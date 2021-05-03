Panda Ne Yer? Pandalar Nasıl Beslenir Ve En Çok Sevdiği Besinler Neler

Pandalar, etçil hayvanlar arasında yer alıyor.

Panda Ne Yer?

Beyaz renge sahip hayvanlardan birisi de pandalardır. Memeli olan pandalar etçil olan hayvanlar arasında yer alıyor. Pandalar her ne kadar etçil olarak bilinse de, yediği yemeklerin tamamı bambu filizleridir. Pandaların dış görünüşü herkesin ilgisini çekiyor. Beyaz renk üzerine siyah büyük beneklerinin olması onun sevimli görünmesini sağlıyor. Pandaların nesli yapılan araştırmalara göre tehlikede görünüyor. Ayı türü olarak bilinen pandalar, az görülen hayvanlardan biridir.

Pandalar genellikçe Çin ülkesinde yaşıyorlar. Ormanların ve dağların olduğu bölgeleri tercih ediyorlar. İlk panda 1936 yılında yakalanarak, hayvanat bahçesine götürülmüştür. Pandalar hakkında yapılan araştırmalarda çok ilginç bilgiler ortaya çıkmıştır. Pandaları ilginç yapan bazı özellikleri şu şekildedir;

* Türleri tehlikede olan bir hayvandır

* Toplam yaşayan panda sayısı 2000 civarındadır

* Pandalar genellikle bambuyla beslenir

* Tüm pandalar Çin ülkesine aittir.

* Pandalar günde 45 kere tuvalet ihtiyacını giderebilir

* Araştırma yapan kişiler panda kostümü giyer

* Dişi pandalar bir sene içinde 3 kere çiftleşir

* Vahşi doğada ömrü 20 yıl kadardır

* Pandalar gününün yarısını besin aramakla geçirir

Pandalar Nasıl Beslenir ve En Çok Sevdiği Besinler Neler?

Panda hayvanları günlerinin büyük çoğunluğu besin aramakla geçirir. Aradığı besin her zaman bambu ağaçlarıdır. Her ne kadar etçil hayvanlar olduğu bilinse de, besin ihtiyaçlarını bambu ağaçlarıyla karşılarlar. Bambu ağaçlarının besin değeri çok düşük olduğundan günlük ortalama 20- 30 kilo arası bambu tüketebilir. En çok sevdiği yiyecekler arasında bambu ağaçları ve yaprakları bulunuyor.

Pandalar günde 12- 13 saat yemek yer. Pandaların yemek yeme hızı çok yüksektir. Pandalar yapısı gereği utangaç hayvanlar arasındadır. İnsanlara pek yaklaşmayı sevmezler. Bu özellik onların yaşamlarının biraz kısıtlanmasına neden oluyor. Pandaların dişleri çok güçlüdür ve bambu ağaçlarını kolay bir şekilde parçalayabilir.