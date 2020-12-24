Psikolojik Danışman nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Psikolojik Danışman olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Psikolojik danışmanlıkta psikolojik danışmanlar ve danışanlar süreç içerisinde yer alırlar. Sosyal ortamda gerçekleşen bir öğrenme süreci söz konusudur. Psikolojik danışman, psikolojik yöntemler ve teknikler yolu ile danışanlarına yardımcı olurlar. Danışanın, sağlıklı kararlar verebilmesi ve uyum gösterme yolu ile kendini gerçekleştirmesine destek olmak psikolojik danışmanlığın amaçları arasında bulunuyor.

Psikolojik Danışman Nedir?

Psikolojik danışman; rehberlik ve psikolojik danışman olarak da ülkemizde bilinmektedir. Rehberlik ve psikolojik danışman, bireylerin hayatlarında karşılaştığı çeşitli sorunları çözmeleri veya hedeflerine doğru yönlenmelerinde etkili olan meslek sahipleridir. Psikolojik danışman, bireyin kendisini geliştirmesi hususunda bilgisi ve deneyimi ile ona destek olan kişidir.

Psikolojik Danışman Ne İş Yapar?

Psikolojik danışman danışanların kendini anlamasına, problemlerini çözmede gerçekçi kararlar almasına, çevresindeki imkanları tanımasına ve sahip olduğu kapasitesini kendisine uygun bir düzeyde geliştirmesine yardımcı olur. Bu işleri gerçekleştirirken profesyonel bir şekilde hareket eder.

Psikolojik Danışman Nasıl Olunur?

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık (PDR) bölümü, Eşit ağırlık (EA) puan türünde dört yıllık eğitim veren lisans bölümüdür. Rehberlik ve psikolojik danışman olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren psikolojik danışmanlık ve rehberlik veya psikoloji bölümünden mezun olma şartı bulunmaktadır.

Psikolojik Danışman Olma Şartları Nelerdir?

Eğitim koşulunu yerine getiren kişilerde psikolojik danışman olmak için aranılan kişisel nitelikler ise şöyledir:

- İyi bir iletişim kabiliyeti sergilemek,

- Danışanlarına karşı empatik bir tutum gösterebilmek,

- Stres yönetme kabiliyeti bulunmak,

- Gözlem gücü yüksek olmak,

- Ağır duygusal durumlar karşısında dirençli olmak.

Psikolojik Danışmanın Görevleri Nelerdir?

- Kendisine danışan kişileri dinlemek ve sorular yöneltmek,

- Gözlemci teknikler ile vaka öyküleri gibi farklı değerlendirme araçlarını kullanarak danışanın hayatının tam bir resmini ve tedavi arayışının sebeplerini çizmeye yardımcı olmak,

- Birey ve diğer aile üyeleri ile tartışma ve problem çözme oturumları düzenlemek sureti ile aile terapisi yapmak,

- Kişinin, davranışını değiştirmesinin nasıl hissettirdiği ve nasıl değişikliklere yol açtığı gibi hususlara ilişkin davranış terapileri uygulamak,

- Danışana, durumları görmenin değişik yollarını önermek,

- Yanlış düşüncelerle yüzleşme veya meydan okuma odaklı bilişsel terapi uygulamak,

- Danışanın biyolojik, psikolojik, fiziksel ve sosyal sorunlarını bir bütün içerisinde değerlendirmek,

- Psikolojik değerlendirmenin neticelerine dayanarak danışana özel bir tedavi planı oluşturmak,

- Tedavi planını danışana açıklamak.

Psikolojik Danışman Maaşları Ne Kadar?

Gençler mesleki tercih yaparken ekonomik şartları da göz önünde bulunduruyorlar. Psikolojik danışmanların ne kadar ücret aldığı merak edilenler arasında. Bir psikolojik danışman, aylık ortalama olarak orta okul ve lise dengi okullarda 4000-TL ile 4.550-TL aralığında maaş almaktadır. Rehberlik ve araştırma merkezinde çalışanlar ise daha yüksek maaşlar almakta olup maaş aralıkları 5.500-TL ile 6.500-TL arasında değişmektedir.

Psikolojik Danışman İçin İş İmkanları Nelerdir?

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programını bitiren lisans mezunları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan okullarda, özel eğitim kurumlarında ve Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde psikolojik danışman/rehber öğretmen olarak çalışabilirler. Özel psikolojik danışma merkezlerinde psikolojik danışman ve uzmanlık alanlarına göre psikoterapist olarak görev alırlar. Özel şirketlerin insan kaynakları ve eğitim bölümlerinde insan kaynakları uzmanı, kariyer ve yönetim danışmanı ve eğitim danışmanı olarak çalışabilmektedirler. Daha pek çok çalışma alanları olan bir meslektir.