Ses Eğitimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Kişilere verilen ses eğitimi vesilesiyle, ses sanatçılarının sahip oldukları ses daha güçlü ve nitelikli bir hale gelir.

Ses Eğitimi Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Ses Eğitimi Bölümü bulunan üniversiteler; Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü alanına ilgi duyan öğrenci adaylarına solistlik yeteneklerini geliştirebilme imkanı sağlamayı hedefler. Bu hususta öğrencileri eğitir. Ses Eğitimi Bölümü; Müziğe ve bunun yanı sıra özellikle de şarkı söylemeye merakı olan öğrenciler için eğitim olanağı sunmaktadır. Bu sayede öğrencilerin kendilerini Ses Eğitimi Bölümünde yetiştirme olanakları söz konusu hale gelecektir.

Ses Eğitimi Nedir?

Ses eğitimi sayesinde kişilerin solistlik yeteneklerini geliştirebilme imkanı söz konusudur. Ses Eğitimi; kişiler tutarlı, doğru tonlama ile şarkı söyleme eğitimi sunar. Sesin dayanıklılığını ve kontrolünü arttırmaya yardımcı olmak amacıyla koordineli nefes desteği geliştirme eğitimi verir. Kişilerin en düşük düzeyde gerilim ile serbest tonlu bir kalite sergilemelerine yardımcı olur. Büyüme ve gelişmeye yardımcı olmak için yaralı alışkanlıkların edinilmesi konusunda yol gösterir. Kişilere; ses sağlığını koruma konusunda, basit melodik süslemeler yapma becerisi kazandırma ve nağmeler yapmanın yanın sıra uyum içinde şarkı söyleme eğitimleri verilir.

Ses Eğitimi Bölümünün Amacı Nedir?

Ses Eğitimi Bölümünün Amacı; kişilere tutarlı ve doğru tonlama ile şarkı söyleme yeteneği kazandırmaktır. Bunun yanında dayanıklılığı ve kontrolü arttırmaya yardımcı olacak koordineli nefes desteğini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Böylece sesini doğru şekilde kullanmayı bilen ses sanatçılarını topluma kazandırmaktır.

Ses Eğitimi Mezunu Ne İş Yapar?

Ses eğitimi mezunu olmaya hak kazanmış olan kişiler, almış oldukları eğitim kapsamına uygun olarak ses sanatçılığı icra eder veya ses konusunda meraklı olan bireylerin eğitme konusunda çalışmalar yürütürler.

Ses Eğitimi Kaç Yıllıktır?

Ses Eğitimi, üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi kapsamında sağlanan bir eğitim olup 4 yıllık bir lisans bölümü olarak öğrencilerin eğitimine katkı sunmaktadır.

Ses Eğitimi Okumak İçin Ne Gereklidir?

Ses Eğitimi bölümüne sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabulü gerçekleştirilmektedir.

Ses Eğitimi Öğretimi İngilizce midir?

Ses eğitimi öğretimi Türkçe dilinde gerçekleştirilmektedir.

Ses Eğitimi Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Ses Eğitimi; SÖZ puan türünde öğrenci alımı yapmaktadır. Diğer bir ifade ile Sözel puan türünde yeterli düzeyde başarıya sahip durumda olan öğrencilerin söz konusu bölüme kayıt yaptırmaları mümkün olmaktadır.

Ses Eğitimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversitede ses eğitimi almayı tercih eden ve özel yetenek sınavını başarı ile geçen aday öğrencilerin sorumlu olduğu pek çok ders bulunuyor. Bunlar;

- Ses Eğitimi: Türk Sanat Müziği,

- Temel Müzik Solfej ve Kuram,

- Türk Müziği Türleri ve Analizleri,

- Türk Müziğinde Ses Sistemleri,

- Çalgı Eğitimi,

- Ses Tekniği,

- Piyano,

- Türk Halk Müziği Bilgileri,

- Toplu Uygulama,

- Müzik Tarihi,

- Armoni,

- Üslup ve Repertuar,

Ses Eğitimi Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Ses eğitimi bölümünü başarı ile tamamlayarak mezun olan kişiler; koro üyelerine, aktörlere, spikerlere, şarkıcılara, vokal eğitimi verebilecekleri iş ve çalışma olanaklarına sahiptirler. Ayrıca istedikleri takdirde kendileri de ses sanatçısı olarak sanat hayatı içinde yerlerini alabilirler.

Ayrıca pedagojik formasyon alarak MEB’e bağlı eğitim kurumlarında müzik eğitmenliği görevi üstlenebilirler. Ancak bunun için kişinin; Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan elde edeceği puan belirleyici nitelik barındıracaktır.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Ses eğitimi bölümü mezunları iş bulabilecekleri ve çalışabilecekleri çeşitli seçeneklere sahiptirler. Bunları şu şekilde listelenebilir;

- TV müziği, reklam müziği gibi pek çok çeşitliliğe sahip müziklerin bestecileri olabilirler.

- Müzik sektöründe eleştirmenlik yapabilirler.

- Müzik sektöründe yayıncı ve ya yönetici olarak çalışabilirler.

- Müzik eğitmeni olarak çalışabilirler.

- Ses yerleştirmeleri, çeşitli disiplinlerden yaralanarak interaktif uygulamalar ve disiplinler arası sanat eserleri tasarlama faaliyetleri yürütebilirler.

Ses Eğitimi Çalışma Alanları Nelerdir?

Ses eğitimi süreçlerini başarı ile tamamlayan bireyler; koro üyelerine, şarkıcılara, aktörlere, spikerlere vokal eğitimi verebilmek gibi çeşitli çalışma alanları içinde bulunabilirler. Ayrıca kendileri de ses sanatçısı olarak kariyerlerini devam ettirebilirler.

Ses Eğitimi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Ses Eğitimi bulunan çeşitli üniversiteler öğrenci kabul etmektedir. Bu üniversitelerden bazıları şunlardır;

- Hacettepe Üniversitesi

- Ankara Üniversitesi

- Başkent Üniversitesi

- Bilkent Üniversitesi

- Gazi Üniversitesi

- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi