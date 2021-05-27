Otonomi Nedir? Otonomi Anlamı Nedir?

Özerklik olarak kullanılan otonomi bir bireyin veya bir ülkenin bağımsız karar verme bilinçli ve zorlanmadan karar verme yetisi olarak kullanılmaktadır.

Otonomi Nedir?

Otonomi kelime manası özerklik olarak kullanılmaktadır. Politika, gelişim psikolojisi, felsefe ve ahlaki bir terim olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Otonomi ülkeler bazında ülkenin kendi iç ve dış politikasında bağımsız karar vermesi olarak da kullanılan bir kelimedir.

Otonomi Anlamı Nedir?

Otonomi kelime manası olarak auto ve nomos kelimelerinin birleşmesinden oluşmaktadır. Otonomi kelimesi birçok alanda kendi kendine kara verebilme yetisi olarak belirlenen bir ölçüt olarak da kullanılmaktadır. Örneğin bir meslek dalında uzmanlık gerektiren bilgiye sahip olduktan sonra o konu ile ilgili karar verebilme yetisine sahip olmak olarak da bilinmektedir.

Otonomi kavramında bağımsız karar verme mekanizmasına sahip olmak gerekmektedir. Bilinçli şekilde bireyin kendine özgü karar verebilmesi de otonomi konusunu kapsamaktadır.

Otonomi kullanılan alanlar özellikle politika ve gelişim psikolojisi, biyoetik felsefe konularında geniş yer almaktadır. Otonomi bir karar konusunda kişinin zorlanmadan özgürce karar vermesini ve karar neticesinde sorumluluğu kendi üzerine almasını gelişim psikolojisinde ortaya koymaktadır.

Felsefi olarak bir düşünce veya fikri öne sürerken dış etkenlerden etkilenmeden kendi fikrini ortaya koyabilmek olarak örnek vermek mümkündür.

Politika da ise kişinin herhangi bir yönetimi kendi iradesiyle seçerek karar verebilmesi ve zorlanmadan ortaya koyması olarak örnek verilebilmektedir. Otonomi kavramı tam olarak özerklik kavramı ile birebir örtüşen bir kelimedir. Günlük hayatta özerklik olarak kullanılması daha yaygın olmaktadır. İnceleme ve araştırma konularında otonomi olarak yer almaktadır.