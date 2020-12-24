Satış Temsilcisi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Satış Temsilcisi olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Günümüz alışveriş alışkanlıkları eskiye göre oldukça fazla değişmektedir. Çok fazla marka, çok fazla alışveriş merkezi, çok fazla mağaza insanlara hizmet etmektedir. Bu sebeple bütün mağazalarda müşterilerle ilgilenecek kişilere de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum satış temsilcisi mesleğini de doğurmuştur. Bireysel satış temsilcisi birçok alanda çalışabilen satış temsilcilerine verilen isimdir. Birçok kişi bireysel satış temsilcisinin ne iş yaptığı ile ilgili detayları merak eder.

Bireysel Satış Temsilcisi Nedir?

Bireysel satış temsilcisi bankaların ya da firmaların satış departmanlarında görev yapan kişilere verilen unvandır. Bu kişiler satış ve pazarlama hizmetlerinde müşteriye destek vererek şirketlerin müşteri ile direkt ilişkisini sağlayan alanlarda görev yapar. Firmaların sahip olduğu ürün ya da hizmeti müşteriye sunan satış temsilcileri ürün ya da hizmetin müşteriye satılması için çalışır. Bireysel satış temsilcileri müşteri ile birebir ilgilenen kişilerdir.

Satış Temsilcisi Ne İş Yapar, Nasıl Olunur?

Bireysel satış temsilcileri şirketlerde veya bankalarda görev yapan kişiler olarak karşımıza çıkar. Bu kişilerin görevi müşterilerle birebir iletişim kurarak ürün ya da hizmeti satılmasını sağlamaktır. Satış temsilcileri şirketlerin ya da bankaların belirlediği hedefler doğrultusunda müşterilere ürün ve hizmet pazarlar. Firmaların satışlarını artırmak amacıyla kullandıkları bireysel satış temsilcileri ürün ve hizmetin satışının artırılmasında en büyük etkenlerden bir tanesidir.

Satış Temsilcisi Olmak İçin Gerekli Olan Özellikler Nelerdir?

Satış temsilcileri birçok firmada veya bankada görev alan hatta en çok bulunan pozisyonlar olarak karşımıza çıkar. Birçok sektörde satış temsilcisi ile ihtiyaç duyulur. Firmanın müşteri ile bağlantısını en iyi sağlayan kişiler bireysel satış temsilcisidir. Bu sebeple satış temsilcilerinin bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu özellikler ise şu şekildedir;

- Bireysel satış temsilcisi ikna kabiliyeti yüksek olmalı

- Duygusal zekası yüksek olmalı

- İletişim gücü kuvvetli ve dışa dönük olmalı

- Yüksek satış hedefleri için projeler geliştirebilmeli ve projelerini firmalara sunabilmelidir.

Bireysel Satış Temsilcisi Eğitimi İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

Bankalarda satış temsilcisi olarak görev yapabilmek amacıyla kişilerin üniversitelerin gerekli bölümlerinden mezun olması gerekir. Bu bölümler; iktisat, işletme, maliye gibi bölümler olmaktadır. Bu fakültelerden mezun olan kişiler bankaların bireysel satış temsilcisi olarak bankalara başvurabilir. Mülakata giren bireysel satış temsilcileri mülakatta başarılı oldukları takdirde bankalarda satış temsilcisi olarak görev yapabilir. Firmalarda satış temsilcisi olarak görev almak isteyen kişiler ise sertifika eğitimleri ile pazarlama ve satış alanında aldıkları eğitimler sonucunda en az lise mezunu olmak koşuluyla görev yapabilir. Satış temsilcisi ile ilgili birçok kişi bu alanda ilgili koşulları başvuracağı firmadan daha net öğrenebilir.

Satış Temsilcisi Nasıl Olunur?

Bireysel satış temsilcisi olmak isteyen kişiler özellikle bankalarda satış temsilcisi olmak istiyorlarsa bu alanlarla ilgili eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bunun dışında bireysel satış temsilcisi olmak isteyen kişiler firmalarda satış temsilcisi olmak istiyorlarsa firmayla bizzat görüşerek firmanın satış temsilcisi için aradığı özellikleri dikkate alır. Böylece firmanın isteğine göre kendini geliştirerek gerekli eğitimlere katılarak bireysel satış temsilcisi olabilir.

Satış Temsilcisi Maaşları Ne Kadardır?

Bireysel satış temsilcisi için ortalama maaş 3380 TL iken en düşük maaş 2320 TL en yüksek maaş ise 4 bin 850 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişilerin çalıştığı firma firmadan aldığı maaş; firmada çalıştığı süre, firmanın fiyat politikası, büyüklüğü satış danışmanında, temsilcisinin maaşını da etkilemektedir. Bu sebeple satış temsilcisi olan kişiler genel olarak çalıştıkları süre ve çalıştıkları firma ile alakalı maaşlarında değişimler mevcuttur.

Satış Temsilcisi Olma Şartları

Satış temsilcisi olmak için kişilerin mezun oldukları bölümler önem taşır. Kişilerin mezun oldukları ilk 5 bölüm şu şekildedir.

- İşletme

- İktisat

- Kamu

- Yönetimi

- Pazarlama

- İngilizce İşletme gibi bölümlerden mezun olan kişiler satış temsilcisi olarak görev yapabilir.

Satış Temsilcisi İş İmkanları

Satış temsilcisinin çalıştıkları ilk 5 sektör ise şu şekildedir;

- Tekstil

- Gıda

- Hizmet

- Sağlık

- Ticaret sektörlerinde satış temsilcileri görev almaktadır. Özellikle tekstil ve gıda alanında satış temsilcileri en yüksek oranda istihdam edilmektedir.