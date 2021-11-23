Preeklampsi nedir, neden olur ve belirtileri nelerdir? Preeklampsi tedavisi, risk faktörleri ve tanısı

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Preeklampsi, özellikle de yüksek tansiyon ve başka organ sistemlerine, en sık böbrek ve karaciğere verilen hasar belirtileri ile ortaya çıkar. Bu hastalık, bir gebelik komplikasyonudur.

Preeklampsi Nedir?

Preeklampsi genellikle kan basıncı normal seyreden kadınlarda 20 haftalık hamilelik döneminden sonra başlar. Bu hastalık, tedavi edilmezse, preeklampsi hem sizi hem de bebeğinizi etkileyecek ölümcül komplikasyonlara yol açabilir. Preeklampsi hastalığınız varsa, en etkili tedavi ise bebeğinizin doğmasıdır. Bebek doğduktan sonra bile, iyileşmeniz biraz zaman alabilir.

Preeklampsi Neden Olur?

Preeklampsinin kesin nedeni aslında birkaç faktörü içerir. Uzmanlar ise, bu durumun en başta plasentada başladığına inanır. Plasenta, hamilelik sırasında fetusu beslemeye yarayan bir organdır. Gebeliğin ilk zamanlarında, yeni kan damarları plasentaya etkili bir şekilde kan yollamaya çalışır. Hamileliğinizin ilk dönemlerinde preeklampsi teşhisi konduysa, çok daha zor bir görevle karşı karşıya kalırsınız. Bu durumda bebeğinizin gelişmesi ve büyümesi için daha fazla zamana ihtiyacı olur. Ama kendinizi ya da bebeğinizi ciddi bir komplikasyon riskine sokmaktan da kaçınmanız gerekir.

Preeklampsili kadınlarda bu kan damarları yeteri kadar gelişmemiş ya da hiç çalışmıyor olabilir. Bu damarlar, normal kan damarlarından çok daha dardırlar. Bu nedenle de onlardan akabilecek kan miktarını sınırlayan hormonal sinyallemelere de farklı bir tepki verirler. Preeklampsi, gebelikte meydana gelebilecek dört yüksek tansiyon bozukluğundan biri olarak bilinir. Bu da kadınlarda ödeme ve şişkinliğe yol açar.

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Preeklampsinin Risk Faktörleri

Uterusa kan akışının yeteri kadar sağlanamaması

Bağışıklık sistemi ile ilgili bir sorun yaşanması

Kan damarlarında hasar meydana gelmesi

Bazı genler

Hamilelik sırasında yaşanan diğer yüksek tansiyon sorunları

Preeklampsi Tanı ve Tedavisi

Gebelikte preeklampsi tedavisi için en çok önerilen tedavi yöntemi bebeğin doğumudur. Pek çok durumda, bu durum hastalığın ilerlemesini önemli ölçüde önler.

Hafif preeklampsi halinde bile anne ve bebek çok yakın bir takibe alınır. Bu sırada kan değerleri takip edilirken hastanın tansiyonu düşürülür. Doktor, bebeğin dış ortamda yaşayabileceği kanaatine vardığı zaman belirtiler ağırlaştığı da doğum hiç geciktirmeden yapılır.

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Ağır preeklampsi ve eklampsi gelişmemesi gibi durumlar için anneye magnezyum tedavisi uygulanır. Doğum sonrasında ise, annenin yoğun bakım ünitesinde yakından takibi devam eder. Hafif preeklampsinin tedavisi genellikle mümkün olabilir. Ama ağır preeklampsi, anne ve bebeğin hayatına mal olabilen çok ciddi bir sorundur.

Preeklampsinin Belirtileri

İdrarınızda aşırı protein (proteinüri) ya da ek böbrek sorunu belirtileri olması

Şiddetli baş ağrısı

Üst karın ağrısı, genellikle sağ tarafta yer alan kaburgalarınızın altında meydana gelir.

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Geçici görme kaybı, ışığa duyarlılık ve bulanık görme de dahil olmak üzere görmede yaşanan değişiklikler

Azalan ve zorlaşan idrar çıkışı

Kusma ya da mide bulantısı

Kanınızda yer alan trombosit seviyelerinde azalma (trombositopeni) meydana gelmesi

Akciğerlerinizde bulunan sıvının yol açtığı nefes darlığı

Bozulmuş karaciğer fonksiyonları

Preeklampsi ile şişkinlik (ödem) ve ani kilo alımı özellikle de yüzünüzde ve ellerinizde meydana gelebilir. Ama bunlar genellikle pek çok normal gebelikte de görülür. Bu nedenle de preeklampsinin çok da güvenilir belirtileri olarak kabul edilmez. Bu hastalığa dikkat edilmesi gerekir.