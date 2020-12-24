Pratisyen Hekim nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Pratisyen Hekim olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Pratisyen hekimlik ülkemizde var olan mesleklerden bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Henüz uzmanlığını almamış doktorlar pratisyen hekim olarak göreve başlar. Hem devlet kurumlarında hem de özel kurumlarda pratisyen hekimler istihdam edilmektedir. Pratisyen hekimler ve ilk çalışmalarına pratisyen hekim olarak devam ettirir. Ancak pratisyen hekimlerin görevleri ile ilgili birçok kişi merak içindedir. Bunları merak eden kişiler konu ile ilgili araştırma içine girer.

Pratisyen Hekim Kimdir?

Pratisyen hekimler ülkemizde tıp fakültesinden mezun olmuş kişilerdir. Pratisyen hekimler birçok bilgiye sahip kişilerdir. Pratisyen hekim hasta kontrolleri yapmak, hastalıkları teşhis etmek, hastalığın tanısını koymak ve gerekli takdirde bu hastanın uzman doktoru sevkini sağlamak amacıyla görev yapan doktorlardır. Pratisyen hekim olmak için öncelikle üniversitelerine 6 yıllık eğitim veren tıp fakültelerinden mezun olmak gerekmektedir. Tıp fakültelerinden mezun olan öğrenciler pratisyen hekim olarak göreve başlayabilir.

Pratisyen Hekim Nasıl Olunur?

Pratisyen hekim olmak için öncelikle üniversitelerin tıp fakültelerinden mezun olmak gerekmektedir.

Pratisyen Hekimin Sorumlulukları Nelerdir?

Pratisyen hekimler hastalıklarla ilgili geniş bir bilgi birikimine sahip olan kişilerdir. Geniş bilgileri sayesinde pratisyen hekimler birçok özel ve devlet kurumunda görev alabilir. Pratisyen hekimler bu süreçte her yaştan her durumdaki hastayı ilk teşhis eden ve tedavi sürecini başlatan kişiler olarak görev yapabilir. Pratisyen hekimlerin birçok mesleki sorumluluğu bulunmaktadır. Bunlar genel olarak şu sorumluluklardır;

-Hastalıkları fiziksel olarak muayene etmek ve hastalığın teşhisini koymak ve tedavisini yapmak.

- Laboratuvar testleri talep etmek test ve muayene bulgularına analiz ederek hastalığı teşhis etmek.

- İlaç reçete etmek

- Gerekli gördüğü durumlarda hastayı uzman doktora sevk etmek

- Hastalıklara koruyucu hekimlik yaparak bireylerin beslenme, egzersiz ve diğer yaşam tarzı alışkanlıkları konusunda bilgilendirmek.

- Hemşire, teknik eleman, teknisyen ve sağlık personeli ile işbirliği yapmak

- Hasta bilgilerini kaydetmek

- Hasta yakınları ile görüşmeler sağlamak

- Tıbbi gelişmeler ve ilaçlar hakkında güncel bilgileri almak

- Hasta mahremiyetine sadık kalmak gibi birçok durum pratisyen hekimin sorumlulukları çerçevesindedir.

Pratisyen Hekimde Aranan Nitelikler Nelerdir?

Üniversitelerin tıp fakültesinden mezun olan kişiler pratisyen hekim olarak göreve başlayabilir. Pratisyen hekimler üniversitelerde 6 yıllık eğitim aldıktan sonra görev yapabilir. Devlet kurumlarında pratisyen hekim olarak göreve başlamak isteyen kişiler KPSS’ye girerek gerekli puanı almalıdır. Böylece herhangi bir devlet sağlık kurumunda pratisyen hekim olarak göreve başlayabilir. Özel hastanelerde pratisyen hekimlik yapmak isteyen kişilerde aranan nitelikler ise şu şekildedir;

- Ekip çalışmasına uyum sağlayabilen

- İletişim kabiliyeti yüksek olmak

- Çalışma temposuna uyum sağlayabilmek

- Hasta ile empati kurma yeteneği yüksek olmak

- Stres altında karar verebilme yeteneğini güçlü olmak

- Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak pratisyen hekim olarak görev alabilecek kişilerde aranan başlıca nitelikler olmaktadır.

Pratisyen Hekim Maaşları Ne Kadardır?

Pratisyen hekimleri maaşları değişmekle birlikte ortalama olarak 8990 TL civarında olmaktadır. Pratisyen hekimler birçok alanda çalışabilmektedir. Bu sebeple pratisyen hekim olmak isteyen kişiler özellikle özel hastanelerde ve devlette istihdam edilebilmektedir. Devlette istihdam edilen pratisyen hekimlerin KPSS sınavına girerek başarı sağlaması gerekmektedir. Aynı zamanda pratisyen hekimlerin maaşları; çalışma koşulları ve çalıştığı şartlara göre farklılık göstermektedir.