Muhasebe Elemanı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Muhasebe Elemanı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Muhasebe elemanı çalıştığı yerin her türlü para işinden sorumlu elemanıdır.

Muhasebe Elemanı Nedir?

Muhasebe bölümü her şirkette varlık gösteren bir bölümdür. Muhasebe elemanı bu bölümde hizmet verir. Çalıştığı kurumun her türlü parasal işinden veya işleminden sorumludur. Parasal kaynakları kayıt altında tutar. Para ile ilgili yapılan işlemleri kaydeder. Kurum çalışanlarının maaşlarının ayarlanmasını ve ödenmesini sağlamakla görevlidir. Yıllık gelir gider tablosundan sorumludur, bu tablonun hazırlanmasını muhasebe elemanı yapar. Yıllık bilançoları hazır eder. SGK ödemelerinin ve vergi ödemelerinin bunun yanında var olan şirketle ilgili her ödemenin takibini yapmakla görevli çalışana muhasebe denmektedir.

Muhasebe Elemanı Ne İş Yapar?

Muhasebe elemanı çalıştığı kurumun parasal işlerini yürütmekle görevlidir. İşçilerin maaşlarının ödenmesi muhasebe elemanının işidir. Yıllık gelir gider tablosunu hazırlamak ve takibini yapmak muhasebe elemanının işidir. Şirketin ödemelerinin takibi, vergi ödemesinin, SGK ödemelerinin takibi muhasebe elemanının işidir. Kısacası çalıştığı yerin her türlü parasal işini yapmak muhasebe elemanının işidir.

Muhasebe Elemanı Nasıl Olunur?

Muhasebe olmak için belli bir eğitimi tamamlamış olmak gerekir. Bu eğitim iki şekilde olur. İlk olarak meslek lisesinden mezun olarak muhasebe elemanı olabilirsiniz. Ancak bunun bir staj süresi mevcuttur. 6 yıllık bir staj eğitimi sonucu olunabilmektedir. İkinci yol ise ilgili üniversitenin ön lisans bölümünü okuyup mezun olmaktır. Sonrasında da 4 yıllık bir staj zorunluluğu vardır. Bu ikisinden birini yerine getirerek muhasebe elemanı olunabilmektedir.

Muhasebe Elemanı Olma Şartları Nelerdir?

Muhasebe olmanın ilk şartı gerekli olan eğitimi tamamlamaktır. Bu bir meslek lisesinden mezun olup 6 yıllık stajı bitirmekle de gerçekleşebilir veya bir ön lisans bölümünü bitirip 4 yıllık staj eğitimini bitirmekle de gerçekleşebilmektedir. Sonrasında bazı genel şartlara tabidir. İlk olarak genel şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır.

Mesleğe karşı şereften yoksun bırakılacak bir suçumuzun olmaması, herhangi bir memuriyetten atılmış olmamamız da genel aranan şartlar arasındadır. Hukuk, maliye, iktisat, muhasebe ve daha da arttırabileceğimiz bölümlerden mezun olmak gerekmektedir. En az 3 yıl staj yapmış olmamız gerekmektedir. Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olmamız ve serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış olmamız da gerekli şartlardan birini oluşturmaktadır.

Muhasebe Elemanının Görevleri Nelerdir?

Muhasebe elemanının çalıştığı kuruma karşı çeşitli görevleri vardır. Finansal durumları analiz eder. Mali sıkıntıları ve eksiklikleri giderir. Şirketin gizli olan bilgilerini muhafaza eder. Şirket çalışanlarının ay sonu maaşlarının ödemesini ve takibini yapar. Şirkete ait bir gelir gider tablosu hazırlar ve şirketin gelir ve giderlerinin takibini gerçekleştirir. SGK ödemelerini ve vergi ödemelerinin kontrolünü yapar. Şirkete ait olan diğer ödemelerin analizini ve kontrolünü gerçekleştirir. Aynı zamanda şirket bordrolarının yönetimini gerçekleştirir.

Muhasebe Elemanı Maaşları Ne Kadar?

Muhasebe maaşları kişinin çalıştığı kuruma ve o kurumun maddi durumuna göre değişmektedir. Ortala olarak ifade etmek gerekirse aylık 2500 ile 20.000 arasında değişmektedir. Bu yıla vurulduğunda yıllık 25.000 ile 350.000 bir ortalama ile değişim göstermektedir.

Muhasebe Elemanı İçin İş İmkanları Nelerdir?

Muhasebe iş imkanı en geniş meslek gruplarından biridir. Bu mesleği icra edecek kişiler, her şirkette, kurumda, iş yerinde çalışabilmektedir. Çünkü her kurumun zorunlu olarak bir muhasebe bölümü mevcuttur. Buralara başvurarak çalışabilmeleri mümkündür. Bu alandaki ilanları takip etmeleri de iş bulma kolaylığı sağlayacaktır.