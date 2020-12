Seyis nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Seyis olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Seyis Türk Dil Kurumunca at antrenörü anlamına gelir.

Seyis Nedir?

Seyis bir meslek grubunu icra eden kişidir. Bu meslek atlar ile ilgili bir meslektir. Atlar Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğundan ötürü bu meslek değerli mesleklerden, değer gören mesleklerden biridir. Bu mesleği icra edenler, atların beslenmesinden, bakımından ve her türlü ihtiyacından sorumludur. Görev yaptığı yerlerde atlar ile ilgili her iş ile seyis ilgilenir. Aynı zamanda at antrenörü şeklinde de tanımlanmaktadır. Bunun sebebi de bahsettiğimiz üzere atlar ile ilgili her detayla ilgili olması ve aynı zamanda atları eğitmesidir.

Seyis Ne İş Yapar?

Seyisin işi genel anlamı ile atlarla ilgili her iş ile ilgilenmektir. Atların bakımından seyis sorumludur. Atların beslenmesini seyis sağlamaktadır. Atları temizleme görevi seyise aittir. Aynı zamanda atların kaldığı ahırın temizlenmesi işi de seyislere aittir. Çünkü ahır atların kaldığı alandır ve atların sağlıklı kalabilmesi için temiz bir ortamda yaşamaları gerekmektedir. Atların tımarlama, eyerleme işi de seyislere aittir. Seyisler genel olarak yarış atları ile ilgilenmektedir. Bu nedenle bu atları yarışa hazırlar. Yarışta iyi bir derece alabilmesi için egzersizler yaptırır. Sabah, öğle, akşam sorumlu olduğu atları yürüyüşe çıkarır. Görüldüğü üzere atlar ile ilgili her şey seyisin sorumluluğu altındadır.

Seyis Nasıl Olunur?

Seyis olmak için, bu meslek için bitirilmesi gereken kurslar vardır. Bu kurslar Hipodrom Müdürlüğünce açılan kurslardır. At ile ilgili her türlü eğitim bu kursta verilir. günlük bir kurstur. Aynı zamanda seyis olabilmek için 70 kilodan düşük olmak da gerekmektedir. Bu meslek için 30 yaş sınırı da bulunmaktadır. 30 yaşı geçen kişiler bu kurslara katılamaz, seyis olamaz.

Seyis Olma Şartları Nelerdir?

Seyis olmanın ilk şartı bu mesleğin eğitimini almış olmaktır. Yani bu mesleğin var olan 40 günlük eğitim kursunu tamamlamış olmak gerekmektedir. 70 kilonun altında ve bedenen sağlıklı, kuvvetli olmak da lazımdır. Hayvan sevgisi de bu meslek için gerekli unsurlardandır. Hayvan sevgisi olmayan kişilerin bu mesleğin gerektirdiği özveriyi gerçekleştirebilme imkanı yoktur. Aynı zamanda kurstan aldığı eğitimi yeterince iyi anlamış olması gerekir. At ile ilgili genel bilgilere sahip olması lazımdır.

Seyisin Görevleri Nelerdir?

Seyisin görev sorumluluğu at ile ilgili her şeyi içerir. At tamamen seyisin sorumluluğu altındadır. Atların bakımı, beslenmesi seyise aittir. Atın kaldığı yerin, ahırın temizliği seyise aittir. Bu işin düzenli yapılması atın sağlığı açısından önem taşır. Atı düzenli olarak yürüyüşlere çıkarması gerekmektedir. Atı eyerleme, tımarlama seyisin görev alanında bulunmaktadır. Aynı zamanda yarış atına bakan bir seyisin bu atı yarışlara hazırlanması gerekmektedir. Bunun için ata egzersizler yaptırır, uzun yürüyüşlere çıkarır. Bunların hepsi seyisin görev alanında bulunan işlerdir.

Seyis Maaşları Ne Kadar?

Seyis maaşları her yıl değişerek bir artış göstermektedir. Seyis maaşları ortalama olarak

2000 ve 3500 arasında değişkenlik göstermektedir.

Seyis İçin İş İmkanları Nelerdir?

Seyisler için atların olduğu her yerde çalışma imkanı da bulunmaktadır. Seyisler at çiftliklerinde çalışabilmektedir. Binicilik bölümü olan turistik yerlerde çalışma imkanları mevcuttur. Özel olarak faaliyet gösteren binicilik kulüplerinde iş olanakları mevcuttur ve buralarda çeşitli görevlerde çalışabilmektedirler. Aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü de bu meslek gruplarını bünyesinde çalıştırmaktadır. Seyisler için aynı zamanda internette de iş ilanı verilmektedir. Bu ilanları da takip etmek gereklidir.