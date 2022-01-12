Otoimmün hastalıklar nedir ve nelerdir? Otoimmün hastalıklar neden olur ve iyileşir mi

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Otoimmün hastalıklar, genellikle bağışıklık sisteminin yanlışlıkla vücudun normal olan dokularına saldırdığı bir durum olarak bilinmektedir. Ayrıca bağışıklık sistemi de normal zamanda bakteri ile virüs gibi bazı mikroplara karşı koruma sağlamaktadır. Hastalık sırasında yabancı işgalciler fark edildiği anda savunma hücreleri hızla harekete geçmektedir.

Otoimmün Hastalıklar Nedir ve Nelerdir?

Otoimmün hastalıklar genellikle bağışıklık sistemi ön planda durmaktadır. Bağışıklık sistemi tarafından vücut eklemleri, cilt ile çeşitli dokular organlar yabancı olarak algılanmaktadır. Bu hastalık nedeni ile bağışıklık sistemi yanlışlıkla vücutta yer alan normal dokulara saldırmaktadır. Yabancı işgalciler algılandığında ise savunma hücreleri hemen devreye girecektir. Otoimmün hastalıkların tanısı konulduktan sonra mutlaka doğru tedavi yöntemlerinin uygulanması gerekir.

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Otoimmün Hastalıklar Neden Olur?

Otoimmün hastalıkların neden kaynaklandığı çok fazla bilinmez. Günümüzde çoğu zaman genetik ve çevresel faktörlere dikkat edilmelidir. Kadınlarda otoimmün hastalıklar daha fazla görülmektedir. Bazı otoimmün hastalıklar ailesel olarak genetik geçişler göstermektedir. Her aile bireylerinde mutlaka aynı hastalıklar görülebilir. Aile bireylerinde diğer kişilere oranla daha fazla yatkınlık görülebilir. Araştırmacıların yaptığı çalışmalara bakıldığında kimyasal maddeler ve enfeksiyonlara maruz kalınması hastalığı tetiklemektedir. Yüksek yağ ile şeker oranına sahip olan yiyecek tüketimi de bu hastalıkta çok önemlidir. İşlenmiş besinlerin tüketimi de bağışıklık sisteminin tepkisine yol açmaktadır. Aşı ve antiseptiklerin çok fazla kullanıldığını söyleyen bazı araştırmacılar ise bu durumun bağışıklık sistemini doğrudan etkilediğini belirtiler. Bağışıklık sistemi zararsız maddelere gereğinden fazla tepki verebilir. Bu duruma da dikkat edilmelidir.

Otoimmün Hastalıklar İyileşir mi?

Otoimmün hastalıklarda uygulanan yöntemler bu hastalığı tedavi edememektedir. Tedavi yöntemleri genellikle aktif bağışıklık tepkisinin kontrol altında olmasını sağlar. Ayrıca iltihapların da azalmasına neden olur. Ağrılar, şişme, yorgunluk ve deri döküntüleri gibi tüm belirtilerin hafifletilmesinde çeşitli tedaviler bulunmaktadır. Özellikle hastalarda bazı diyet ve egzersizler verilebilir. Bu durum hastanın kendini daha iyi hissetmesini sağlayacaktır. Otoimmün hastalıklarda kişinin doğrudan yaşam tarzını ve beslenme yöntemlerini değiştirmesi gerekmektedir. Günümüzde bilinen yaklaşık 80'den fazla otoimmün hastalık çeşidi bulunmaktadır. Bu hastalıklar ise insanları doğrudan etkilemesi ile bilinir.

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Otoimmün Hastalık Belirtileri Nelerdir?

Otoimmün hastalıklar ortaya çıktığında bazı belirtiler gösterebilir. O nedenle mutlaka belirtiler göz önünde bulundurulmalıdır. Herhangi bir hastalık ortaya çıktığında genellikle ağrı, kızarıklık ve şişmeler oluşur. Özellikle ısı artışları ve kızarıklık durumlarına da dikkat edilmelidir. Bu belirtiler hastalığın habercisi olabilir. Kişi kendini sürekli yorgun hissediyor ise kas ağrıları da oluşabilir. Özellikle dikkat dağınıklığı, saç dökülmesi ve cilt döküntülerine de dikkat edilmelidir. Bazı hastalarda el ve ayaklarda uyuşma görülebilir. Bu uyuşmalar çoğu zaman karıncalanma şeklinde olur. Kişilerde eklem ve dokularda da şişmeler ortaya çıkacaktır. Özellikle sedef hastalıkları ve romatoid artrit gibi hastalıklarda dönem dönem şiddetlenmeler de görülür. Tip 1 diyabet ise kilo kaybı ile sık idrara çıkılmasını sağlar. Hastalarda çoğu zaman bağırsak hastalıkları da görülebilir.

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Hangi Doktor Otoimmün Hastalıklara Bakar?

Otoimmün hastalığa sahip olduğunu düşünen kişiler mutlaka doktora gitmeliler. Sahip olunan tüm belirtiler dikkate alındığında romatoloji uzmanına gidilebilir. Tiroit bezi ile ilgili rahatsızlık durumlarında ise endokrinoloji uzmanına görünmek gerekir. Bazı durumlarda ise dermatoloji uzmanı da hastalık belirtisine göre cilt hastalıklarını tedavi eder.