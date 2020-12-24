Sağlık Teknikeri nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Sağlık Teknikeri olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Sağlık teknikeri son zamanlarda çokça tercih edilen bir meslek olmaktadır. Mesleği itibari ile özellikler hemşirelerin yükünü hafifletmede büyük rol üstlenir. Sağlık bir birey için en önemli değerdir. Sağlık sorunları yaşayan bir kişiye yardımcı olup tedavisini yapmak ve sağlığına kavuşturmak oldukça değerli bir iş olmaktadır. Bu nedenle sağlık teknikeri olmak oldukça değerli olmakla birlikte saygı duyulan meslek olmaktadır. Sağlık teknikerleri üstlendiği görev ve sorumlulukları ile doktorların ve hemşirelerin yükünü hafifletmektedir.

Sağlık Teknikeri Nedir?

Dünyadaki en büyük sektörlerden birisi hiç şüphesiz sağlık sektörüdür. Devlete ait ve özel sektöre ait birçok sağlık kurumu ve hizmetleri bulunmaktadır. Sağlık teknikeri Sağlık Bakanlığı'na ait idari kurumlarda, sağlık ocaklarında, hastanelerde ve acil servislerde çalışabilen temel sağlık bilgi ve becerisine sahip nitelikli sağlık çalışanıdır. Aynı zamanda evrak ve cihaz hazırlama süreçlerinde de görev alan yetkili kişilerdir. Sayıları çokça fazla olan sağlık teknikerlerinin kurdukları dernekte mevcuttur.

Ne İş Yapar?

Sağlık alanında canlıların sağlıklarını korumak ve tedavi edilmek söz konusu olduğu için hata oranının düşük olması gerekir. Bu yüzden sağlık teknikeri olarak mesleğini sevmek ve öz veri ile yerine getirme konusu oldukça önem taşır. Sağlık Bakanlığı'na ait kurum ve kuruluşları arasında görev alan sağlık teknikerleri hastaları karşılamak ve muayene işlemlerini halletmek için gerekli birimlere yönlendirir. Çalıştığı alanı temiz ve düzenli tutmak görevleri arasındadır.

İlgili kişilerin onayı ile hastaları hareket ettirir ve yürümesine yardımcı olur. Hastaların sağlık durumunda oluşan değişiklikleri yetkili kişilere bildirir. Yetki verilmesi doğrultusunda hastalara gerekli egzersizleri yaptırır. Sağlık alanında ve müdahale anında kullanılacak alet ve malzemeleri hazırlar ve gerekli hijyen kurallarına uygun olarak temizliğini gerçekleştirir. Görevli olduğu alandaki evrakların takibini yapar ve düzenini sağlar.

Nasıl Olunur?

Sağlık teknikeri ve sağlık teknisyeni unvanlarının aynı anlama geldiği bilinmektedir. Ancak sağlık teknisyeni sağlık meslek lisesinden mezun olunanlara denilmektedir. Sağlık teknikeri ise üniversiteden mezun olunanlara denir.

Sağlık teknikeri olabilmek için üniversitelerin 2 yıllık sağlık meslek yüksekokuluna bağlı acil bakım teknikerliği, paramedik, diş protez, ağız ve diş sağlığı, ambulans ve ilk bakım, ilk ve acil yardım, eczane teknikerliği, anestezi, ameliyathane teknikerliği alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olması gerekmektedir. Tüm alanlarda alınması gereken ortak dersler mevcuttur. Bu dersler anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji, farmakoloji, mesleksel değerler, etik ilkeler dersleridir.

Sağlık Teknikeri Olma Şartları Maaşları ve İş İmkanları

Sağlık teknikeri adaylarının iletişim becerileri yüksek olmalıdır. Ayrıca hızlı hareket etmeleri soğukkanlı olmaları ve kriz anlarını iyi yönetmelidir. Hastalara güler yüzlü hizmet anlayışı ile yaklaşılmalıdır. Empati kurma yönlerinin iyi derecede olması bu meslekte oldukça önemlidir.

Sağlık teknikerinin aldığı maaşlar deneyim süreleri ve çalışma sürelerine göre değişkenlik göstermektedir. Ödenen maaşları 5000 TL kadar olmaktadır. Ayrıca ek ödemeler ve mesailer ile alınacak ücretler mevcuttur. Kamuda ücretler nöbet ve görev yoğunluğuna, kıdemine göre artmaktadır. Özel sektörde ise maaşlar kamuya göre daha az olup ücretler görev süresine ve deneyime göre artmaktadır.

Sağlık sektörü bünyesinde işsiz kalma oranları oldukça düşüktür. Sağlık sektöründe sürekli hizmet sunulduğu için çok sayıda personele ihtiyaç duyulur. Her meslekte olduğu gibi sağlık teknikeri olarak iş bulmak için gerekli donanıma ve bilgiye sahip olmak avantaj sağlar. Sağlık teknikerleri gerekli alanlardan mezun olduktan sonra KPSS sınavından geçerli not alıp devlet hastanelerinde görev alabildiği gibi özel hastanelerde çalışma imkanı bulabilmektedir. Mesleğin çalışma olanakları çeşitli olduğu için iş bulma konusunda zorluk yaşanmamaktadır.