Müze çeşitleri ve isimleri nelerdir? Müze çeşitleri hakkında bilgiler

Dünyadaki ilk müze 1683 yılında İngiltere'de kurulmuş olup adı Ashmole Müzesidir. O tarihten bu yana açılmaya devam eden müzeler insanlara tarih, sanat, kültür ve farklı konularda görsel bilgiler sunmaktadır.

Müze çeşitleri ve isimleri nelerdir?

1- Sanat Müzeleri:

Güzel sanatlar müzesi adıyla da bilinir. Daha çok resim ve heykel gibi sanatsal eserlerin kronolojik sırayla sergilendiği müzelerdir. Son yıllarda müzik ve edebiyat tarihine dair yazılı ve görsel eserlerin bulunduğu sanat müzeleri de açılmaktadır.

2- Bilim Müzeleri:

Bilim müzeleri kendi içerisinde çeşitlere ayrılır. Bilimsel icatların gelişim süreçleri tarihi belgeler ile sergileyen türleri mevcuttur. Örneğin bu zamana kadar yapılmış ilk aşıdan günümüze kadar gelen tüm aşı çeşitlerinin sergilendiği bir müze, bilim müzesidir.

3- Arkeoloji Müzeleri:

Arkeolojik kazılar sonucunda elde edilen bulguların tanımlanıp sınıflandırıldığı müzelerdir. Bu müzeler sayesinde ilkel kabileler, eski beylikler, yıkılmış olan devlet ve imparatorluk hakkında tarihi bilgiler edinmek mümkün olur.

4- Özel Müzeler:

Özel müzeler kendi içerisinde ikiye ayrılır. Kişiye özel müzelerde, bir ya da birçok kişinin belirlediği bir konu hakkındaki eserler tanıtılır. Örnek olarak Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi, ve Sunay Akın'ın Oyuncak müzesi gösterilebilir. Kurumlara özel müzelerde de farklı konulara ait birçok eser yer alabilir.

5- Açık Hava Müzeleri:

Eserlerin değil mekanın ziyaretçilere açıldığı müzelere açık hava müzeleri denir. Tarihi bir cami, tiyatro ya da opera binası müzeye dönüştürülebilir.

6- Etnografya Müzeleri:

Tarihi uygarlıkların kültür ve sanatlarına dair eserlerinin toplandığı müzelerdir. Örneğin Uygurların günlük yaşamlarında kullandığı eşyalar ya da Hititlerin yazılı belgeleri etnografya müzelerinde sergilenir.

7- Teknoloji Müzeleri:

Teknoloji alanında icat edilen cihazların ve aygıtların sergilendiği müzelerdir. Geçmiş zamanlarda icat edilmiş eserlerin bulunduğu yapılara Tarih- Teknoloji adı da verilir. Yapay zeka ve robot gibi yeni icatların toplandığı müzelere ise inovasyon müzesi denmektedir. Bazılarında eski ve yeni icatlar bir arada yer alarak aralarındaki farklar görsel ve yazılı olarak gösterilir.

8- Tarih Müzeleri:

Tarih müzeleri bir savaş, kıtlık gibi toplumsal bir olayla ve bir devlet ile ilgili olabilir. Bu müzelere Osmanlı İmparatorluğu hakkında açılan sayısız müze örnek olarak gösterilebilir. Tarihi kişiliklerin kişisel eşyalarının sergilendiği tarihi müzeler de mevcuttur.