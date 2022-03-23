Robot Naci de ABD yolcusu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Ebru Nayim Fen Lisesi Robotik kodlama sınıfı öğrencileri, okul yönetiminin desteğiyle ‘Naci’ isimli robot yaptılar. Öğrenciler yaptıkları robotla, İstanbul’da 19-20 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen, VRC (Vex Robotics Competition) Türkiye Şampiyonası’na katıldı. Robotların yarıştığı müsabakalarda, Ebru Naim Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan TFL Robotics takımı Naci ismini verdikleri robot ile Türkiye şampiyonluğunu kazanarak 5-7 Mayıs tarihlerinde ABD’nin Dallas şehrinde gerçekleşecek olan dünya şampiyonasına katılacak 4 Türk öğrenci takımından biri oldu. Final maçında aynı takımda yarışan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bostancı Kampüsü öğrencilerinden oluşan Vexterminate takımı da ABD’de ülkemizi temsil edecek.
Öte yandan Tasarım Ödülü alan ‘Hisar Okulları Vantage’ ve Mühendislik Ödülü alan ‘Bakırköy Uğur Anadolu Lisesi Scripts Robotics’ takımları da bu başarılarından dolayı dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
800 TAKIM KATILIYOR
Sürecin çok maliyetli olduğunun ve yarışmaya genel olarak özel okulların katıldığının belirten Eren; "Yarışma ortamında da zaten genellikle özel okullar oluyor çünkü maliyetli bir süreç. Bir devlet okulu olarak Türkiye Şampiyonasını kazanmak gerçekten şaşırtıcı oldu her şeyden önce. Finallerde 42 takım vardı. Takım, Amerika bileti kazandı. Biz de bu takımdan bir tanesi olduk. ABD’de yapılacak olan dünya şampiyonasına 800 takım katılıyor ve bu Vex World olarak geçiyor. Dünyada en geniş katılımlı robot turnuvası rekorlar kitabına da girmiş durumda" diye konuştu.
KOL KULEYİ TUTUP, YERLEŞTİRİYOR
Robotun kuleleri taşımaya ve kaldırmaya yönelik iki kolu var. Öndeki kol kıskaç sistemiyle kuleyi tutuyor ve platforma yerleştiriyor. Arkadaki kol kuleyi kaldırıp robotla birlikte taşıyor. Drivetrain dediğimiz tekerlerin bulunduğu şasi kısmı 4 motor 6 teker ve çarklardan oluşan bir güçlendirme sistemi içeriyor. Bu tasarımla stratejik olarak en çok puanı getiren hızlı robot yapımı planlandı.