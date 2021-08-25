Sağduyu Nedir, Nasıl Geliştirilir? Felsefede Sağduyu Ne Anlama Gelir?

Sağduyu, herhangi bir tür resmi eğitimden ziyade genellikle yaşam deneyimi yoluyla geliştirilen sağlam, pratik yargıdır.

Sağduyu Nedir ve Nasıl Geliştirilir?

Sağduyu, bu dünyada ve ötesinde Zihinsel ve Fiziksel farkındalıktır. Kişinin kendisinin ve çevresinin farkında olduğunu gördüğümüzde beden dilinden ve düşüncelerinden sağduyulu olduğunu anlayabilmek kolaydır. Sağduyu farkındalığa sahip olmaktır. Farkındalık ise çocuk yaşta aile tarafından kazandırılan bir meziyettir. Yetiştirme ve doğa, bilinçli bir insan olmayla ilgilidir.

Kararlarınıza Sağduyu Uygulamak;

Ne yapacağınızı seçmeden önce bir kararın risklerini ve getirilerini karşılaştırın. Verdiğiniz bir karardan gelebilecek olumlu ve olumsuz sonuçlara bakın. Hızlı bir karar vermeniz gerekiyorsa bunu zihinsel olarak yapabilir veya sizin için en iyisinin ne olduğunu belirlemek için bir artılar ve eksiler listesi yazabilirsiniz. Hangi seçeneğin size mümkün olan en iyi sonucu vereceğini görmek için seçeneklerinizi tartın.

İlk duygularınıza güvenin, böylece olayları çok fazla analiz etmeyin. Bir kararla karşı karşıya kaldığınızda, ilk içgüdünüzün veya yanıtınızın ne olduğuna dikkat edin. Karardan ne gibi iyi veya kötü sonuçların gelebileceğini düşünün ve karar en iyisi gibi görünüyorsa, o zaman yapın.

Açıkça düşünmek için durumunuza başka bir perspektiften bakın. Bir arkadaşınıza tavsiye vermenin, kendinize aynı şeyi söylemekten daha kolay göründüğünü fark edebilirsiniz. Zor bir kararla karşı karşıya kaldığınızda, zihinsel olarak bir adım geri atın ve sizin durumunuzda başka birini izliyormuş gibi yapın. Onlar için en akıllıca veya en iyi karara dayalı olarak onlara ne söyleyeceğinizi düşünün.

Kararınızdan emin değilseniz, güvendiğiniz birinden geri bildirim isteyin. Zor bir kararla karşı karşıya kalırsanız ne yapacağınızı bilmiyorsanız sorun değil. Bir ebeveyne/veliye, rehberlik danışmanına veya güvendiğiniz bir arkadaşınıza ulaşın ve karşılaştığınız durumu onlara anlatın. Daha fazla yaşam tecrübesine sahip olabilecekleri ve bir noktada benzer bir seçimle karşı karşıya kalmış olabilecekleri için, olası kararlarınızı onlarla konuşun.

Arada bir yanlış karar vermenin sorun olmadığını anlayın. Herkes hatalar yapar ve pişman olacağı kararlar alır, ancak bu her şeyin kaybolduğu anlamına gelmez. Kötü bir karar verdiğinizi fark ederseniz, bunun üzerine düşünün ve en iyi sonuç için hangi seçimi yapmanız gerektiğinin farkına varın. Gelecekte benzer bir kararınız olursa, son kez verdiğiniz karar yerine daha iyi bir seçim yapın.

Sağduyulu Olmak;

Sizin için kötü olduğunu bildiğiniz şeyleri yapmayın. Sağduyulu insanlar, en iyi ve en olumlu sonucu neyin sağlayacağına bağlı olarak kararlar alırlar. Sigara içmek veya etki altındayken araba kullanmak gibi sizin için kötü olduğunu bildiğiniz şeyler varsa, bunları yapmayın çünkü bunlar hayatınızı olumsuz etkileyebilir. Mümkün olan en iyi kararı verebilmeniz için her seçeneğin artılarını ve eksilerini göz önünde bulundurun.

Çevrenize karşı daha dikkatli olun. Her zaman çevrenizden haberdar olun ve çevrenizdeki insanların belirli eylemlere nasıl tepki verdiğine dikkat edin. Çevrenizde olup bitenlere göre kararlar almak için sağduyunuzu kullanın.

Durumda en pratik olan seçenekleri seçin. Bir kararla karşı karşıya kaldığınızda, hangisinin en pratik olduğunu belirlemek için her bir seçimin artılarını ve eksilerini göz önünde bulundurun. Tepki vermeden önce seçenekleri düşünün, böylece ileriye dönük en iyi seçimi yapın.

Pişman olacağın bir şey söylememek için konuşmadan önce düşün. Rahatsız edici veya kırıcı olabilecek bir şey söylemeden önce, aynı şeyi birisinin size söylemesinin nasıl hissedeceğini düşünün. Sizi iyi hissettirmeyen bir şeyse, sağduyu, incitici olmayan başka bir şey söylemek veya hiçbir şey söylememek olmalıdır. Mümkün olan en iyi şekilde karşılandığından emin olmak için söylediklerinizi her zaman yeniden düşünün.

Değiştiremeyeceğiniz bazı şeyler olduğunu kabul edin. Sağduyu size bazı olayların gerçekleştiğini ve sonucu değiştiremeyeceğinizi söylemelidir, ancak bunların yaşamınız üzerinde olumsuz bir etkisi olmamalıdır. Olaydan çıkan pozitifleri arayarak sonucu benimsemeyi öğrenin, böylece parlak tarafı görebilir ve en iyi yolu takip edebilirsiniz.

Felsefede Sağduyu Ne Anlama Gelir?

Sağduyu felsefesi, şüpheciliğe tepki olarak gelişmiştir. 18 ve 19.yüzyıllarda Felsefi Sağduyu, Thomas Reid tarafından ortaya atılmıştır. Reid'de "sağduyu" teriminin en önemli kullanımı onun epistemolojisi ve felsefi yöntemi bağlamında gerçekleşir. Burada, seçilmiş bir dizi sezgisel yargıya atıfta bulunur.

Reid bunları çeşitli şekillerde “ ilk ilkeler, sağduyu ilkeleri, ortak kavramlar, apaçık gerçekler ” olarak adlandırır. Sağduyu ilkeleri, “her insanın yetkin bir yargıç olduğu ilk ilkeler konusunda büyük yetkiye sahip olması gereken, bilginlerin ve bilgisizlerin çağların ve ulusların rızasına” sahiptir.