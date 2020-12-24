Operatör Doktor nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Operatör Doktor olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Belli başlı bazı sınavları ve eğitimleri geçerek operatör doktor unvanı alma hakkı kazanan pek çok doktor, aynı zamanda bunun için uzun yıllar çalışma gösterir. Bu doğrultuda pek çok kişi operatör doktor nasıl olunur ve görevleri nelerdir, aynı zamanda maaşları ne kadar merak ediyor.

Operatör Doktor Nedir?

Yaşam kalitesini daha yüksek noktaya çekebilmek için insan vücudunda fonksiyonel ve görünüş bakımından gerekli ameliyatları gerçekleştiren kişi operatör doktor denir. Vücudun farklı bölümleri, organları ve dış yapısı olmak üzere uzmanlığına bağlı olarak operatör doktor olmak değişkenlik gösterir.

Operatör Doktor Ne İş Yapar?

Hasta vücut fonksiyonlarını, görünüşü ile beraber yaşam kalitesini yüksek noktaya çıkarmak operatör doktorun işidir. Bu doğrultuda amaca uygun olarak tetkik ve teşhislerin ardından, ameliyat operatör doktor kontrolü altında gerçekleştirilir. Aynı zamanda ameliyat için karar verip vermeme durumu da yine operatör doktora bağlıdır.

Operatör Doktor Nasıl Olunur?

Operatör Doktor olabilmek için belli başlı bazı şart ve kriterleri yerine getirmek ile beraber, ciddi bir eğitim ile sınav ön plana çıkmaktadır.

- Öncelikle üniversitelerin 6 yıllık lisans tıp eğitiminden mezun olmak gerekir.

- Kamu Personel Seçme Sınavı üzerinden en az 50 puan almak gerekir.

- Tıpta Uzmanlık sınavını kazanarak İhtisas yapmaya hak kazanmak ve tamamlamak gerekir.

- Sınavın ardından 5 yıllık süreç içerisinde cerrahi uzmanlık dönemini bitirmek gerekir.

Operatör Doktor Olma Şartları Nelerdir?

Operatör doktor olma şartlarının başında 6 yıllık tıp fakültesine lisans derecesi üzerinden bitirmek en önemli husustur. Bunun dışında mutlaka tıp uzmanlık alanı konusunda ilgili sınava girmek ve ihtisas yapmak gerekir. Bu ihtisas dönemi doktorun bulunduğu alana bağlı olarak ortak şekilde 5 yıllık bir süreci kapsar. 5 yılın sonunda alınan sınav eğitimdeki başarı ile beraber, operatör doktor olma hakkı elde edilir.

Operatör Doktor Görevleri Nelerdir?

Operatör doktorun görevleri bulunduğu uzmanlık sahasına bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Profesyonel meslek açısından ise ortak şekilde belli başlı bazı görevleri bulunur.

- Herhangi bir operasyon için bunun gerekliliğine karar vermek ve tıbbi açıdan prosedürü etkin biçimde uygulamak.

- Ameliyattan önce antibiyotik ve sedatif kullanım gibi durumlara kontrol altında tutmak.

- Ameliyat esnasında kullanılacak olan cerrahi aletler açısından, gerekli malzemeleri hazır olmasını sağlamak.

- Ameliyat sonrası hastanın durumunu takip ve kontrol etmek, durumu değerlendirme yapmak.

- Ameliyat esnasında hemşireler, ameliyathane pratisyenleri ve genç doktorları kontrol etmek.

- Hasta mahremiyetine her daim sadık kalmak.

Operatör Doktor Maaşları Ne Kadar?

Operatör Doktor maaşları 5000 TL’den başlamak üzere 13500 TL'ye kadar değişkenlik göstermektedir. Bu durum operatör doktorun girdiği ameliyata bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Genel olarak ise bir operatör doktorun ortalama maaşı aylık 8000 TL gibi bir miktara denk gelmektedir. Tabii bu durum aynı zamanda doktorun bulunduğu hastane ve bölüm ile beraber, tecrübeye göre değişkenlik yaratabilir.

Operatör Doktor İş İmkanları Nelerdir?

Operatör doktor iş imkanları bütün farklı devlet hastanesi ve özel hastaneler ile beraber üniversite hastanelerinde geçerlidir. Bu sebepten müdahale gerçekleştirilen tüm farklı sağlık kurum ve kuruluşlarında iş bulunmaktadır. Özellikle birçok farklı ameliyat konusunda hastanede mutlaka olması gereken en önemli doktorluk unvanlarından biridir.