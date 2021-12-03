Postpartum nedir, postpartum dönem ne demek? Postpartum depresyon ne zaman görülür?

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Postpartum sadece doğum sonrasında görülmektedir. Postpartum tıp dilinde yer alan bir terimdir. Postpartum demek lohusa depresyonu demektir.

Postpartum Nedir?

Postpartum lohusa depresyonu olarak bilinen bir ruhsal durumdur. Birçok nedene bağlı olarak bu durum gerçekleşmektedir. Postpartum dönemi yaklaşık olarak 3 ila 12 ay arasında görülen bir dönemdir. Bazı kadınlarda ise daha da kötü bir hal alabilmektedir. Erkenden tedavi görmek bu ruhsal durumunun hızlı bir şekilde geçmesini sağlar. Postpartum çoğu zaman annelik hüznü olarak da bilinir. Fakat ikisi birbiri ile karıştırılmaması gereken bir durumdur.

Bu dönemde annelerde odaklanma sorunu görülmektedir. Anneler hiçbir konuya düzgün bir şekilde odaklanamaz. Aynı zamanda kendine zarar vermek isterler. İlerlemiş olan Postpartum dönemlerinde sadece kendine değil aynı zamanda yeni doğmuş bebeğe de zarar verme isteği görülmektedir. Bu dönemde anneler intihar düşünceleri de kafasından geçmektedir. Mutlaka profesyonel bir destek alması gereken bir dönem olarak bilinmektedir. Ülkemizde pek çok kişinin yaşamış olduğu bir dönem olarak bilinen Postpartum dönemi kısa sürede iyi bir tedavi ile atlatılmaktadır. Yoğun asabiyet ve öfke bu dönemde sıklıkla baş göstermektedir.

Postpartum döneminde birçok kişi depresif bir ruh haline sahiptir. Şiddetli duygu durum değişiklikleri görülür. Aynı zamanda ağlamaklı bir dönem geçirir.

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Postpartum Dönem Ne Demek?

Postpartum dönem demek lohusa depresyonu dönemi demektir. Bu dönemde anneler oldukça hassastır. Çünkü anneler bu dönemde yeni doğum yaptığından dolayı bebeklerini tanıma dönemidir. Postpartum dönemi kimi zaman daha sık sürmektedir. Bazı kadınlarda 3 ay sürer iken bazı kadınlarda 12 ay kadar uzun bir dönem sürebilir. Eğer bir takım lohusa depresyonu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka bir uzman psikolog tarafından destek almanız gerekmektedir. Bu dönemde anneler bebeklerine bakmakta zorlanırlar. Aynı zamanda gündelik işleri yapmakta da bir hayli zorlanırlar. Postpartum dönem mutlaka bir psikolog eşliğinde tedavi edilmesi gereken ruhsal durumdur.

Postpartum döneminde yaşanan belirtiler şu şekildedir;

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1) İştah Kaybı: En sık görülen belirtiler arasında yer almaktadır. Anneler bu dönemde oldukça fazla kilo verebilir. Buna bağlı olarak iştah kaybı görülmektedir. İştah kaybı bu dönem boyunca sürer. Bazı günler hafiflese bile iştah kaybı semptomları uzun süre devam etmektedir.

2) Ağlama: Bu dönemde anneler duygusal bir durumda olmaktadır. Gündelik hayatta en ufak şeye bile ağlayabilirler. Annelerde aşırı ağlama söz konusudur. Aşırı ağlama bu dönemde normal olarak görülen bir durumdur.

3) Uykusuzluk: En çok görülen belirtiler arasında da uykusuzluk gelmektedir. Uykusuzluk birçok kişinin görmüş olduğu bir durumdur. Gece boyunca devam eden uykusuzluktan kaynaklı olarak da gün boyunca uyuklama hali durumu söz konusudur.

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4) Panik Ataklar: Panik ataklar en çok görülen rahatsızlıklardan bir tanesidir. Panik ataklar toplumda görülen ruhsal durumlardandır. Bundan dolayı da Postpartum dönemi görülmektedir. Postpartum dönemi panik ataklardan kaynaklı olarak da görülmektedir.

Postpartum Depresyon Ne Zaman Görülür?

Bu dönem en çok doğum sonrası ortaya çıkmaktadır. Doğum sonrası ortaya çıkan bu dönem psikologlar tarafından alınan destek ile birlikte geçmektedir. Pek çok kadının yaşadığı bir dönem olarak bilinir.