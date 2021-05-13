Motivasyon Nedir Ve Nasıl Arttırılır? Motivasyon Teknikleri Ve Taktikleri Hakkında Bilgi

Doğduğumuz günden itibaren zorlu bir hayat mücadelesi başlar. Bu zorlukları aşmak ise göründüğü kadar kolay değildir. Zorlukları aşmak için kişilerin motivasyonlarını yüksek tutmak gerekmektedir. Motivasyon kelimesi sıkça duyduğumuz bir kelimedir. Tabi, bu kelimenin içeriği ise oldukça geniştir.

Motivasyon Nedir ve Nasıl Arttırılır?

Motivasyon, her şeyi başarmak için kişilerin güdülenmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntem ile kişileri harekete geçirmek mümkündür. Başarmak için seçilen bir yolda çeşitli zorluklarla karşılaşmak beklenen bir durumdur. Motivasyonu az olan kişiler hangi işte olursa olsun o işi bitirmeden yarıda bırakabilir. Yarıda bırakılan bir işte başarılı olmak söz konusu değildir. Bu gibi durumlarda motivasyon devreye girerek, seçtiğiniz yolda başarılı olmanıza yardımcı olur.

Motivasyon kelimesi birçok alanda karşınıza çıkabilir. Örneğin, sınava girecek bir kişinin motivasyonunu yüksek tutması gerekir. Aksi halde gireceği sınavda başarısız olabilir. Diğer bir örnek ise, kilo vermek isteyen bir kişi birkaç denemeden sonra kilo vermeyi bırakabilir. O kişinin motivasyonu düşmüş demektir ve hızlı bir şekilde motive olması gerekir. Kişiyi motive ederek kilo vereceğine inandırmak mümkündür.

Motivasyon Arttırma Yolları

- Sık sık motive edici kelimeleri tekrarlamak motivasyonu arttırır. Başaracaksın, en iyisi sensin ve senden iyisi yok gibi bunlara benzer sözler söylenerek motivasyon sağlanmış olur.

- Kişisel gelişim eğitimlerinden yararlanmakta motivasyonu arttırabilir.

- Arzu edilen noktaya ulaşmak için ne kadar çaba harcanması gerektiğini düşünebilirsiniz.

- Her zaman olumlu düşünmeye gayret edin.

- Hedefe ulaşmaya çalışırken birçok sıkıntı karşınıza çıkabilir. Mücadele etmeden yolunuzdan geri dönmeyin.

- Hedefimizi sık sık tekrar edin ve olumlu tasdik cümlelerini defalarca söyleyin.

- Hedefinize ulaşmanın hayatınıza sağlayacağı faydaları hayal edin.

Motivasyonu arttırmak için birçok yöntem vardır. Bu yöntemleri kullanırken yılmamak oldukça önemlidir. Ayrıca hedeflerinize doğru kararlı bir şekilde ilerlemek hedefi başarmanın en iyi yoludur. Başarı kolay elde edilmez. O yüzden bunun bilincinde olmak motivasyonu düşürmemek için gereklidir.

Motivasyon Teknikleri ve Taktikleri Nelerdir?

Motivasyonu sağlamak için çok sayıda yol vardır. Bu yolları seçerken dikkat etmeniz en önemli nokta kararlı adımlarla ilerlemektir. Kararsız kaldığınız zamanlarda motivasyonunuzu düşürebilirsiniz. O yüzden hedefe ilerlerken kararlı olmak en doğru tercihtir.

Hayatta her şey için motivasyona ihtiyaç duyulabilir. Motivasyon gelip geçici bir şey değildir. Örneğin, üniversitede İyi bir bölüm kazanmak isteyen kişi motivasyon ile bu hedefine ulaşabilir. Hedefe ulaştıktan sonra motivasyon süreci bitmez. Üniversitede sınavları geçmek, okul bitince iş hayatına atılmak, iş hayatında daha yüksek yerlere gelebilmek ve hayatta yapmak istediklerinize ulaşabilmek için motivasyona ihtiyacınız olacaktır.

Motivasyonu sağlayan teknikler ve taktikler:

Motivasyonu sağlamak için öncelikle hedeflere doğru, bilinçli bir şekilde ilerlemeyi bilmelisiniz.

Bunun için;

- İnsan kendisini çok iyi tanımalıdır,

- Zamanı doğru kullanmalısınız,

- Yaşadığınız anın değerini iyi bir şekilde anlamalısınız,

- Hedeflere ulaşabileceğinize kendinizi inandırmalısınız,

- Hedeflere ulaşmanın zor olduğunu kabul etmelisiniz,

- Hangi hedefin size mutluluk getireceğini düşünerek hareket etmelisiniz.

Motivasyonu sağlamak için deneyebileceğiniz birçok farklı taktik ve yöntem vardır.

- Motive edici konuların işlendiği filmlerden ve kitaplardan yararlanabilirsiniz,

- 'Yapamam' , 'olmaz' , 'başaramam' ve bunlara benzer olumsuz cümleleri hayatınızdan çıkarabilirsiniz,

- Zorlandığınız zamanlarda sevdiğiniz aktivitelere yönelebilirsiniz. ( müzik dinlemek, doğa yürüyüşü yapmak vb.)