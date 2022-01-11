Müdür yardımcısının görevleri ve sorumlulukları nelerdir? Müdür yardımcısının yapacağı işlemler

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Demokratik bir şekilde eğitimin gerçekleşmesi için okullar müdür tarafından yönetilmektedir. Okul müdürü kanun, yönetmelik ve emirlere uygun bir şekilde okulu yönetmektedir. Okulu düzene sokan ve denetleyen kişidir. Müdürün okulda olmadığı zamanlarda bu görevleri müdür yardımcı devralmaktadır.

Müdür yardımcısı; okulun kurallara ve yönetmeliğe uymasında, okul verimliliğini artırmasında müdüre yardımcı olmakla görevlidir.

Müdür Yardımcısının Görevleri Nelerdir?

Müdür yardımcısının görevleri çalıştığı sektöre bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Müdür yardımcısının görevleri şu şekildedir:

Müdür yardımcısı ders vermekle yükümlüdür. Ders vermek dışında okulun her türlü eğitim, yönetim, personel, öğrenci, koruma, düzen, temizlik gibi görevlerini üstlenir ve yerine getirmektedir.

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Müdür yardımcısı okulda gerekli olan belgeleri imzalayan kişidir.

Müdür yardımcısı görevlendirildiği kurul ve ekiplere katılarak başkanlık etmektedir.

Müdür yardımcısına verilen nöbet görevini yerine getirir.

Nöbetçi öğretmen çizelgesini hazırlar ve öğretmenleri takip eder.

Öğrenci nöbetçi listesini hazırlar ve takip eder.

Elektronik olarak bilgi alışverişi işlemlerini yürütür.

Mezun olan öğrencilerin işlemlerinde yardımcı olur.

Okulun ihtiyaçlarını müdüre bildirir.

Belli kaynakları temin eder ve bu kaynakların verimli kullanılması sağlar.

Eğitim ve öğretimle ilgili yayın ve dokümanları takip eder.

Bina ve araç temizliğine dikkat eder.

Araç gereçlerin kullanılır durumda olmasını sağlar.

Sınavların kurallara göre yapılmasını sağlar.

Personellerin işlerini takip eder ve bu işleri deftere işler.

Sınıf ve ders dağıtımını belirler.

Okul içerisinde olan dağınıklığı engeller.

Personellerin veya öğretmenlerin dosyalarını tutar.

Tayini gelen öğretmenlerin dosyalarını düzenler.

Disiplin ve düzen ile alakalı her türlü önlemi alır.

Tüm görevlerde ve projelerde yardımcı olur.

Hedeflerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında yardımcı olur.

Denetlemek ve günlük görevleri yerine getirmektedir.

İşe alma, değerlendirme gibi personel sorumluluklarını üstlenir.

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Bütçe ve tedarik kaynaklarını sıralar ve önceli olanları belirler.

Çalışanların performansını değerlendirir.

Projeleri tamamlar.

Çalışanlar arasında olan problemleri çözer.

Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir.

Özel ilgi ihtiyacı olan çocuklara yardımcı olur.

Eğitim eşyalarını sağlar ve korur.

Periyodik olarak sağlık kontrollerini düzenler.

Okulun yıllık bütçesini hazırlar. Bütçeyi ilgili makamlara gönderir.

Okulla ilgili durumları makamlara bildirir.

Personellerin beslenme işlerini düzenler.

Personellerin sağlıklarını kontrol eder.

Yıllık ve günlük programları hazırlar.

Eğitim kalitesini artırmak için sürekli bu konu hakkında çalışmalar gerçekleştirir.

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Eğitim başlamadan önce planlar oluşturur.

Bulunduğu çevrede liderlik yapar.

Gelişen teknoloji ile birlikte sürekli yenilikler yapar.

Personellerin iş bölümünü yapar ve personellere bunları verir.

Her yılda en az bir kere derslere girer ve rehberlik eder.

Elektronik ortamdaki işleri takip eder.

Öğrencilerin katılacağı yarışmalar.

Her türlü idari yargı ile ilgili işlemleri yürütür.

Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir.

Öğretmenler ve ilgili zümreler ile iş birliği yapar.

Alan eğitimi yapan öğrencilerin sigortaları ile ilgilenir.

Müdür Yardımcısının Sorunlukları Nelerdir?

Müdür yardımcısı okulun her türlü eğitim, öğrenci, yönetim, yazışma, etkinlikler, bakım, koruma, düzen, temizlik gibi görevleri yerine getirmektedir. Bu görevlerin yapılmasında müdüre karşı sorumludur. Müdür yardımcısı gerektiğinde müdürün yerine geçebilmektedir.

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Nasıl Müdür Yardımcısının Özellikler Nelerdir?

Öncelikli olarak disiplin sahibi olması gerekmektedir. Güçlü bir yargılama özelliğine sahip olmalıdır. İlgili yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Kaliteli standartları bilmelidir. Detay odaklı olmalıdır. Güvenilir olmalıdır. Sözlü ve yazı kabiliyetinin iyi olması gerekmektedir. Proje yönetimini sağlayabilmelidir. Stres altında çalışabilmelidir. Etkili bir şekilde karar verebilmelidir. Ekip çalışmasını gerçekleştirebilmelidir.