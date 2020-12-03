Sağlık Yönetimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Sağlık bir insan için olmazsa olmaz durumlardan bir tanesidir. Her insanın sağlıkla ilgili ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu sebeple sağlık sektörü her zaman için insanların ihtiyaç duyduğu sektörlerin başında gelmektedir. Sağlık sektörünün gelişmesi bu sektörle ilgili duyulan ihtiyaçların giderilmesi anlamına gelmektedir.

Sağlık Yönetimi Bölümü Nedir?

Sağlık Yönetimi sağlık sektöründe yer alan kurum ve kuruluşların İşletmesi yönetilmesi ve bu kurum ve kuruluşların devam eden faaliyetlerin planlaması aşamasında ihtiyaç duyulan kişileri yetiştirmek için ortaya çıkmış durumlardan bir tanesidir. Sağlık yönetimi bölümü sağlık sektörünün ileride olduğu ve gelişmekte olduğu ülkelerde kendini göstermektedir. Bu sebeple sağlık sektörü ile ilgili çalışacak olan kişiler sağlık yönetimi bölümünde okuyabilir.

Sağlık Yönetimi Bölümü Eğitimi Kaç Yıldır?

Sağlık Yönetimi Bölümü üniversitelerde 4 yıllık lisans bölümü eğitim veren bölümlerden bir tanesidir. Sağlık yönetimi bölümü kimi üniversitede Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bulunurken kimi üniversitelerde iktisadi ve idari bilimler fakültesi kapsamında eğitimler verir. Bu sebeple sağlık yönetimi bölümü gidilecek üniversiteye göre farklı fakültelerden mezun olma durumuna gerektirir.

Sağlık Yönetimi Bölümü Okumak İsteyen Kişilerde Aranan Özellikler Nelerdir?

Sağlık yönetimi özellikle stres yönetimini başarıyla gerçekleştirebilecek olan planlama, programlama konusunda iyi olan kişilerin tercih etmesi gereken bölümlerin başında gelmektedir. Aynı zamanda sağlık sektörüne ilgi duyan kişiler sağlık yönetimi bölümüne tercih edebilir.

Sağlık Yönetimi Bölümünde Alınacak Dersler Nelerdir?

Sağlık yönetimi bölümü üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerinden bir tanesidir. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan yönetim ve işletme faaliyetlerini yürütecek İşleri yetiştirmek amacıyla kişiler sağlık yönetimi bölümü okur. Sağlık Yönetimi bölümünde okuyacak kişilerin alması gereken dersler bulunmaktadır. Bu kişilerin alacağı dersler ise şu şekildedir;

- Sağlık hukuku

- Tıbbi dökümantasyon

- Sağlık hizmetlerinde bilgi sistemleri

- Müşteri ilişkileri yönetimi

- Sağlık kurumlarında finans yönetimi

- Sağlık sosyolojisi

- Sağlık turizmi

- Sağlık kurumlarında işletme

- İşletmeye giriş

- Genel muhasebe

- Sağlık kurumları mevzuatı

- Sağlık kurumlarında örgüt geliştirme

- Sosyal psikoloji

- Sağlık sosyolojisi

- Sağlık kurumlarında örgütsel davranış

- Sağlık sistemleri

- Tıbbi terminoloji ve bunun yanında daha birçok ders alarak 4 yıllık eğitim aşamasını tamamlar.

Sağlık Yönetimi Bölümünden Mezun Olanlar Hangi Alanlarda Çalışabilir?

Sağlık yönetimi bölümü mezunları bir sağlık kurumunun düzenlenme koordine edilmesi sürecini belirleyen en önemli bölümdür. Bu kişiler sağlık kuruluşlarının iş ve idari alanlarında etkinlik gösterir. Farklı alanlarda da kendini gösteren sağlık yönetimi mezunları sigorta şirketleri, devlet kurumları ve iç sağlık hizmetlerinden sorumlu olarak görevlerde bulunabilir.

Sağlık Yönetimi Bölümü Mezunları Nerelerde Çalışabilir?

Sağlık Yönetimi bölümünden mezun olan kişiler sağlık sektörünün hemen hemen her kuruluşunda aktif görev alabilir. Sağlık Hizmetleri bölümünde mezun olan kişiler yönetim işletme ve planlama gibi sağlık kuruluşu, departmanlarında görev alır. Bunun yanında;

- hastane yönetimi

- sağlık finansmanı

- sağlık teknolojileri ve kullanımı

- tedarik şirketleri

- sağlık hizmetleri organizasyonu

- sağlık sigortacılığı ile ilaç şirketleri gibi sağlık kuruluşlarında da gerekli çalışmaları yürütmek ve bu kurumlarda genel işleyişi geliştirmek amacıyla sağlık yönetimi bölümü mezunlarından yararlanılır. Yine bu kuruluşlarda finansal çalışmaların yönetilmesi değerlendirilmesi eldeki fırsatların ve kaynakların verimli kullanımı konusunda sağlık yönetimi bölümünden mezun olan kişilerden yararlanılır.

Sağlık Yönetimi Bölümü Hangi Üniversitelerde Bulunmaktadır?

Sağlık yönetimi bölümü ülkemizde birçok üniversitede yer almaktadır. Sağlık Yönetimi bölümünde okumak isteyen kişilerin en çok tercih ettiği üniversitelerden üniversiteler ise şu şekildedir;

- Bahçeşehir Üniversitesi

- İzmir Ekonomi Üniversitesi

- İstanbul Bilgi Üniversitesi

- İstanbul Medipol Üniversitesi

- İstinye Üniversitesi

- İstanbul Okan Üniversitesi

- Hacettepe Üniversitesi

- İstanbul Üniversitesi

- Başkent Üniversitesi

- Marmara Üniversitesi

- Ankara Üniversitesi gibi üniversitelerin iktisadi idari bilimler fakültesi ve sağlık bilimleri fakültesi çerçevesinde sağlık yönetimi bölümünde okunacak üniversiteler karşımıza çıkar.