sınıf öğretmenleri 2 bin 500 lira maaş alırlar. Ayrıca mesleklerinde başarılı bir şekilde ilerleyen sınıf öğretmenleri tecrübe kazandıkça maaşları da artar. Bu seviyede sınıf öğretmenlerinin ortalama maaşı ise 3 bin 900 lira seviyelerinde olur. Ayrıca meslekte ilerleyen ve deneyim kazanan sınıf öğretmenleri en yüksek 5 bin 300 lira civarında maaş alırlar.

Sınıf Öğretmeni İçin İş İmkanları Nelerdir?

Sınıf öğretmenleri için pek çok iş imkanı bulunmaktadır. Sınıf öğretmenleri hem devlet okulunda hem de özel okullarda görev yapabilirler. Kendi alanlarında eğitim gören sınıf öğretmenleri buna göre çalışmalarını da başarılı bir şekilde sürdürürler. Hem devlet okullarında hem de özel okullarda sınıf öğretmenleri ihtiyacı bulunuyor. Devlet okullarında eğitim vermek isteyen sınıf öğretmenleri Kamu Personeli Seçme Sınavına girerek yeterli puanı almalılar.