Öğrencilere ve ailelere tatil önerileri

AİLELERE TAVSİYELER

Pandemi nedeniyle okullarından, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından uzak geçen bir dönemin ardından öğrencilerin zihinlerinde var olan gezme, dışarda oynama, arkadaşlarla sohbet etme, anlamı taşıyan tatil anlayışı ile çok da örtüşmeyen bir tatil süreci başlıyor. Bu durumda hem çocuklar hem de ebeveynlerin zihninde bu üç haftalık süreçte zamanın nasıl değerlendirileceği, ne tür aktiviteler yapılabileceğine ilişkin sorular yoğunlaşıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Erişen “Günümüz koşullarında çocukların akademik başarısından ziyade sağlıklı ve dengeli bir kişiliğe sahip olmaları, araştıran, merak eden, sorgulayan, tasarlayan bireyler olmaları çok daha önemlidir” diyerek ailelere şu tavsiyelerde bulundu:

Ders için zorlamayın: Çocuklar ara tatil döneminde ders çalışmaya zorlanmamalı. Ancak çocuklarınız bu sene sınava gireceklerse kendi istek ve motivasyonlarına göre sınava hazırlanmalarına müsaade edin.

Güzel anılar biriktirin: Ailece hep beraber eğlenerek, dinlenerek, öğrenerek, aile içi iletişimi ve bağlılığı artırmaya, nitelikli zaman geçirerek güzel anılar biriktirmeye gayret edin.

Teknolojiyi kontrol edin: Ekran bağımlılığının koşullar gereği arttığı düşünülürse çocukların televizyon, bilgisayar, tablet veya telefon başında sınırsız zaman geçirmemeleri önemlidir.

Açık havaya çıkın: İkamet edilen yerin özelliğine göre, pandemi kuralları dikkate alınarak zaman zaman çocukların açık havaya çıkmasına, oyun oynamasına, fiziksel başka aktiviteler yapmasına müsaade edilmelidir.

Sohbet edin: Haftanın belirli bir veya iki gününde bir saati ayırarak, evin uygun bir yerinde bir tartışma konusu bulup, konu üzerinde çocuklarınızla sohbet edip, bilgi paylaşımı yapabilirsiniz.

EVDE VERİMLİ ZAMAN GEÇİRMEK İÇİN;

Dikiş dikmek, maket yapmak gibi el işi etkinlikleri yapın.

Birlikte giysi dolabını düzenleyin, fazla eşyaları bağışlayın ve ona bunun önemini anlatın.

Birlikte evde bozulan ya da aksayan bir şeyi tamir edin.

Sevdiği bir yemeği ya da tatlıyı birlikte yapın.

Birlikte eski aile albümüne bakın ve fotoğrafları hikayeleştirip sohbet edin.

Anı defterleri oluşturun.

Birlikte doğayı ve gökyüzünü izleyin. Mesela bir gün batımı albümü oluşturun.

Bahçenize ya da çevrenizdeki yeşillik bir alana fidan dikin.

Sokak hayvanlarına yemek ve su bırakın, onları sevin.

Çocuklarınızla yaşına uygun hareketlerle spor yapın.

Birlikte müzik dinleyin ve dans edin.

Renklerle oynayın ve resim yapın.

Birlikte hayal gücünüzü kullanarak bir hikâye yazın.

Bir tiyatro oyunu yazmalarını isteyin ve herkes kendi rolüne çalıştıktan sonra oyunu sahneye koyun. Sonra da oyunun videosunu çekerek sevdiklerinizle paylaşın.

Evdeki koltuk, yastık, çarşaf vb. eşyalarla çadır kurun ve içinde evcilik oynayın.

Hergün düzenli olarak kitap okuyun ve okuduklarınız üzerine sohbet edin..





ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER

Pandemi sürecinde evde eğitim gören öğrencilerin hem dinlenmeleri ve eğlenmeleri hem de bireysel, sosyal ve kültürel olarak kendilerini geliştirmeleri gerek” diyen Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü Çocuk ve Ergen Araştırmaları Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Aysun Doğan öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

YARIYIL TATİLİ ÇOCUKLAR İÇİNDİR…