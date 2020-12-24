Oyun Ablası nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Oyun Ablası olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Çocuklar büyükleri kendine rol model alır. Ancak anne ve babalar çalıştığı zamanlarda yeterli gelmeyebilir. Bu durumlarda günün belli zamanlarında oyun ablası çocuğun gelişimini desteklemeye yardımcı olur. Ebeveynlere destek olurken, okul öncesinde çocuğa destek sağlar. Oynadıkları oyun ile çocuğu okula hazırlar, olumlu yönde etkiler. Bu yüzden de bu mesleğe olan ilgi artmıştır.

Oyun Ablası Nedir?

Oyun ablası bir eğitmendir. Çocuğun gelişimini desteklerken, ilk hayata hazırlayanlardan birisidir. Yeri geldiğinde bir öğretmen, yeri geldiğinde ise bir oyun arkadaşıdır.

Oyun Ablası Ne İş Yapar?

- Oyun ablası, çocuğu anne ve babasından sonra hayata hazırlayan ilk kişilerden biridir.

- Çocuğun gelişimini destekler ve onunla güzel vakit geçirir.

- İlk eğitimleri vererek çocuğu okula hazırlar.

- Çocuğun bir sanat ile ilgilenmesini sağlar.

Oyun Ablası Nasıl Olunur?

Oyun ablası, genellikle ilgili alanlarda okuyan öğrencilerdir.

- Lise de Çocuk gelişimi bölümü okuyarak,

- Üniversite de Okul öncesi öğretmenliği iki veya dört yıllık bölümleri öğrencisi, mezunu olarak.

- Ya da bu meslek ile ilgili kurslara gitmek.

Oyun Ablası Olma Şartları Nelerdir?

- İlgili üniversitelerde öğrenci, mezun olmak ya da sertifikası olması.

- Sigara, alkol, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklarının olmaması.

- Diksiyonu düzgün, iletişimi kuvvetli olmalı.

- Oyun hakkında bilgi sahibi olması.

- Hayal gücü ( hayal dünyası ) yüksek olmalı.

- Araştırmayı seven, yenilikçi olmalı.

- Daima güler yüzlü, sabırlı ve çocukları seven biri olmalı.

- Çocuğun yeteneğini fark etmek.

- Disiplinli, düzenli ve planlı olmak.

Oyun Ablasının Görevleri Nelerdir?

Oyun ablalarının bakıcı değildir. Bakıcı çocukların temel ihtiyacı ile ilgilenir. Oyun ablası ise, çocuk ile oyunlar oynayarak gelişimine katkı sağlar. Oyun ablasının görev ve sorumluluklarını sıralayacak olursak şunları söylemek mümkündür.

- Çocuğun güvenliğini sağlamak, her türlü etkenlerden korumak.

- Çocuğun kronik bir rahatsızlığı gibi durumları varsa bilmek.

- Aile ile iş birliği içinde olmak, birlikte hareket etmek.

- Çocuğu çok iyi tanımak.

- Yeteneğini keşfedip, bu doğrultu üzerinde çalışmak.

- Psiko- motor becerilerini geliştirecek etkinlikler hazırlamak.

- Yeni yeni oyunlar kurmak.

- Çocuğun ilgi ve ihtiyacına yönelik etkinlikler yapmak.

- Müzik, resim, İngilizce, kitap okuma gibi çeşitli aktiviteler sağlamak.

- Çocuğu dış dünyaya hazırlar.

- Çocuğun sağlıksız şekilde büyümesini engellemek.

- Okula gidiyor ise derslerde yardımcı olmalı.

- Çocuğun enerjisini atması için günlük aktiviteler yapmalıdır. ( Örneğin, spor gibi )

- Her gün için belirli bir plan oluşturur ve ona göre yol izler.

Oyun Ablası Ne Kadar Maaş Alıyor?

Oyun ablaları öğrenci olduğunda çok cüzi miktarlarda çalışmaktadır. Belirli bir maaş sistemleri genel anlamda yoktur. Aileler ile anlaşabildikleri miktarda çalışırlar. Normal bir çalışan ise en düşük 2 bin, en yüksek 3 bin ortalama 2 bin 500 lira almaktadır.

Oyun Ablası İş İmkanları Nelerdir?

Oyun ablaları genellikte ailelerin evinde çalışmaktadır. Bunun dışında anaokullarında oyun ablası, yardımcı öğretmen görevi ile çalışır. Hastanelerde yatan çocuklar için oyun alanında. Oyun merkezlerinde, AVM de, kafelerdeki bölümlerinde oyun ablası görevi ile emanet edilen çocuklara bakabilir. Ya da büyük iş merkezlerinde oyun alanlarında görev alma imkanları vardır.