Restoratör nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Restoratör olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Restoratörlük ülkemizde son dönemlerde popüler olmaya başlayan mesleklerden bir tanesidir. Restoratörlük ilgili bilgi sahibi olmak isteyen kişiler genel olarak arama motorlarında bu mesleğin ne olduğunu merak ederler. Özellikle üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler bölüm seçiminde kendilerine en uygun bölümü araştırmaya çalışırlar. Bu bölümler arasında restoratörlük ile bilgi toplanmak ister.

Restoratörlük Nedir?

Restoratör bilimsel ve teknik bilgileri birleştirerek estetik bir bakış açısıyla tarihi ve kültürel varlıkları korumak ve estetik bakış açısını eserlere uygulamaktır. Bu alandan mezun kişiler restoratör olarak görev yapabilmektedir.

Restoratör Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekmektedir?

Restoratör olmak isteyen öğrenciler özellikle üniversite sınavlarında kendilerine en uygun bölümün hangisi olduğunu araştırmaya başlar. Restoratör olmak isteyen kişiler üniversitelerin kültür varlıklarını koruma ve onarım bölümlerinden 4 yıllık eğitim aldıktan sonra restoratör olarak görev alabilirler. Aynı zamanda mimari restorasyon bölümlerinde 2 yıllık eğitim aldıktan sonra da restoratör olarak görev yapmak mümkündür.

Restoratörlerde Aranan Nitelikler Nelerdir?

- Restoratör olmak isteyen kişiler birçok konuda hassas olmak durumundadır. Özellikle tarihi eserlerin korunması ile ilgili çalışmalarda bulunacak olan restoratörler bu konuda çok hassas davranmalı ve eserleri zarar vermeden işleri teslim etmelidir.

- Restoratörler hassas aletleri kullanabilecek ince motor becerilerini sahip olmalıdır. Seyahat engeli bulunmayan kişiler olmalıdır.

- Detaylara önem veren ve detaylarda çalışmayı seven kişiler restoratör olabilir. Restoratörler için en önemli konulardan bir tanesi de planlama becerilerinin yüksek olmasıdır. Böylece işlerin teslim tarihinden rivayet edilerek teslim edilmesi gerekmektedir.

- Restoratörler tek başına çalışma yapamayacakları için ekip çalışmasına yatkın kişilerden seçilmelidir.

- Aynı zamanda estetik anlayışı gelişmiş olan ve estetik bakışı güçlü olan kişiler restoratör olarak görev yapabilir.

- Restoratörler için önemli özelliklerden bir tanesi de sözlü ve yazılı İletişim becerisi gelişmiş olmasıdır.

Restoratörlerin Sorumlulukları Nelerdir?

Restoratör olmak isteyen öğrenciler üniversitelerin 4 yıllık veya 2 yıllık bölümlerinden mezun olarak gerekli eğitimleri aldıktan sonra restoratör olarak göreve başlayabilir. Genel olarak restoratörlerin çalıştığı alanlar taşınır veya taşınmaz sanat eserlerinin korunması bakım ve onarımı ile ilgilidir. Restoratörler genel olarak şu başlıklar altında görevlere sahiptir;

- Binaların ve eserlerin bozulma risklerini tanımlamak

- Sanat eserlerinin korunması ve bu sanat eserlerini restorasyonu hakkında gerekli kişilerle görüşüp fikir birliğine varmak.

- Müşteri ile olumlu iletişim kurmak

- Restorasyon öncesinde tarihi olan binanın ya da eserin fotoğrafını çekmek

- İş öncesinde ve işin sonrasında yapılacak olan çalışmaların detaylarını kayıt altına almak

- Bilimsel araçları kullanarak bozulmanın boyutunu ve bu bozulmanın nelerden kaynaklandığını incelemek

- Yapıların korunması için biyolojik, çevresel ya da insani etkilerden meydana gelen sorunları önlemek amacıyla tedbirler almak.

- Kültürel mirası korumak amacıyla yerel yönetimleri veya bireysel müşterilere ne gibi önlemler almaları gerektiğine dair tavsiyelerde bulunmak.

- Restorasyonu yapılacak eserin ya da binanın restorasyonu ile ilgili maliyet çıkarmak

- Restorasyon için kullanılacak olan malzemelerin ve kaynakların teminini sağlamak

- Hassas olan sanat eserlerini temizlemek ve bu sanat eserlerini onarmak için çözümler üretmek

- Bu alanda yapılacak yeniliklerden haberdar olarak yeni teknikleri kullanmak

Restoratörlerin Ortalama Maaşları Ne Kadardır?

Restoratör almak isteyen öğrenciler özellikle alanlarından mezun olarak gelişime açık kişiler olmalıdır. Restoratörler devlet kurumlarında ya da özel kurumlarda istihdam edilebilmektedir. Aynı zamanda restoratörler bireysel olarak da çalışmalarını sürdürebilmektedir. Restoratörler kamuda istihdam edilmek üzere KPSS'ye girerek yeterli puanı almalıdır. Bu yeterli puan sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışmaya başlayabilir. Özel şirketlerde de sanat eserleri ile alakalı çalışmalar yapabilen restoratörler bulunmaktadır. Restoratörlerin ortalama maaşı ise 3110 TL civarındadır.