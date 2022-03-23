Robot Naci de ABD yolcusu

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Ebru Nayim Fen Lisesi Robotik kodlama sınıfı öğrencileri, okul yönetiminin desteğiyle ‘Naci’ isimli robot yaptılar. Öğrenciler yaptıkları robotla, İstanbul’da 19-20 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen, VRC (Vex Robotics Competition) Türkiye Şampiyonası’na katıldı. Robotların yarıştığı müsabakalarda, Ebru Naim Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan TFL Robotics takımı Naci ismini verdikleri robot ile Türkiye şampiyonluğunu kazanarak 5-7 Mayıs tarihlerinde ABD’nin Dallas şehrinde gerçekleşecek olan dünya şampiyonasına katılacak 4 Türk öğrenci takımından biri oldu. Final maçında aynı takımda yarışan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bostancı Kampüsü öğrencilerinden oluşan Vexterminate takımı da ABD’de ülkemizi temsil edecek.

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Öte yandan Tasarım Ödülü alan ‘Hisar Okulları Vantage’ ve Mühendislik Ödülü alan ‘Bakırköy Uğur Anadolu Lisesi Scripts Robotics’ takımları da bu başarılarından dolayı dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

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Sürecin 3 yıl öncesinde başladığının altını çizen Ebru Nayim Fen Lisesi Bilgisayar Öğretmeni Sedat Eren; "Burada arkadaşlarımızla beraber yaklaşık 5 aylık bir çalışmaları neticesinde bir robot tasarladılar. Bununla da Türkiye şampiyonasına katıldık, tabii bu olayın öncesi de var, 3 yıl öncesinde başlattığımız bir projeydi bu. Biraz maliyetli bir süreç tabii ki kolay değil bunları alıp, tasarlayıp, üretmek. Öğrencilerimiz çok çalıştılar, gece çalıştılar hafta sonu çalıştılar. En son 19-20 Mart’ta İstanbul’da gerçekleşen Türkiye Şampiyonası finallerine katıldık. Orada da finale kadar etap etap geçerek önce sıralama turlarını namağlup tamamlayıp daha sonra çeyrek final, yarı final ve final etaplarını kazanarak Türkiye şampiyonu oldular. Ülkemizi inşallah mayıs ayında Amerika’da yapılacak dünya finallerinde temsil edecekler" dedi.

800 TAKIM KATILIYOR

Sürecin çok maliyetli olduğunun ve yarışmaya genel olarak özel okulların katıldığının belirten Eren; "Yarışma ortamında da zaten genellikle özel okullar oluyor çünkü maliyetli bir süreç. Bir devlet okulu olarak Türkiye Şampiyonasını kazanmak gerçekten şaşırtıcı oldu her şeyden önce. Finallerde 42 takım vardı. Takım, Amerika bileti kazandı. Biz de bu takımdan bir tanesi olduk. ABD’de yapılacak olan dünya şampiyonasına 800 takım katılıyor ve bu Vex World olarak geçiyor. Dünyada en geniş katılımlı robot turnuvası rekorlar kitabına da girmiş durumda" diye konuştu.

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Dünya şampiyonasına katılacakları için heyecanlı olduklarını belirten Ebru Naim Fen Lisesi öğrencisi takım kaptanı Büşra Gülen de şunları söyledi: "Dünya şampiyonasına katılmayı zaten hedefliyorduk. Gerçek olması hayal gibiydi. Şu an çok mutluyuz. Gerçek olduğuna inanmakta güçlük çekiyorum. Hepimizde güzel bir heyecan var. Dünya şampiyonasından boş dönmek istemiyoruz. Orada da güzel bir final oynamak isteriz. Her şekilde bir ödül ile dönmek isteriz. 2020den beridir aynı işi yapıyoruz. Her seferinde tema değişiyor. Her sene o temaya yönelik en iyi robotu yapmaya çalışıyoruz. Bu seneden sonra başka bir tema açıklanacak. Ona uygun bir robot ile başka bir şampiyonaya daha gitmeyi istiyoruz. Takımınızın yüzde 90’ı mühendis olmayı hedefliyor. Gelecekteki becerilerimizi temellendirdiğimizi düşünüyoruz. Herkesin burada kendine bir şeyler kattığını söyleyebilirim. O yüzden çok faydalı oluyor” dedi.

KOL KULEYİ TUTUP, YERLEŞTİRİYOR

Robotun kuleleri taşımaya ve kaldırmaya yönelik iki kolu var. Öndeki kol kıskaç sistemiyle kuleyi tutuyor ve platforma yerleştiriyor. Arkadaki kol kuleyi kaldırıp robotla birlikte taşıyor. Drivetrain dediğimiz tekerlerin bulunduğu şasi kısmı 4 motor 6 teker ve çarklardan oluşan bir güçlendirme sistemi içeriyor. Bu tasarımla stratejik olarak en çok puanı getiren hızlı robot yapımı planlandı.