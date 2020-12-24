Profesör Doktor nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Profesör Doktor olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Profesör Doktor, akademik araştırmalar yürütmenin yanı sıra, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik gerekli eğitim materyallerini hazırlamak ve dersleri öğretme sürecinde yer alır.

Profesör Doktor Nedir?

Profesör doktor unvanı akademik alanda çok sıklıkla kullanılan bir unvan olma özelliğine sahiptir. Profesör doktor, lisans ve lisansüstü süreçlerinde öğrencilere eğitim veren kişilere verilen bir unvandır.

Profesör Doktor Ne İş Yapar?

Profesör doktor unvanına sahip kişiler tez, ders ve saha çalışması gibi çok fazla çeşitliliğe sahip olanlarda çalışmalar yürütürler. Ayrıca öğrencilerin eğitimlerinde de görev alırlar.

Profesör Doktor Nasıl Olunur?

Kişilerin, Profesör Doktor unvanına sahip olmayı hak edebilmeleri için bazı şartları yerine getirmelerinin gerekliliği söz konusudur. Bu şartlarına başarıyla yerine getirebilen kişiler Profesör Doktor unvanına sahip olma hakkını elde etmiş olurlar. Söz konusu şartlar ise; Profesör Doktor olunmak istenen uzmanlık alanıyla alakalı olarak en az beş yıl süreyle Doçent olarak görev yapmış olmak gerekmektedir. Bunun yanı sıra kişinin ulusal ve uluslararası akademik yayınlarda makale yayınlamış olmasının gerekliliği söz konusudur. Tüm bu süreçleri tamamlayan kişiler profesör doktor alımlarına başvuru gerçekleştirebilirler. Profesör doktor alım süreçleri olumlu yönde sonuçlanan kişiler profesör doktor unvanını elde etme hakkına sahip duruma gelirler.

Profesör Doktor Olma Şartları Nelerdir?

İsteyen herkes Profesör Doktor unvanına sahip olamaz. Bu unvana sahip olmak için kişilerin yerine getirmesi gereken bazı önemli şartların varlığı söz konusudur. Bu şartlar şu şekilde listelenmektedir;

- Adayların öncelikle DOÇENT unvanına sahip olmak,

- Adayların profesör doktorluk kadrolarına atanmış olmaları,

- Doçent unvanının elde edilmesinden sonra en az 5 yıl boyunca ilgili kadrolarla birlikte bilimsel nitelikli çalışmalar içinde bulunmuş olmak,

- Adayların uluslararası arenada kabul görmüş olan çeşitli çalışmalara imza atmış olması,

- Aday olan kişilerin akademisyenlik konusunda önemli bir mesafe kat etmiş olmaları,

Profesör Doktorun Görevleri Nelerdir?

Profesör Doktorun genel olan görev tanımı şu başlıklar altında listelenebilir;

- Üniversite politikaları ile tutarlı davranış ve eylemler sergilemek.

- Uzmanlık sahasındaki mevcut bilgileri ilerletmek amacıyla çeşitli araştırma ve deneyler gerçekleştirmek,

- Ders gereksinimlerini, mantığını ve hedeflerini net bir biçimde açıklayıcı niteliğe sahip olan bir ders programı geliştirmek,

- Tez danışmanlığı görevi üstlenerek öğrencilerin yetkin bir akademik çalışma içinde bulunabilmelerine yardımcı olmak,

- Sunum, proje ve sınav gibi ölçme yöntemleriyle öğrenci gelişimini değerlendirmek,

- Akademik alandaki mevcut değişiklikler ve yeniliklerden haberdar olmak,

- Öğrencilerin katılımını teşvik eden bir öğrenme ortamı oluşturmak,

- Sağladığı eğitimin, üniversite ve bölüm standartlarını karşılar nitelikte olduğundan emin olmak,

- Kitap halinde yayınlanacak niteliğe sahip yahut devamlı olarak akademik yayınlarda kendisine yer bulabilecek orijinal araştırma ve analizler kaleme almak,

Profesör Doktor Maaşları Ne Kadar?

Profesör doktor maaşları kendi içinde farklılıklar gösterebilmektedir. Bu doğrultuda Profesör Doktor maaşları hakkındaki maaş bilgileri şu şekilde verilebilmektedir;

- En Düşük Profesör Doktor Maaşı;4.100 TL

- En Yüksek Profesör Doktor Maaşı; 15.270 TL

- Ortalama Profesör Doktor Maaşı; 9.685 TL

Profesör Doktor İçin İş İmkanları Nelerdir?

Profesör Doktor unvanına sahip kişilerin öğrencilerin eğitimlerinde önemli bir görev alma durumu söz konusudur. Bu nedenle çok çeşitli üniversite ve benzeri kurumlarda iş bulma ve çalışma olanaklarına sahip durumdadırlar.