R Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri
P harfinden sonra gelen R, alfabemizin 21. harfidir. Matematikte gerçek sayıların sembolü olan R harfi, fizikte de direnç sembolü olarak kullanılır. R harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (artist) isimleri nelerdir? İşte, tüm detaylar.
Karadeniz Bölgesinde yer alan Rize, R harfi ile başlayan tek şehrimizdir. Dünya üzerinde ise ilk harfi R olan sadece 3 ülke bulunmaktadır.
R Harfi ile Başlayan Hayvan
Ren Geyiği
Rottweiler
Rakun
Ringa Balığı
Rakun Köpeği
R Harfi ile Başlayan Şehir
Rize
R Harfi ile Başlayan Ülke
Rusya
Ruanda
Romanya
R Harfi ile Başlayan İsim
R harfiyle başlaya kadın isimleri:
Rana
Rahika
Raziye
Rabia
Raciye
Rahna
Rahime
Rahmet
Reyhan
Refika
Rengin
Rengül
Ruken
Rukiye
Refika
R harfiyle başlayan erkek isimleri:
Rıza
Rıdvan
Rıfkı
Ruhi
Rami
Ramazan
Rafi
Reşat
Raci
Rıfat
Rafet
Rafız
Rahim
Ragıp
Raşit
Rasim
Rauf
Recai
Recep
Remzi
Resul
Rüştü
Rüzgar
Refik
Rüştü
R Harfi ile Başlayan Eşya
Ruj
Raf
Rende
Rozet
Radyo
Ranza
Rimel
Römork
R Harfi ile Başlayan Bitki
Roka
Reyhan
Rezene
Radika Otu
R Harfi ile Başlayan Çiçek
Ruj çiçeği
Rebutia
Rozet çiçeği
R Harfi ile Başlayan Meyve
Rambutan meyvesi
R Harfi ile Başlayan Kuş
Richard İncir Kuşu
R Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri
R harfi ile başlayan kadın ünlülerin isimleri:
Rabia Soytürk
Reyhan Özdilek
Rehan Aydınsel
Rana Roy
Rana Azadvar
Rabia Tutal
Rabia Yıldırım
Rüya Önal
R harfi ile başlayan erkek ünlülerin isimleri:
Rasim Öztekin
Rıza Akın
Ruhi Sarı
Rıza Kocaoğlu
Rıfat Kanpara
Recep Usta
Recep Sarı
Rüzgar Ersoy
Rüzgar Erkoçlar