Raportör nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Raportör olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Birçok farklı sektöre bağlı olarak firmalarda çalışma imkanı olan raportör, aynı zamanda oldukça geniş bir iş imkanı sunuyor. Denetleme ve düzenleme ile beraber kayıt altına alma gibi işleri gerçekleştiren raportör, firmalar için önemli bir pozisyon olarak öne çıkıyor.

Raportör Nedir?

Hem kamu kurum ve kuruluşlarda hem de özel firmalarda faaliyet gösteren, ayrıca her türlü faaliyeti kayıt altına alıp raporlama sunan kişilere raportör denmektedir. Böylece kurum içi birçok farklı işlem ya da çalışma kayıt altında düzenli ve sağlıklı bir biçimde gerçekleşebilmektedir.

Raportör Ne İş Yapar?

Herhangi bir kurum içerisindeki birçok farklı faaliyetin sağlıklı bir süreç içerisinde devam edebilmesi konusunda raportör görev alır. Aynı zamanda faaliyetlerin raporlanması ve kayıt altında tutulması da yeni raportörün görevleri içerisinde yer almaktadır. Yapılacak olan işlemler konusunda veri saklama, kayıt altında tutma ve stok kontrolü gibi birçok farklı unsur da yine raportör bünyesinde gerçekleşir.

Raportör Nasıl Olunur?

Raportör olabilmek için resmi bir eğitim alması gerekmez. Ancak üniversitelerin sekreter ve Tıbbi dokümasyon bölümlerinden mezun olarak iş bulma avantajı daha yüksek seviyede olabilir. Aynı zamanda bu konuda verilen özel kurslar üzerinden de sertifika alarak sağlıklı bir şekilde başvuru yapılabilir. Ayrıca firmaların çalışma sahalarına bağlı olarak, işe alınacak adaylarda eğitim derecesi duruma göre aranabilmektedir.

Raportör Olma Şartları Nelerdir?

Her ne kadar belli bir eğitim ihtiyacı olmasa bile, raportör olabilmek için belli başlı bazı Şartları yerine getirmek gerekir. Özellikle birtakım nitelikler ve beceriler söz konusudur.

- Hizmet verilecek olan sektör açısından ilgili terminolojiyi iyi bilmek gerekir.

- Microsoft Office programlarını iyi bilmek ve on parmak klavye becerisine sahip olmak gerekir.

- Esnek çalışma saatlerine ayak uydurulmalıdır.

- Takım çalışmasına ayak uydurmak gerekir.

- Erkek adaylar adına askerliği bitirme yükümlülüğü bulunur.

Bu gibi kriterler ve nitelikleri yerine getirmek suretiyle farklı firmalarda sektöre bağlı olarak raportör olarak başvuru gerçekleştirmek mümkün.

Raportör Görevleri Nelerdir?

Birçok farklı alanda istihdam imkanı bulunan raportör, çalışma gösterdiği firma bünyesinde belli başlı bazı görevlere sahiptir.

- Firma ya da kurumlar için tutanakları kayıt altına almak.

- Yapılan faaliyetler noktasında raporlama gerçekleştirmek ve not tutmak.

- İlgili kurumlar açısından yapılan başvurular konusunda kayıt gerçekleştirmek.

- Kimya laboratuvarı ya da sağlık kuruluşları gibi kurumlar üzerinden analiz sonuçlarını raporlamak.

- Devlet kurumları bünyesinde mevzuat açısından ilgili görevleri yerine getirmek.

Raportör Maaşları Ne Kadar?

Raportör maaşları kişinin çalışma gösterdiği sektöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Genel olarak alt ve üst limit dahilinde 3000 TL ile 5.000 TL arasında farklılık yaratabiliyor. Bu doğrultuda kamu kurumlarında çalışan kişilerin aylık ortalama maaşları 4300 TL gibi bir miktar üzerinden ele alınır. Bu mesleğe yeni başlayan kişiler için ise aylık ortalama 3500 TL gibi bir maaş üzerinden görevler yerine getirilir.

Raportör İş İmkanları Nelerdir?

Hem kamu kurumlarında hem de birçok farklı özel sektör açısından raportör iş imkanı oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. Bu doğrultuda devlet Bakanlığı, hastaneler, sağlık sigorta şirketleri ve bu gibi daha birçok farklı firmada çalışma imkanı elde edilebilmektedir.