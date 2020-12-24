Ön Muhasebe Elemanı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Ön Muhasebe Elemanı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Ödemeler ve tahsilatların takipleri, kasa banka hesaplarının takibi, masrafların takibi gibi işlemler ön muhasebenin en temel özelliklerini oluşturmaktadır. Bu işlerin şirketin içerisinde, şirket sahibi veya görevlendirdiği bir kişi tarafından yapılması gerekir. Tüm bu süreç ön muhasebe süreci olarak düşünülebilir.

Ön Muhasebeci Nedir?

Ön muhasebeci, şirketlerin mali olarak kayıtlarını tutarak; kasa, çek, banka ya da irsaliye takibi gibi günlük ola rutin işleri yerine getirerek firmaya ait olan finansal işlemleri muhasebeleştiren, çeşitli tahsilat işlemleri le ilgilenerek evrakların dosyalanması ile sonrasında arşivlenmesi gibi görevleri yerine getiren kişilere verilen mesleki bir unvandır. Muhasebe işlerine yardımcı olan ön muhasebe elemanı unvanına sahip olmuş kişiler, şirketlerin mali işlerinin temelde zeminlerini kolaylaştırmaları sebebi ile şirketler açısından çok büyük önemler taşımaktadır.

Ön Muhasebeci Ne İş Yapar?

Günlük olarak muhasebe, pos ve bununla birlikte kasa kayıtlarını tutar.

Vergi ödemelerinin takibini gerçekleştirir.

Muhasebe kayıtlarını kanuna uygun olacak şekilde zamanında yapılabilmesi amacı ile evrak düzenler.

Stok takibi yapar.

Sisteme veri girişi yapar.

İlgili raporları yerine getirerek bunların arşivlenmesini sağlar.

Ön Muhasebeci Nasıl Olunur?

Ön muhasebeci olmak amacı ile öncelikli olan şart kesinlikle kişinin muhasebe ile ilgili bir eğitim almış olmasıdır. Firmalar genel olarak muhasebe ile ilgili alanlarda ön lisans eğitimi veya lisans eğitimi almış olan kişileri tercih etmektedirler. Sektörel deneyime sahip olan kişiler de bu mesleği yerine getirebilirler. Kişilerin eğitim ve tecrübenin bir araya gelmesi ile bunun bir getirisi olarak Netsis ya da Logo gibi bazı muhasebe paket programlarını Ms Office programlarını bilmesi gerekir.

Ön Muhasebeci Olma Şartları Nelerdir?

Ön muhasebeci olmak için dört yıllık ya da iki yıllık bir muhasebe eğitimi alınması gerekmektedir. Lisans programı y da ön lisans programı olarak muhasebe bölümünden mezun olan kişiler bu işi yapabilirler.

Ön Muhasebecinin Görevleri Nelerdir?

Firmaya gelen ürünlerin irsaliyelerini kontrol ederek bunları muhafaza etmek

Ürünlerin alınmış olduğu firmalara ödeme takibini yapmak, ödeme yapıldıktan sonra da gerekli makbuzu temin etmek.

Alınan faturaların hepsinin irsaliyelerinin karşılaştırılmasını yapmak

Alınmış olan ürünlerin hatalı, bozuk, kırık olanların tespitini gerçekleştirmek.

Demirbaşların garanti belgelerini saklamak.

Ay sonunda genel muhasebeden bordroları ve personel maaş pusulalarını dosyalamak

Rapor kullanan personellerin raporlarını genel muhasebeye bildirmek

Tutulan cari hesapların hepsini muhasebeye bildirmek

Kaybolan demirbaşları muhasebeye bildirmek

Hesap özetlerini muhasebeye bildirmek

Denetleme için resmi kurumlardan gelmiş olan kişileri genel muhasebeye bildirmek

Firma adına kesilmiş olan faturaların koçanlarını saklayarak fotokopilerini arşivlemek

Yıllık izin kullanacak olan personellerin izin dosyalarını imzalamasını sağlamak ve dilekçe almak.

Şirket bünyesi içerisinde yapılan her şekildeki harcamanın gelirlerini ve giderlerinin raporlarının, makbuzlarının dosyasını oluşturarak gerekli durumlarda ilgili kişilere sunmak.

Ön Muhasebe Maaşları Ne Kadar?

Ön muhasebe alanında çalışan kişilerin maaşları asgari ücretten başlayarak deneyimlerine göre ve tecrübelerine göre artış göstermektedir.

Ön Muhasebe İçin İş İmkanları Nelerdir?

Serbest muhasebe büroları

İşletmelerin muhasebe, finansman, personel gibi bölümlerinde

Yatırım finans kurumları

Kamu ve özel bankalar

Vergi dairelerinde çalışabilirler.