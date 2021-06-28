Seramik Nedir Ve Nasıl Yapılır? Seramik Nasıl Pişirilir Ve Kesilir

Vazo, duvar süsleri, tabak, çanak, çömlek, kase, aydınlatma araçları gibi günlük hayatta kullandığımız eşyaların yapımında seramik maddesine sıklıkla rastlarız. Hatta bu ürünleri satın alırken ürün içeriklerinde seramik malzemesi içermektedir ibaresini de genelde okuruz.

Seramik Nedir?

Kovalent ya da iyonik bağlara sahip olan metal ve metal olmayan inorganik bileşikten oluşan katı malzemeye seramik denmektedir.

İnsanlık tarihinde en eski seramik yapımları bazı malzemelerin karıştırılmasıyla ya da kendisinin direk kullanılmasıyla ateşte sertleştirilerek kap, çanak, çömlek, figür yapımlarıyla başlamıştır.

Seramik Nasıl Yapılır?

Seramik objeler el ve makine yapımı olarak meydana gelmektedir. Seramik yapımı kendisine özel seramik atölyelerinde gerçekleşmektedir.

Seramik yapımı fırınlama aşamasını da gerektirmektedir. Seramik yapım aşamaları yoğurma, biçimlendirme, kurutma, deri sertliği kademeleri tamamlanarak olmaktadır.

Hazır poşetlerde satılan kil kendi içerisinde nem barındırır. Bu yüzden bu kil malzemesi alınarak doğrudan seramik yapım aşamalarına başlanabilir.

Yoğurma aşaması çamur kütlesini el ile çevirerek ya da bastırarak karıştırma aşamasıdır. Buradaki amaç çamurun içindeki hava kabarcıklarını çıkarmak için çamurun homojen hale gelmesini sağlamaktır.

Biçimlendirme aşaması ise seramik kilinden oluşan seramik çamurunu çeşitli tekniklerle şekillendirme kademesidir. Bu aşamada bazı kalıp şekillerinden yararlanılabilmektedir. Bu kalıpları tek ya da birden fazla kullanabilirsiniz.

Kurutma aşaması, bütün yüzeyde eşit bir kurutmanın yapıldığı aşamadır. Çünkü kil torbası açıldığı andan itibaren kurumaya başlayacaktır. Hava ile temas ettiği anda su kaybeder ve sertleşir. Bu nedenden dolayı biçimlendirme aşamasından sonra seramik yumuşak bir naylon ile sarılır ve bütün yüzeyin eşit kuruması sağlanır.

Deri sertliği aşamasında belirtilen durum kısmen kurumuş, biçimlenmiş seramiğin deri sertliğinde olması demektir. Bu aşamada artık seramiğe ekleme ya da kulp takmak gibi objeler takılabilir.

Seramik Nasıl Pişirilir?

Seramik pişirme çeşitli kademelerden geçmektedir. İlk pişirim bisküvi pişirim olarak 1100 derecede yapılmaktadır. Seramik pişirme aşaması evde yapılamamaktadır. Atölyelerde yapılmaktadır.

İkinci fırınlama ise sır fırınlama olarak geçmektedir. Seramik daldırma, akıtma, püskürtme, fırça gibi yöntemlerde sırlanır. Dada sonra ikinci fırınlama sır fırınlama yapılır. Bu fırınlama işleminde derece ilk fırınlama tekniğine göre daha yüksektir. 1000 ile 1280 derece arasında olabilmektedir.

Son olarak da sır üstü pişirim yapılır. Bazı durumlarda bu üçüncü pişirime de gereksinim duyulur.

Seramik Nasıl Kesilir?

Seramik kesimi için seramik atölyelerinde seramik kesme aletleri ve makineleri bulunmaktadır. Seramik kesimi bu makineler ile yapılmaktadır.

Seramik kesimi için kullanılan bu makineler çok çeşitlidir. Düz kesim, kıvırcık kesim, ıslak testereyle kesim, kuru kesim, delik testere bıçakları gibi kesim teknikleri kullanılmaktadır.

Islak testereyle kesimde dönen elmas tekerleği kullanılmaktadır. Kullanımı kolay olduğu kadar çok yönlüdür. Doğru bir yarım daire ya da karmaşık şekiller seçilebilir. Endüstri sektörü seramik kesimi için ıslak testere modellerini çoğaltmaktadır.

Elmas öğütücü ile seramik karolarda kuru kesim yapılabilmektedir. Elmas disklerde genelde 100 mm ile çalışmaktadır. Bu yöntem ile seramikte düz kesim veya şekilli kesimler kolaylıkla yapılabilmektedir. Seramiğin ortasında yer alan bir deliği hızlı bir şekilde kesmek istiyorsanız dairesel delik testere bıçağı kullanabilirsiniz.

Çok sert olan seramikleri kesmek için ise önerilen çekiç olmadan matkap kullanılmasıdır.