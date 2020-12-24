Optisyen nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Optisyen olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Optisyen, göz doktoru tarafından tanısı konulmuş durumda olan ve reçetesi verilmiş durumdaki hastalara, reçete kapsamında uygun gözlükleri verir.

Optisyen Nedir?

Optisyen, göz doktorun tanısını koyulmuş olduğu ve bu doğrultuda ve reçetesi verilmiş haldeki hastalara, reçeteye göre uygun nitelikteki gözlükleri veren kişiye denilir. Diğer yandan optisyen, kontakt lens alanında uzmanlık sahibi kişidir.

Optisyen Ne İş Yapar?

Bir optisyen, gerektiği durumlarda standartlara uygun nitelikte gözlük montajı işlemini gerçekleştirebilir. Gözlük montajının yanı sıra gözlüğün onarımını gerçekleştirir. Bir optisyen ile gözlükçü aynı mesleği yapmaz. Optisyen olan bir kişi gözlükçü açabilir ancak her gözlükçü optisyen olma imkanına erişemez. Her gözlükçü ortamında en az bir optisyen çalıştırılması mecburi olmaktadır. Bir optisyen, gerekli hallerde kişilerin göz numarasının tespit edilmesi işlemini de gerçekleştirebilir.

Optisyen Nasıl Olunur?

Optisyen olmak isteyen bir kişinin öncelikle ön lisans mezunu olması gerekliliği söz konusudur. Göz sağlığı ile alakalı olan çalışmaların önemi özellikle yaşadığımız çağda oldukça fazla artmaktadır. Bundan ötürü günümüzde yetişen gençlerden çoğu optisyen olmak istemektedir. Optisyen olmak isteyen bireylerin ise öncelikle lise eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlamaları ve ardından da üniversite giriş sınavlarından bölüm puanında gereken seviyeyi elde etmesi ve 2 yıllık olan bir ön lisans eğitimini başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Üniversitelerin optisyenlik bölümünü başarılı şekilde tamamlayan bireyler optisyen olma imkanına sahip duruma gelirler.

Optisyen Olma Şartları Nelerdir?

Optisyen olmayı arzu eden bireylerin mesleğe uygunluk açısından bu konuda bilinçli bir tercih yapması büyük önem taşımaktadır. Gerekliliği söz konusudur. Tüm bunların yanında optisyen olmak isteyen bireylerin sahip olması gereken şartlar bulunur. Buna göre:

- Optisyen olmak için kişinin kanuni anlamda yönetmeliklere uygun bir durumda olmak,

- Fizik ve biyoloji gibi göz sağlığı ile alakalı temel konularda yeterli bilgi ve donanıma sahip olmak,

- Sabırlı olmak,

- Optik ışıklar konusuna ilgili ve meraklı olmak,

- El ve parmakları başarılı ve iyi bir şekilde koordine edebilme becerisine sahip olmak,

- Prosedürlere göre işi tamamlamak,

- Disiplin sahibi olmak,

- Dürüst olmak,

- Özel olarak optisyenlerin genel anlamda belirli malzemeleri kullanabilir olması gerekliliği söz konusudur. Söz konusu malzemeler arasında ise; kalıplama makinesi, yapıştırıcı makineler, cam pensleri, cam kesicileri, sıcak hava veren ısıtıcılar, cam tıraşlama makinesi, delme makineleri, renkli camlar ve çerçeveler konusunda yeterli bilgi sahibi olmasının gerekliliği söz konusudur.

Optisyen'in Görevleri Nelerdir?

Optisyenin sorumlu olduğu pek çok görevi bulunmaktadır. Bu görevlerden bazılarını şöyle listelemek mümkün;

- Göz doktoru tarafından tanısı konulmuş olan ve verilmiş olan reçeteye uygun lens yahut gözlükleri hazırlamak,

- Montajı hazır durumda olan gözlükleri hastanın yüzüne uygun olarak ayarlamak,

- Hastanın tercih ettiği optik camların laboratuvar ortamında hazırlanmasını sağlamak,

- Görmeye yardımcı optik camlar ile alakalı olarak hastanın bilgilendirilmesini sağlamak,

- Pupillametre veya optik cihazlar vasıtasıyla hastanın odak noktaları ve ölçülerinin tespitini yapmak,

- Çeşitli nedenlerden kaynaklı olarak hastanın daha sonraki hayatında gözlüğünde oluşabilecek problemlerin giderilmesini sağlamak,

- SGK ile anlaşmalı durumda olan optisyenler, her ay fatura edeceği reçeteleri düzenlemek ve ardından bu reçeteleri kuruma teslim etmek,

Optisyen Maaşları Ne Kadar?

Optisyen maaşları;

- En Düşük Optisyen Maaşı; 2.600 TL.

- En Yüksek Optisyen Maaşı;5.100 TL.

- Ortalama Optisyen Maaşı; 3.085 TL

Optisyen İçin İş İmkanları Nelerdir?

Optisyen iş imkanları çok geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Bir optisyen; görev almış olduğu gözlükçüde mesul müdür olarak görev üstlenebilirler. Optisyenlik bölümünü başarıyla tamamlamış olan kişiler; kendi gözlükçü dükkanını da rahatlıkla açma imkanına sahiptirler. Faaliyette olan her gözlükçü dükkanında optisyen çalıştırılması mecburidir. Ayrıca optisyenler, göz sağlığı ile alakalı durumda olan özel sektör kuruluşlarında, hastanelerde yahut göz sağlığı ile alakalı çeşitli laboratuvarlarda görev alabilir ve çalışabilirler.