Özel öğretim dernekleri: KDV indirimlerini uyguluyoruz

Özel Dershaneler Birliği Derneği (ÖZDEBİR), Özel Eğitimciler Derneği (ÖZDER), Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), Özel Öğretim Kurumları Birliği (ÖZKURBİR) ve Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) ortak bir açıklama yaparak KDV indirimi dolayısıyla ilgililere teşekkür etti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanlığımızın 30 Ağustos 2020 tarihli Kararnamesi ile Özel Öğretim Kurumlarının eğitim ücretlerindeki KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmüştür. Özel Öğretim Dernekleri olarak değerli velilerimize destek olmak adına uzun zamandır talep ettiğimiz KDV indiriminin gerçekleşmesini sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve sayın Milli Eğitim Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Şu ana kadar birçok kurumumuz söz konusu kararnameyi müteakip KDV indirimini ücretlere aynen yansıtacağını duyurmuştur. Ayrıca kurumlarımız Özel Öğretim Derneklerimizin talebi doğrultusunda daha önceki uzaktan eğitim dönemi yemek ve servis ücretlerini iade etmiş, kurumların bir kısmı da bundan sonraki olası uzaktan eğitim dönemlerinde yapacağı ek indirimleri belirlemiştir. Bütün eğitim öğretim kurumlarımızın KDV indirimi başta olmak üzere söz konusu iade ve indirimlerle ilgili yükümlülükleri aynı hassasiyette yerine getirmelerini bekliyor, konunun yakın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize sağlık ve başarı diliyoruz."