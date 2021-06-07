Risk nedir? Risk tanımı ve TDK sözlük anlamı

Kelime, eğer zarar görme olasılığı az ise ''düşük risk'', tam tersi bir durum söz konusuysa ''yüksek risk'' şeklinde kullanılır. Risk endeksi ise daha çok borsada yer alan bir terimdir.

Risk Nedir?

Risk, mevcut şartları değerlendirip zarar görme ihtimalini göze almak anlamına gelir. Kelime daha çok ''girmek'' yardımcı fiili ile birlikte kullanılır.

Örnek Cümleler:

1- Riske girmene gerçekten değer mi Hakan?

2- Bu kadar büyük bir riske girmiş olmasına hala şaşırıyorum.

Risk Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre risk kelimesi, bir işten ya da girişimden zararlı çıkma ihtimalidir.

Örnekler:

Çok riskli olduğunu bile bile yine de kararından vazgeçmeyen kişiler için hem olumlu hem de olumsuz sıfatlar kullanılır.

Olumlu kelimeler:

1- Gözü pek

2- Gözü kara

Olumsuz kelimeler:

1- Deli cesareti ya da cahil cesareti

2- Gözünü karartmış

Sağlık alanında ise bir hastalığın bulaşma oranı ''risk faktörü'' kelimesiyle tanımlanır. Risk oranının yükselmesi hastalığın yayılma ihtimalinin de aynı oranda yükselmesi anlamına gelir.

Örnek Cümle:

''Her geçen gün risk oranı artıyor.''