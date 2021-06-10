Png Nedir Ve Ne İşe Yarar? Png Dosyası Nasıl Kullanılır

PNG konusu, bir hayli fazla sayıdaki insanın çok büyük bir ilgi ve merakla araştırmakta olduğu konular arasında kendisine yer bulmaktadır. Bu açıdan hakkında detaylı ve bilgilendirici nitelikte doğru bilgi verilmesi büyük bir önem taşır.

PNG Nedir ve Ne İşe Yarar?

PNG, "Taşınabilir Ağ Grafiği" anlamına gelen Portable Network Graphics kelimelerinin kısaltması olarak kullanılmaktadır. Bunun beraberinde kayıpsız sıkıştırarak görüntü saklamak amacı doğrultusunda kullanılan bir saklama biçimi olarak ifade edilmektedir. PNG biçimine sahip durumdaki paletli ya da gerçek renkte olan görüntüler seçimlik bir saydamlık kanalıyla muhafaza edilebilir.

Halihazırda GIF gibi kabul edilebilir nitelikteki başarımda ve yaygın bir kayıpsız sıkıştırma algoritması mevcudiyeti söz konusu durumda iken PNG'nin geliştirilmesini motive eden husus, Unisys'in GIF'de kullanılmakta olan LZW algoritması üstündeki patent hakkının ihlallerini takip edeceğini duyurması olmuştur. Gelişen ve yaygınlaşma gösteren donanım teknolojisi ile birlikte GIF biçimi yetersiz kalmaya da başlamış durumda idi. PNG, bir W3C tavsiyesi olarak 1.0 sürümü ile birlikte 1 Temmuz 1996 tarihinde yayımlanmıştır.

1.1 ve 1.2 sürümleri ile birlikte yeni genişletmeler tanımlanmış ve 1.2 sürümü küçük değişikliklerle ISO/IEC 15948:2003 ismiyle bir ISO standardı olmuştur. PNG'nin kabulü, Unisys'in Ağustos 1999 tarihinde ticari olmayan veya özgür yazılım için telif ücretlerinden muaf olan LZW lisansını kaldırması ile birlikte daha da hızlanmıştır.

PNG ne işe yarar sorusunun yanıtı ise şu şekildedir: İçlerinde GIMP, Adobe Photoshop, Inkscape, Macromedia Fireworks, Microsoft Paint ve Apple iPhoto'nun da yer almakta olduğu pek çok program PNG formatında görüntü saklamayı desteklemektedir.

PNG formatına sahip nitelikte bir görüntü üretirken, görüntünün istenilen kalite seviyesinin gerektirmiş olduğu en az renk derinliğinde muhafazasının gerektiği hatırda tutulmalıdır. Örneğin, siyah-beyaz bir çizimi 8-bit gri tonlamada muhafaza etmek dosya büyüklüğünü çok fazla artıracaktır. PNG görüntüyü üreten programın muhafaza ettiği meta verinin çokluğu da dosyanın şişmesinde önemli bir etken oluşturmaktadır.

Çoğu programlar yalnızca program adı ve zaman bilgisi gibi bilgileri muhafaza ederken Macromedia Fireworks gibi programların ayrıntılı ve büyük miktardaki veriyi PNG dosyalarında sakladığı herkes tarafından bilinmektedir.

PNG Dosyası Nasıl Kullanılır?

PNG dosya uzantısına sahip durumda olan bir dosya bir Taşınabilir Ağ Grafikleri dosyasıdır. PNG formatı kayıpsız sıkıştırmayı kullanmakta olup genelde GIF görüntü formatının yerine geçtiği kabul edilmektedir.

Fakat, PNG dosyası, GIF'den farklı olarak, animasyonları desteklememektedir. Çok benzer niteliğe sahip olan MNG (Çoklu Görüntü Ağ Grafikleri) formatı, GIF ya da PNG dosyalarının sahip durumda olduğu popülerlik türünü henüz kazanmış durumda değildir.

PNG dosyaları çoğunlukla web sitelerinde grafik depolamak amacı doğrultusunda kullanılmaktadır. Ubuntu ve MacOS gibi bazı işletim sistemleri ekran görüntülerini varsayılan olarak PNG formatında saklamaktadır.

PNG Dosyası nasıl kullanılır sorusuna şu şekilde bir yanıt verilebilir: Varsayılan Windows Fotoğraf Görüntüleyicisi programı çoğunlukla standart bir Windows yüklemesinin parçası olarak dahil edilmiş durumda olduğundan PNG dosyalarını açmak için kullanılmaktadır. Fakat bir tane görüntülemenin birden fazla yolunun varlığı söz konusudur.

Bütün web tarayıcıları (Internet Explorer, Chrome, Firefoxvb. Gibi) İnternet'ten açtımış olduğunuz PNG dosyalarını otomatik olarak görüntüler. Buna göre internet üzerinden bakmak istediğiniz her PNG dosyasını indirmek mecburiyetinde kalmazsınız. Dosyaya göz atmak için ise Ctrl + O klavye birleşimini kullannıp PNG dosyalarını bilgisayarınız üzerinden açmak için web tarayıcısını da kullanma olanağınız söz konusudur. PNG dosyalarını düzenleyebilmek için XnView programının yanı sıra, Paint, popüler GIMP programı ve çok popüler olan Adobe Photoshop adlı Microsoft Windows dahil olmak üzere grafik programının kullanılabilmesi mümkündür.