Redaktör nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Redaktör olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Ülkemizde genellikle Fen - Edebiyat fakültesi mezunları yayıncılık sektöründe redaktörlük yapıyor. Bunun dışında Radyo Televizyon Sinema, Sanat ve Kültür Yönetimi, Halkbilim, Medya ve Görsel Sanatlar, İletişim Bilimi bölümlerinden mezun olanlar da yayınevlerinde editör ve redaktör olarak çalışabilir.

Redaktör Nedir?

Yazılı metinlerdeki imla hatalarını ve yazım yanlışlarını düzelten kişilere redaktör denir. Redaktörlerin büyük çoğunluğu yayınevlerinde çalışır. Redaktörler internet sitelerinde, gazete ve dergilerde ''içerik editörü'' olarak da çalışabilir.

Redaktör Ne İş Yapar?

Redaktörlerin yaptığı işler çalıştıkları kurumlara göre farklılık gösterir. Örneğin yayınevlerinde çalışan redaktörler yazılı metinlerdeki imla hatalarını düzeltmekle sorumludur. Bununla birlikte yanlış yazılmış ya da anlatım bozukluğuna yol açan kelimeleri düzeltmek de yaptığı işler arasında yer alır. Web sitelerinde ve dergilerde çalışan kişiler ise hem redaksiyon hem de editörlük işlerini yapabilir.

Redaktör Nasıl Olunur?

Üniversitelerin 4 yıllık Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olanların redaktör olarak kariyer yapma şansı diğer kişilere oranla daha yüksektir. Redaktör olmak isteyenlerin Türkçe dil bilgisi kurallarına hakim olması ve aynı oranda kelime haznesinin geniş olması gerekiyor. Yayınevlerinde staj yapanlar daha sonra redaktör olabilir. Redaktörlerin ise daha sonra editör ve yayın sorumlusu olma şansı da var.

Redaktör Olma Şartları Nelerdir?

Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans ya da lisans programlarından mezun olanlar redaktör olabilir. Bunun dışında redaktörlerde aranan nitelikler şu şekilde sıralanabilir:

1- Kitap okumayı ve araştırma yapmayı sevmek:

2- Yeni çıkan yayınları takip etmek.

3- Sözlük okuyup yeni kelimeler öğrenmek.

4- Semantik, etimoloji ve kognitif gibi dil bilimleri hakkında bilgi sahibi olmak.

5- Dil felsefesiyle ilgilenmek.

6- Çeviri metinlerde zorlanmamak adına en az bir yabancı dil bilmek.

7- Editörler ile birlikte çalışılacağı için ekip çalışmasına yatkın olmak.

8- Editör programlarından birkaçını kullanabilmek.

9- Noktalama işaretlerine ve imla kurallarına vakıf olmak.

10- Kurum bünyesinde birlikte çalıştığı çevirmen ve editörlerle fikir alışverişinde bulunmak.

Redaktör Görevleri Nelerdir?

1- Yayın programında yer alan metinleri okuyup yazım hatalarını düzeltmek.

2- Metinlerdeki anlatım bozukluklarını tespit etmek ve bunları mail yoluyla eser sahibine iletmek.

3- Cümlelerdeki noktalama hatalarını düzeltmek.

4- Yayınevinin gönderdiği örnek taslakları incelemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak.

5- Bir cümlede aynı anlama gelen iki kelime kullanıldıysa, kelimelerden birini cümleden çıkarmak.

6- Şiir, roman, makale, hikaye türündeki dosyaları yayına hazır hale getirmek.

7- Yayınevi bünyesinde gerçekleştirilen toplantılara katılmak.

8- Redaksiyonu yapılan metin hakkında eser sahibini ve yayın sorumlusunu bilgilendirmek.

Redaktör Maaşları Ne Kadar?

Basın yayın sektöründe çalışan redaktörlerin aldığı en düşük maaş 2500 - 2800 TL'dir. Redaktörlerin aylık ortalama kazancı ise 3000 - 3300 TL arasında değişiyor. Sektörde beş yıldan fazla çalışan redaktörlerin aldığı en yüksek maaş ise 3400 - 3700 TL'dir.

Redaktör İçin İş İmkanları Nelerdir?

Günümüzde redaktörler, redaksiyon dışında editörlük de yapmaktadır. Bu nedenle iş imkanları geçtiğimiz yıllara oranla çok daha yüksektir. Redaktörlerin çalışabileceği kurumlar şunlardır:

1- Yerel ve ulusal gazetelerde editörlük yapabilirler.

2- Kültür - sanat, moda ve sinema dergilerinde çalışabilirler.

3- Freelance editörlük yapabilirler.

4- Ajanslarda hem redaksiyon hem de metin yazarlığı yapabilirler.

5- Web sitelerinde içerik editörlüğü yapabilirler.