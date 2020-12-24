Prodüktör nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Prodüktör olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Prodüktör medya ve televizyon sektöründe tiyatro oyunu, reklam ve müzik albümü süreçlerini yönetmektedir. Aynı zamanda üretim sonrasındaki tüm pazarlama, dağıtım ile yayın süreçlerini büyük bir titizlik ile koordine ederler.

Prodüktör Nedir?

Film, televizyon ve reklam gibi alanlarda yapım aşamasını yöneten kişiye prodüktör denilmektedir. Bunun yanı sıra prodüktör müzik albümlerin yapım aşamalarını yakından takip eder. Ayrıca üretim sonrasında ürünün tüm dağıtım, pazarlama ve dağıtım süreçlerini prodüktör kontrol eder. Bütçe yönetimini de yapan prodüktör senaryo, eser ve oyuncu seçimi gibi çalışmaları da yapar. Proje sözleşmeleri için teklif sunan prodüktör prodüksiyon için ideal oyun, senaryo ve fikir seçimlerini yapar. Tiyatro, reklam ve televizyon alanında çalışan prodüktör üretim sürecinde yazar, yönetici ve diğer ekibin faaliyetlerini doğru şekilde koordine edebilirler.

Prodüktör Ne İş Yapar?

Prodüktörün iş alanları oldukça geniştir. Buna göre operasyonel raporları hazırlayan prodüktör provaların da doğru bir şekilde düzenlenmesini sağlar. Prodüktörler ise çeşitli prodüksiyon için kostüm, sahne ve ekipmanların satın alınmasını sağlarlar. Aynı zamanda bütçeleme, pazarlama ve planlama gibi tüm yönetim faaliyetlerini doğru bir şekilde yaparlar. Prodüksiyonun ilerlemesini sağlayan prodüktör üretim hedeflerine ulaşılmasını da sağlamaktadır. Müzik kayıtlarının en doğru şekilde üretimini sağlayan prodüktör tüm bu aşamaları yakından takip eder. Reklam ve televizyon alanında çalışan prodüktör üretim sürecinde meydana gelen tüm sorunları da hızla çözer.

Prodüktör Nasıl Olunur?

Prodüktör olmak için belli bir eğitim almak gerekir. Bu bölümde çalışmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olmak gerekir. Bu bölümden mezun olan kişiler televizyon, müzik ve tiyatro sektöründe prodüktör olarak çalışılabilir.

Prodüktör Olma Şartları Nelerdir?

Prodüktör olmak için belli şartları sağlamak gerekir. Buna göre prodüktörlerin planlama ve organizasyon becerilerinin olması gerekir. Bunun yanı sıra müzik alanında çalışan prodüktörler medya ve müzik sektöründe gelişen yenilikleri de yakından takip edebilmelidir. İkna ve iletişim becerileri olan bu kişiler tüm ekip ile birlikte doğru iletişim de kurabilmeli. Yenilikleri ve güncel gelişmeleri yakından takip eden prodüktör gelişime ve öğrenmeye de açık olmalıdır. İyi bir prodüktörün mutlaka yöneticilik ve liderlik vasfına sahip olunmalıdır. Karmaşık problemleri detaylı belirleyen prodüktör hızlı ve kalıcı çözümler sunabilmeli.

Prodüktörün Görevleri Nelerdir?

Prodüktörün de belli görev ve sorumlulukları bulunur. Buna göre müzik seçimlerini yapan prodüktör müzisyenleri de doğru yönlendirirler. Müzik kayıt zamanlarını da doğru şekilde koordine eden prodüktör sanatçılara her konuda yardımcı olurlar. Tamamlanmış yapıma yönelik pazarlama stratejilerini belirleyen prodüktör ürün dağıtımı için doğru satış politikalarını da geliştirir. Ayrıca tüm alanlar ile ilgili prova ve çalışmaları yakından takip eder.

Prodüktör Maaşları Ne Kadar?

Prodüktörlerin maaşları çalıştıkları alan ve sektöre göre değişiklik gösterebilir. Mesleğe ilk defa başlayan prodüktörler 2 bin 800 lira maaş ile göreve başlarlar. Bunun yanı sıra prodüktör tecrübe kazandıkça ve kendini geliştirdikçe maaşı da ortalama 4 bin 500 lira olabilir. Aynı zamanda sektörde hızla ilerleyen ve başarılı prodüktörler in maaşı 6 bin 500 lira civarında olabilir.

Prodüktör İçin İş İmkanları Nelerdir?

Prodüktör için oldukça geniş bir iş imkanı bulunmaktadır. Buna göre prodüktör de müzik sektöründe, televizyon ve medya sektöründe de çalışabilirler. Her türlü yapımda mutlaka prodüktörlere ihtiyaç duyulur.