R Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

Karadeniz Bölgesinde yer alan Rize, R harfi ile başlayan tek şehrimizdir. Dünya üzerinde ise ilk harfi R olan sadece 3 ülke bulunmaktadır.

R Harfi ile Başlayan Hayvan

Ren Geyiği

Rottweiler

Rakun

Ringa Balığı

Rakun Köpeği

R Harfi ile Başlayan Şehir

Rize

R Harfi ile Başlayan Ülke

Rusya

Ruanda

Romanya

R Harfi ile Başlayan İsim

R harfiyle başlaya kadın isimleri:

Rana

Rahika

Raziye

Rabia

Raciye

Rahna

Rahime

Rahmet

Reyhan

Refika

Rengin

Rengül

Ruken

Rukiye

Rüya

Refika

R harfiyle başlayan erkek isimleri:

Rıza

Rıdvan

Rıfkı

Ruhi

Rami

Ramazan

Rafi

Reşat

Raci

Rıfat

Rafet

Rafız

Rahim

Ragıp

Raşit

Rasim

Rauf

Recai

Recep

Remzi

Resul

Rüştü

Rüzgar

Refik

Rüştü

R Harfi ile Başlayan Eşya

Ruj

Raf

Rende

Rozet

Radyo

Ranza

Rimel

Römork

R Harfi ile Başlayan Bitki

Roka

Reyhan

Rezene

Radika Otu

R Harfi ile Başlayan Çiçek

Ruj çiçeği

Rebutia

Rozet çiçeği

R Harfi ile Başlayan Meyve

Rambutan meyvesi

R Harfi ile Başlayan Kuş

Richard İncir Kuşu

R Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri

R harfi ile başlayan kadın ünlülerin isimleri:

Rabia Soytürk

Reyhan Özdilek

Rehan Aydınsel

Rana Roy

Rana Azadvar

Rabia Tutal

Rabia Yıldırım

Rüya Önal

R harfi ile başlayan erkek ünlülerin isimleri:

Rasim Öztekin

Rıza Akın

Ruhi Sarı

Rıza Kocaoğlu

Rıfat Kanpara

Recep Usta

Recep Sarı

Rüzgar Ersoy

Rüzgar Erkoçlar