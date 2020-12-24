Satış Elemanı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Satış Elemanı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Satış elemanı günümüzde oldukça popüler ve çalışma ağı geniş bir meslek grubudur. Aynı zamanda kişiler tarafından en sık tercih edilen meslektir. Müşteri ile doğrudan iletişim kurulup satış işlemi hakkında tüm bilgilerin sağlandığı sektördür.

Satış Elemanı Nedir?

Satış elemanı, belirli bir markayı temsil eden, üretici firma ve bu firmadan alış işlemi yapmak isteyen müşteriler ile iletişimi sağlayıp köprü görevini üstlenen, toptancı ve perakendeci ile de iletişim ve ilişkiyi sağlayan kişilere denmektedir. Genel olarak tüketicilerle iletişime geçip ürün hakkında bilgiler verip satışını sağlamaktadır.

Satış Elemanı Ne İş Yapar?

Satış elemanı, satış ve pazarlama sektöründe hizmet veren firmaların gelişiminde ve büyümesinde etkilidir. Firma ile tüketici arasında köprü ve iletişim kurarak satış işlemin gerçekleşmesini sağlar. Satış elemanı sahada ya da çalıştığı ortamı çekip çeviren kişidir. Zaman zaman yeni fikirler ile hem kendi hem firma gelişimine önemli katkıda bulunurlar.

Satış Elemanı Nasıl Olunur?

Satış elemanı olmak için üniversitelerin ilgili bölümlerinden 4 yıllık eğitim sonucunda mezun olmak gerekir. Ayrıca bu işe karşı ilgili olunması ve severek yapılması gerekmektedir. Bu sektörde çalışmayı düşünen kişilerin yurt içi ve yurt dışı seyahat engelinin de bulunmaması gerekmektedir.

Satış Elemanı Olma Şartları Nelerdir?

Satış elemanı olmak için bazı şartlar vardır. Bu şartlar ise;

- Faydalı bir iletişim tekniğinin ve ikna kabiliyetinin bulunması

- Yeniliğe açık fikirli olmak

- Yaratıcılık yeteneğinin bulunması

- Eğitim öğretim hayatının ilgili bölümlerinden mezun olmak

- Satış konusunda ikna edici olmak

- Özgüvenli, sabırlı, konuşkan, dinlemeyi bilmek

- Ms Office programlarını bilip iyi derecede kullanmak

- Dinamik, güler yüzlü ve dayanıklı olmak

- Müşteriye öncelik vermek

- Çalışanların kıyafetlerine özen göstermesi

- Ürün hakkında sağlam bilgi kaynağının olması

- Müşteri memnuniyetini sağlamak

Satış Elemanı Görevleri Nelerdir?

Satış elemanının görevleri oldukça önemlidir, Bu görevler;

- Satışa sürülecek ürünlerin kalite, tür ve fiyatlarına göre sınıflandırmak

- Müşteriyi satın almaya ikna etmek

- Ürünlerin giriş çıkış kayıtlarını kontrol altında tutmak

- Ürün ile ilgili bir problem olduğunda müşteri ile iletişime geçip sorunu çözüme kavuşturmak

- Depodan ürün getirilmesi sağlamak

- Satış bilgilerini yöneticilere raporlamak

- Satılmış olan ürünlerin fişlerini düzenlemek

- Ürünlerin katlanması, rafların düzenlenmesini sağlamak

- Günlük satış cirosunun hesaplanmasını ve bilgilendirilmesini sağlamak

- Güler yüz, sabır ve çözüm odaklı çalışmak

- Yönergelere uygun bir biçimde davranmak

- Ortamı daima düzenli tutmak

- Satış fişlerinin ürün çıkış defterine işleyip bildirmek

- Rafların kontrolünü sağlayıp düzeltme işlemini gerçekleştirmek

Satış Elemanı Maaşları Ne Kadar?

Satış elemanı maaşları çalışılan firmalara ve ne kadar deneyimli olunduğuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu mesleğin ortalama maaşı 2.600 TL ile 3 bin TL arasında değişmektedir. En düşük ücret olarak asgari ücret baz alınmaktadır. En yüksek maaş ortalaması ise 5 bin TL ile 6 bin TL arasında değişkenlik gösterir.

Satış Elemanı İçin İş İmkanları Nelerdir?

Satış elemanları, orta ya da büyük ticarethaneler, çeşitli mağazalar, alışveriş merkezi mağazaları, bilindik markaların kadrosu gibi yerlerde kolay bir şekilde iş imkanları bulunmaktadır.