Orman Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Orman mühendisliği bölümü orman alanlarının yönetimi ve planlamasının yapılması için mühendisler yetiştirir. Üniversitelerdeki orman mühendisliği bölümü sayesinde bilgi birikimi yüksek orman mühendisleri yetişir.

Orman Mühendisliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Mühendislik ilke ve tekniklerinin temelini oluşturduğu orman mühendisliği bölümü üniversitelerin mühendislik fakültelerine bağlıdır. Orman mühendisliği bölümünde orman alanlarının yönetimi ve planlaması öğretilir. Bu bölümde eğitim alan öğrenciler kereste hasat teknikleri ile birlikte orman etüdü gibi konularda da uzmanlaşırlar.

Orman Mühendisliği Nedir?

Orman mühendisliği, ormanlardaki hayatı ve orman planlamasının doğru bir şekilde planlanmasını sağlar. Ormanların sürdürülebilirliği, kereste ve havzaların sağlığı ile vahşi yaşam konularında çalışmalar yapan orman mühendisliği rekreasyonel kullanım konusunda da çalışmalar yapar.

Orman Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Üniversitelerin orman mühendisliği bölümü bilgi birikimi yüksek orman mühendisleri yetiştirmeyi hedefler. Bu kapsamda bilim ve mühendislik temeline dayanan orman mühendisliği bölümü orman hayatı ve genel botanik hakkında öğrencileri bilgi sahibi yapar. Bu bölüm öğrencilere ormanları korumanın ve yaşatmanın önemini anlatır. Aynı zamanda ormanların sürdürülebilirliği ile ilgili çalışmalar yapılır.

Orman Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Orman mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler kolay bir şekilde iş bulabilirler. Orman mühendisleri çeşitli kamu ve kuruluşlarında ya da özel sektörde çalışma imkanı bulurlar. Ormanların geliştirilebilmesi için çalışan orman mühendisleri ormanların korunması ve ağaçlandırılması gibi konularda da çeşitli proje ve çalışmalar gerçekleştirirler.

Orman Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Orman mühendisliği bölümü üniversitelerin mühendislik fakültesine bağlıdır. Mühendislik fakültesine bağlı olan orman mühendisliği bölümünde 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Aynı zamanda orman mühendisliği bölümünde 8 yarıyıl bulunmaktadır. Orman mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra öğrenciler "Orman Mühendisi" unvanı ile işe başlarlar.

Orman Mühendisliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Orman mühendisliği bölümünde okumak için adayların doğa sevgisinin bulunması gerekir. Araştırmacı bir yapıya sahip olan öğrenciler aynı zamanda sorumluluk sahibi ve disiplinli olmalılar. Kendilerini geliştirmeye yatkın olacak öğrenciler üniversite sınavından yeterli puanı alarak istedikleri üniversitelerin orman mühendisliği bölümünü tercih edebilirler.

Orman Mühendisliği Öğretimi İngilizce midir?

Orman mühendisliği bölümünün öğretim dili İngilizce değildir. Türkiye genelinde mühendislik fakültelerine bağlı olan orman mühendisliği bölümünde Türkçe öğretim dili kullanılmaktadır. Bu orman mühendisliği bölümlerinde basit düzeyde İngilizce eğitimi verilmektedir.

Orman Mühendisliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Üniversitelerin orman mühendisliği bölümü sayısal puan türü ile öğrenci alıyor. Bu noktada orman mühendisliği bölümüne gitmek isteyen adaylar üniversite sınavına girdiklerinde fen bilimleri ve matematik derslerinde soru çözmeleri gerekiyor. Üniversite sınavında yüksek puan öğrenciler orman mühendisliği bölümünde eğitim alıyorlar.

Orman Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversitelerin orman mühendisliği bölümünde eğitim gören öğrenciler genel botanik, jeoloji, zooloji, harita bilgisi ve ağaç fizyolojisi gibi dersleri görürler. Aynı zamanda orman mühendisliği bölümünde yaban hayatı bilgisi, bitki genetiği ve ıslahı, orman ekolojisi, ormancılık hukuku ve toprak ilmi gibi bazı dersler verilir. Öğrenciler 8 yarı yıllık eğitim süreci boyunca bu derslerden sorumlu tutulurlar.

Orman Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları Ve Olanakları Nelerdir?

Orman mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler için oldukça geniş kapsamlı bir iş seçeneği bulunmaktadır. Öncelikle Orman Bakanlığı bünyesinde çok sayıda orman mühendisi istihdam edilmektedir. Bunun yanı sıra milli parklar ve Çevre Bakanlığı bünyesinde orman mühendisleri için çok sayıda iş imkanı bulunmaktadır.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Orman mühendisleri için gerek kamu kuruluşlarında gerek ise özel sektör bünyesinde iş olanakları bulunur. Orman mühendisleri devlet kurumunda çalışmak için öncelikle Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girerler. Buradan yüksek puan alan orman mühendisleri istedikleri kuruma atanabilirler. Aynı zamanda orman mühendisleri Karayolları Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri'nde de çalışırlar.

Orman Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Orman mühendislerinin geniş bir çalışma alanı bulunmaktadır. Özellikle devlet kuruluşlarında çok sayıda orman mühendisi istihdamı sağlanır. Özel sektörde yapılacak ormanların planlaması ve sürdürülebilirliği için de orman mühendislerine ihtiyaç duyulur.

Orman Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Orman mühendisliği bölümleri İstanbul Üniversitesi, Karadeniz Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi'nde bulunmaktadır. Türkiye genelinde 11 farklı üniversitede orman mühendisliği bölümü bulunmaktadır.