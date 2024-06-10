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Sınavlar bitti, yaz tatili başlıyor

Güncelleme Tarihi:

#Konuk Yazar#Sınavlar Bitti Yaz Tatili Başlıyor#Prof. Dr. Erten Gökçe
Sınavlar bitti, yaz tatili başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 10:48

Öğrencilerimiz yorucu ve tempolu bir yılın ardından nihayet sınavlarını tamamladı. Artık ne oldu, neden oldu, nasıl oldu gibi soruları sormanın çok da bir anlamı yok. Bundan sonraki artık öğrenciler süreçte yaz tatilinde biraz dinlenmeli, sevdikleri aktiviteleri yapmalı, aileleriyle birlikte zaman geçirmeli. Ve tabi en önemlisi mümkünse kitap okumalılar.

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Sınavlar yaşamımızın bir parçasıdır. Hayat boyu sınavlar devam edecektir. Sınavlar bitince o yorgunluğun getirdiği biraz rahatlama, nefes alma ile sevdikleri etkinlikler ile meşgul olmak onları iyi hissettirecektir. Tabi bu, bütün gün telefonda, tablette ya da bilgisayarda oyun oynamak, sosyal medyada zaman geçirmek anlamına gelmemeli. Yaz tatilinde hem eğlenmeli hem dinlenmeli hem de kitap okuma etkinliğini ihmal etmemelilerdir. Bu yaz tatilinde LGS’den çıkan öğrenciler en az 3 kitap, YKS’den çıkan öğrenciler ise en az 5 kitabı bitirmelilerdir. Çünkü sınavlar bitti demek eğitim-öğretim bitti anlamına gelmiyor, Eylül ayında okullar açılacak ve eğitim-öğretim devam edecek, okula ve eğitime hazırlanmalıyız.

TATİL, TATİL GİBİ YAŞANMALI
Diğer yandan ortaokul ve lise öğrencileri ise ergenlik döneminin bir özelliği olarak kendilerini ifade etme çabası içerisinde olurlar. Şunu belirtmek gerekir ki, bu tatil tüm öğrencilerin tatilidir ve onların bir süre dinlenmeye ihtiyaçları vardır. Tatiller tatil gibi yaşanmalı ve öğrenciler sevdikleri aktiviteleri bu iki haftalık sürede gerçekleştirmeli. Bu tatil sürecinde öğrencilere ve ailelere aşağıda belirtilen tavsiyelerde bulunulabilir:

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1- Öğrenciler her zaman tatili heyecanla beklerler. Onların bu coşku ve heyecanını paylaşın.

2- Çocuklarınızla yapabileceğiniz etkinlikler planlayın.

3- Özellikle sinema, tiyatro gibi sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmayı özendirin.

4- Tatilde kitap okumalarını teşvik edin.

5- Bilgisayar, tablet ve telefon gibi teknoloji ürünlerine ayıracakları zamanı sınırlandırın.

'GETİR KARNEYİ AL HEDİYEYİ' DEMEYİN!
6- Okul sürecinde yapamayıp ertelediği etkinlikler varsa onlara zaman ayırabileceklerini belirtin.

7- Çocuklarınızı motive etmek için onları mutlu edecek küçük hediyeler alabilirsiniz. Ancak anne babalar çocuklarına bir şey alırken, “getir karneyi, al hediyeyi” şeklinde bir yaklaşım içerisinde olmamalıdır.

8- Öğrencilerin derslerine çalışmaları ve başarılı olmaları onların temel sorumluluklarından biri olduğunu hatırlatın.

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9- Çocuğunuzun bütün eğitim sürecindeki çabasını takdir etmeyi unutmayın.

10- Özellikle bu yıl sınava girecek olan 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin birkaç gün dinlendikten sonra çok yoğun bir tempo ile olmasa da sınav hazırlıklarını sürdürmelerini hatırlatın.

Unutmamak gerekir ki, başarı asla tesadüflere bağlı değildir. Düzenli ve etkili çalışma yaşamın olmazsa olmazıdır. Tüm öğrencilerimize keyifli, eğlenceli ve mutlu bir yaz tatili diliyorum.

PROF. DR. ERTEN GÖKÇE KİMDİR?
Prof. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölüm başkanıdır. Etkili öğretmenlik, hedefe odaklanma ve başarı, öğrencilerin akademik başarılarının artırılması ve eğitimde program geliştirme konularında çalışmalarını sürdürüyor.

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#Konuk Yazar#Sınavlar Bitti Yaz Tatili Başlıyor#Prof. Dr. Erten Gökçe

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