Promotör nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Promotör olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Geniş bir iş imkanı olması ile beraber günümüzde promotör çok fazla ilgi görmeye başladı. Reklam ve tanıtım üzerinden bir meslek olarak öne çıkan promotör, birçok farklı sektör kapsamında şirketlerde iş bulma imkanı sağlıyor. O yüzden maaşları, görevleri ve nasıl promotör olunacağına dair bilgiler internet üzerinden araştırılıyor.

Promotör Nedir?

Bir ajans veya şirket bünyesinde görevlendirilmek suretiyle, herhangi bir markanın reklam ve tanıtımını üstlenen kişiye promötör denir. Özellikle alışveriş ve marketlerde görev alan ve çalışan promotörler, müşterilere en etkin şekilde ürün hakkında bilgi vermek adına çalışmalar yürütür.

Promotör Ne İş Yapar?

Herhangi bir sektör üzerinde firma kapsamında ürün ve markanın reklam tanıtımı promotöre düşer. Özellikle market ile beraber alışveriş merkezlerinde görev alan promotör, müşterilere ürün hakkında detaylı olarak pek çok farklı bilgiyi sunar. Buradaki temel amaç ürün ya da hizmeti tanıtmak ile beraber, aynı zamanda müşterinin ürün ve hizmet satın almasını teşvik etmektir.

Promotör Nasıl Olunur?

Promotör olarak çalışmak isteyen kişiler üniversitenin ilgili bölümlerinden mezun olabilir. Bunlar içerisinde ‘perakende satış ve mağaza’ yönetimi ile beraber aynı zamanda ‘Satış ve pazarlama’ bölümleri yer almaktadır. Bu bölümlerden herhangi birini bitirmek suretiyle, farklı firmalarda promötör olarak görev almak mümkün. Tabii aynı zamanda üniversite dışında ‘Satış ve pazarlama Uzmanlığı’ sertifikası almak suretiyle de bu mesleği gerçekleştirmek mümkün.

Promotör Olma Şartları Nelerdir?

Promotör olabilmek için öncelikle belli başlı bazı eğitimleri almak gerekmektedir. Bu eğitimler üniversite eğitimi olabilir ya da sertifika üzerinden eğitim alınabilir.

- Satış ve pazarlama bölümleri

- Perakende satış ve mağaza yönetimi

- Satış ve pazarlama uzmanlığı kursu

- Perakendecilikte müşteri ilişkileri yönetimi

Bu gibi alanlardan mezun olmak suretiyle farklı sektörlerde firmalar üzerinden promotör olarak çalışmak mümkün. Tabii ayrıca insan ilişkilerinin kuvvetli olması, diksiyonu düzgün olması, giyim kuşama dikkat etmek ve alanda kişisel gelişim bu mesleği icra edebilmek için büyük bir öneme sahiptir.

Promotör Görevleri Nelerdir?

Mağazaya da alışveriş merkezleri kapsamında, promötör bulunduğu bölge itibariyle belli başlı görevleri ele alır ve uygular.

- Marka ürünleri ile ilgili müşterilere teknik ve aydınlatıcı bilgiler vermek.

- Görevli olduğu bölgede İlgili ürün hakkında tanzim ve teşhir gerçekleştirmek.

- Satış esnasında ve sonrasında müşteri memnuniyetini her daim üst seviyede tutmak.

- Yapılan tanıtım ve satış konusundaki ürünler için, satış ve stok raporlamalarını ilgili kişilere ulaştırmak.

- Pazar araştırması gerçekleştirmek ve bu konuda istenen raporlamayı doğru şekilde ilgili kişilere göndermek.

- Görevlendirilmiş olduğu market veya alışveriş merkezi kapsamında reyon ve rafların düzenini sağlamak.

Promotör Maaşları Ne Kadar?

Promotör maaşları 2300 TL ile 3500 TL arasında değişkenlik gösterebilmektedir. Kişinin çalıştığı firma ve aldığı göreve bağlı olarak farklı ücretler aylık maaş olarak yansır. Bu doğrultuda ele alınan ortalama maaşın ise 2700 TL olarak öne çıktığını Dile getirmek mümkün.

Promotör İş İmkanları Nelerdir?

Promotör pek çok farklı firma bünyesinde market ve alışveriş merkezlerinde çalışma imkanı elde etmektedir. Bu doğrultuda ilgili eğitimleri ve sertifikayı elde etmek sureti ile, gerekli firmalar üzerinden başvuru yapmak yeterlidir.