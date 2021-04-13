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HaberlerEğitim Haberleri Sözlük HaberleriR Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri
GeriSözlük R Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri
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Sözlük
Haber Giriş: 13.04.2021 - 03:31 | Son Güncelleme:

R Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

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R Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

P harfinden sonra gelen R, alfabemizin 21. harfidir. Matematikte gerçek sayıların sembolü olan R harfi, fizikte de direnç sembolü olarak kullanılır. R harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (artist) isimleri nelerdir? İşte, tüm detaylar.

Karadeniz Bölgesinde yer alan Rize, R harfi ile başlayan tek şehrimizdir. Dünya üzerinde ise ilk harfi R olan sadece 3 ülke bulunmaktadır.

 R Harfi ile Başlayan Hayvan

 Ren Geyiği

 Rottweiler

 Rakun

 Ringa Balığı

 Rakun Köpeği

 R Harfi ile Başlayan Şehir

 Rize

 R Harfi ile Başlayan Ülke

 Rusya

 Ruanda

 Romanya

 R Harfi ile Başlayan İsim

 R harfiyle başlaya kadın isimleri:

 Rana

 Rahika

 Raziye

 Rabia

 Raciye

 Rahna

 Rahime

 Rahmet

 Reyhan

 Refika

 Rengin

 Rengül

 Ruken

 Rukiye

 Rüya

 Refika

 R harfiyle başlayan erkek isimleri:

 Rıza

 Rıdvan

 Rıfkı

 Ruhi

 Rami

 Ramazan

 Rafi

 Reşat

 Raci

 Rıfat

 Rafet

 Rafız

 Rahim

 Ragıp

 Raşit

 Rasim

 Rauf

 Recai

 Recep

 Remzi

 Resul

 Rüştü

 Rüzgar

 Refik

 Rüştü

 R Harfi ile Başlayan Eşya

 Ruj

 Raf

 Rende

 Rozet

 Radyo

 Ranza

 Rimel

 Römork

 R Harfi ile Başlayan Bitki

 Roka

 Reyhan

 Rezene

 Radika Otu

 R Harfi ile Başlayan Çiçek

 Ruj çiçeği

 Rebutia

 Rozet çiçeği

 R Harfi ile Başlayan Meyve

 Rambutan meyvesi

 R Harfi ile Başlayan Kuş

 Richard İncir Kuşu

 R Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri

 R harfi ile başlayan kadın ünlülerin isimleri:

 Rabia Soytürk

 Reyhan Özdilek

 Rehan Aydınsel

 Rana Roy

 Rana Azadvar

 Rabia Tutal

 Rabia Yıldırım

 Rüya Önal

 R harfi ile başlayan erkek ünlülerin isimleri:

 Rasim Öztekin

 Rıza Akın

 Ruhi Sarı

 Rıza Kocaoğlu

 Rıfat Kanpara

 Recep Usta

 Recep Sarı

 Rüzgar Ersoy

 Rüzgar Erkoçlar

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