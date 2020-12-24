Odyometrist nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Odyometrist olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Odyometri işitmenin ölçülmesini sağlamaktadır diğer bir yandan işitme fonksiyonlarının değerlendirilmesinde sağlayan testlere verilen genel isimdir.

Odyometrist Nedir?

Odyometrist kişilerin işitme fonksiyonları testini yapan kişiler olmaktadır. Bu konu ile ilgili donanımlı ve detaylı bir eğitim almaktadırlar. Bu testlerin sonucunda kişilerin işitme kabiliyetinin değerlendirmesini sağlarlar. Eğer testler sonucunda herhangi bir sorunda karşılaşırlarsa tedavi sürecine yardımcı olurlar.

Odyometrist Ne İş Yapar?

Odyometristler işitme testi yapmak ile görevli kişilerdir. Ayrıca bu testin sonuçlarını değerlendirmektediler.

Odyometrist Nasıl Olunur?

Bu mesleği yapabilmek için sağlık bilimleri fakültesi veya yüksekokulların da bulunan odyoloji bölümünden mezun olmak gerekmektedir. 4 yıllık lisans eğitiminden sonra mezunlar arzu etmeleri halinde 2 yıllık yüksek lisans eğitimlerini de tamamlayabilirler. Yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan mezunlar odyoloji uzmanı olabilirler.

Diğer bir yandan tıp fakültesi , fizik, elektrik ve elektronik mühendisliği , psikoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, hemşirelik , biyofizik ve işitme engelliler lisans mezunları da bölümlerinden mezun olduktan sonra bu bölüm üzerine tezli yüksek lisans yaparak uzmanlıklarını alabilirler.

Odyometrist Olma Şartları Nelerdir?

Odyometrist olmak için öncelikle odyoloji bölümünü ya da daha önce belirttiğimiz bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir. Daha sonrasında iki yıllık yüksek lisansını tamamlayarak odyoloji uzmanı olarak görevlerini hazır olurlar. Odyometrist olmak için gereken diğer kişisel özellikler ise şunlar olmaktadır:

Bu bölümü tercih edecek kişilerin çocukları ile iyi anlaşması gerekmektedir,

Heyecanlı ve telaşlı hastaları sakinleştiren bilecek motivasyona sahip olmalıdır,

​​​​​​İletişim kabiliyeti gelişmiş olmalıdır,

Teknik becerileri gelişmiş olmalıdır,

Ekip çalışmasına yatkın olmalıdır,

Her zaman gelişmeye ve öğrenmeye açık olmalıdır Birgül

Gelişmiş gözlem becerisine sahip olmalıdır,,

Detaylara dikkat etmelidir,

Sabırlı ve konsantrasyon seviyesi yüksek olmalıdır,

Meslek etiğine uygun davranmalıdır.

Odyometristin Görevleri Nelerdir?

Kulakta bulunan hastalıkların ve işitme sorunlarının tanısının konulabilmesi için önemli tetkik araçlarından biri olan odyometrinin diğer mesleki yükümlülükleri şunlar olmaktadır:

Odyometri testlerinde kullanılan alet ve ekipmanların bakım ve onarımlarını yapmak,

Testlerde kullanılan ekipmanların kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak,

Gerekli test ekipmanlarını kullanarak ileri derecede odyolojik tetkikleri yapmak,

Test ekipmanlarını kullanarak saf ses ve konuşmam odyometri testlerini yapmak,

Yapılan test sonuçlarına ilgili uzman doktorlara iletmek,

İşitme cihazlarını yetişkinler üzerinde değerlendirmelerini yapmak,

Konuşma tedavisi yapmak,

Küçük işitme cihazlarının modifikasyonlarını ve tahminlerini yapabilmek,

Temel odyometrik bulguların açıklamasını yapabilmek,

İşitme cihazı kullanması gereken hastaların kulak ölçün yaparak işitme cihazı analizlerini gerçekleştirmek,

İşitme cihazı kullanmak zorunda olan hastalara uygun işitme cihazlarını belirlemek ve takibini yapmak,

Hasta kayıtlarına ve değerlendirme raporlarını düzenlemek ve muhafaza etmek,

Gerekli durumlarda toplum işitme taramaları yapmak,

Meslek etiğine uygun davranmak.

Odyometrist Maaşları Ne Kadardır?

Odyometristler hem kamusal alanlarda hem de özel sektörde çalışabilecekleri için maaşları farklılık göstermektedir. Diğer bir yandan bu pozisyondaki kişilerin aylık ortalama gelirleri 7 bin Türk Lirası civarında olmaktadır.

Odyometristler İçin İş İmkanları Nelerdir?

Odyometri yeni bir bölüm olduğundan dolayı sağlık sektöründeki açığı büyük olmaktadır. Bu sebeple bu bölümden mezun olanlar birçok farklı kurum ve kuruluşlar rahatlıkla iş bulabilmektedirler. Mezunların çalışabilecekleri pozisyonlar şunları olmaktadır:

Bu bölümden mezun olan kişiler gerek kamu gerekse özel sektöre bağlı hastanelerde görev alabilirler,

Özel işitme testleri uygulayan merkezler de görev alabilirler,

Kulak burun boğaz kliniklerinde görev alabilirler,

İşitme engelliler okullarında görev alabilirler,

İşitme cihazları üreten ve pazarlayan şirketlerde görev alabilirler,

Özel tetkik merkezleri