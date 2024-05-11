‘Mühendis Kızlar’ İstanbul’da buluştu

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‘Türkiye’nin Mühendis Kızları’ Projesi’nin geleneksel buluşmasının 7’ncisi geçtiğimiz günlerde İstanbul’da gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Limak Vakfı ortaklığında 2015 yılından beri devam eden projede, kadın istihdamının artırılması hedefleniyor. Bu yıl düzenlenen buluşma etkinliğinde ise ilk kez farklı ülkelerden katılımcılar yer aldı. Türkiye’den 189, Kosova’dan 28, Kuzey Makedonya’dan 16 ve Suudi Arabistan’dan 11 öğrenci buluşmaya katıldı.

KIZLARIMIZIN DAİMA YANINDAYIZ

Etkinlikte yaptığı konuşmada kız çocuklarının yarınlarına hizmet eden her projenin geleceğe en büyük yatırım olduğunu dile getiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şunları söyledi:

“Projeyle genç kızlarımızın yeteneklerini keşfetmeleri ve parlak bir gelecek inşa etmeleri için önemli fırsatlar veriyoruz. Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi, yeni istihdam alanları sunmasıyla birlikte kadın haklarının gelişmesi için de sağlam bir zemin oluşturuyor. Projenin sağladığı imkanlar, genç kızlarımız için kalıp yargıların ötesinde yepyeni kariyer hedefleri sunuyor. Mühendis olmayı hedefleyen kızlarımızın daima yanındayız.”

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‘AMACIMIZ KADIN TEMSİLİNİ ARTIRMAK’

Projenin bugüne kadar binden fazla öğrenciyi desteklediğini belirten Limak Vakfı ve Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ise, “Çeşitlilik ve cinsiyet eşitliği konusundaki ortak taahhüdümüzle birleşen 4 farklı coğrafyadan mühendis kızlar ilk kez bir arada. Projeyle amacımız, mühendislik ve STEM alanında kadın temsilini artırmaya yardımcı olmak” dedi.