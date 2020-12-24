Prova Mankeni nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Prova Mankeni olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Prova mankeni genel olarak giysilerin kesimlerini ve orantılarını kontrol etmek için kıyafetleri denerler. Ayrıca tasarımcılar doğru ve kullanışlı kıyafet tasarımlarının yapılması için çalışmalar yaparlar.

Prova Mankeni Nedir?

Prova mankeni çoğu giysilerin kesim ve orantılarının doğru şekilde yapılabilmesi için prova mankenlerine ihtiyaç duyulur. Prova mankenleri genel olarak defilesi olacak giysileri de deneyebilirler. Tasarımcılar, desinatörler ve hazır giyim teknisyenleri satışları etkileyecek sorunları tespit etmek için prova mankenlerinden yardım alırlar. Prova mankenleri ise bu noktada kıyafetleri deneyerek sorunların olup olmadığını tespit ederler.

Prova Mankeni Ne İş Yapar?

Prova mankenleri hazır giyim sektöründe ve tasarımcılar ile birlikte çalışırlar. Bunun yanı sıra prova mankeni imalatı yapılacak kıyafetin bir kusuru olup olmadığının belirlenmesi için kıyafetleri denerler. Prova mankenleri firmaların ve ya tasarımcıların belirlediği kıyafetleri denerler. Aynı zamanda firmaların satışlarının arttırılmasında önemli rol oynarlar. Geri dönüş oranlarının azaltılmasına yardımcı olan prova mankeni teknik ekip ile de işbirliği halinde olur. Prova mankenleri firmalar ve ya tasarımcılar tarafından oluşturulan kıyafetleri deneyerek son kontrolleri yapabilirler.

Prova Mankeni Nasıl Olunur?

Prova mankeni olmak için belli başlı nedenler gerekir. Bu alanda çalışmak isteyen kişiler için resmi anlamda bir eğitim mecburiyeti bulunmamaktadır. Aynı zamanda prova mankenlerinin beden ölçüleri çok önemlidir. Giyim firmaları ile anlaşan prova mankenleri prova edecekleri giyim türüne uygun bir vücut yapısına sahip olmalılar. Bunun yanı sıra prova mankeni kalıbına uyan vücut ölçülerine göre kıyafetleri deneyebilirler.

Prova Mankeni Olma Şartları Nelerdir?

Prova mankeni olmak için belli başlı şartlar aranmaktadır. Öncelikle prova mankenlerinin öncelikle orantılı ve simetrik bir vücuda sahip olmaları gerekir. Bunun yanı sıra bu mesleği profesyonel olarak sürdürmek isteyen kişiler doğru çalışmalar yapabilirler. Özellikle prova mankenleri de firma tarafından belirlenen vücut ölçülerinde olmalıdır. Bunun yanı sıra prova mankeni genel olarak düzgün ve güzel bir postüre sahip olmaları beklenir.

Prova Mankeni'nin Görevleri Nelerdir?

Prova mankenleri uzun süre ayakta çalışabilirler. Bu nedenle de fiziksel açıdan çok dayanıklı olmaları gerekir. Bunun yanı sıra prova mankenleri dış görünüşlerine de çok özen göstermeliler. Prova mankeninin yürüyüş ve duruş açısından doğru hareketleri yapması gerekir. Çünkü kıyafetlerin farklı vücut hareketlerinde nasıl durduğunun belirlenmesi gerekir. Bu nedenle prova mankeni de kendine göre belirlenen pozisyonlarda durmalıdır. Prova mankeni genel olarak defile öncesinde tüm kıyafetleri denemelidir. Buna göre kıyafetin duruş açısı ve özellikleri de belirlenir.

Prova Mankeni Maaşları Ne Kadar?

Prova mankeninin aldığı maaşlar çalıştıkları firmalara ve ya tasarımcılara göre değişiklik göstermektedir. Buna göre bazı prova mankenleri iş başına ücret alır. Çoğu prova mankenleri ise aylık ücretler alır. Bu nedenle işe ilk defa başlayan prova mankenleri 2 bin 600 lira maaş alırlar. Tecrübeleri ve bilgileri de artan prova mankenlerinin ortalama maaşı ise 4 bin 350 lira olarak belirlenir. Prova mankenleri için en yüksek maaş oranı ise 6 bin 200 lira olarak bilinmektedir.

Prova Mankeni İçin İş İmkanları Nelerdir?

Prova mankeni için iş olanakları oldukça gelişmiştir. Bu alanda çalışan prova mankeni hem özel firmalar ile hem de tasarımcılar ile çalışabilirler. Özellikle prova mankenleri kendi beden ölçülerine uygun bir firma ile anlaşabilirler.