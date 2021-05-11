Politika Nedir? Politika Tanımı Ve Tdk Sözlük Anlamı

Politika, sözlük anlamı olarak "yol, yöntem" demektir. Politika siyaset yerine de kullanılmaktadır.

Politika Nedir?

Politika sözcüğü dilimize İtalyancadan geçmiştir. Politika siyaset ile eş anlamlı olarak da kullanılır. Devlet işlerinin yürütümü ile ilgili bir kavram olan politika esasında insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Çünkü insan topluluklarının olduğu her yerde politika olması kaçınılmazdır. Zira insanlar arasında bir biçimde iletişim olacaktır bu da beraberinde politika kavramını doğuracaktır. Ünlü Yunan filozofu Aristo "politika" isimli eserinde de ayrıntılı şekilde bu kavramı ele almış ve incelemiştir.

Politika Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı

Politika; siyaset devlet işlerini yürütmek için kullanılan yol manasında kullanılmaktadır. Aristo' ya göre toplumun insanın mutluluğunu temin edecek şekilde düzenlenmesi de en yüce pratik bilim olan politikanın işidir. Türk Dil Kurumu'na göre politikanın farklı anlamları vardır. Bunlar şu başlıklar altında incelenmektedir:

Politika; devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının bütünü olarak tarif edilir. Politika aynı zamanda siyaset ve siyasa anlamına gelmektedir.

Politika; devlet işlerini yürütme sanatıyla ilgili özel görüş ve anlayış olarak da tarif edilmektedir.

Politika kelimesinin bir başka anlamı da davranış biçim, düşünce yapısıdır.

Politika; bir amaca ulaşmak için karşısındakilerin duygularını okşama, zayıf noktalarından ya da aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanma ve benzeri yollarla işlerin yürütülmesi anlamına da gelmektedir.