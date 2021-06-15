Monografi nedir? TDK'ya göre monografi ne anlama gelir, nasıl yazılır?

Monografiler öznel ve nesnel olarak ikiye ayrılır. Nesnel monografilerde, inceleme yazısını kaleme alan yazar, yazısında kendi görüş ve yorumlarına yer vermez. Öznel monografiler ise bir eseri ya da sanat anlayışının subjektif bir gözle incelenmesidir.

Monografi Nedir?

Monografi fizik, kimya, biyoloji ya da matematik gibi farklı bilim dallarında kaleme alınmış kapsamlı inceleme yazılarıdır. Örneğin Kuantum Fiziği alanında yapılan yeni bir deneyin detaylı bir şekilde analiz edildiği bilimsel makalelerin tamamı monografi olarak tanımlanır.

Bunun dışında sinema, edebiyat ve müzik gibi sanat dallarında eserler vermiş bir sanatçının çalışmalarından kesitler sunan yazılar da monografi olarak adlandırılır.

TDK'ya Göre Monografi Ne Anlama Gelir?

TDK'ya göre monografi kelimesi belli başlı uzmanlık alanlarının birinde yazılmış inceleme ve analiz yazısı anlamına gelir. Kelimenin sözlük anlamı ise tek yazıdır. Latincede mono tek manasına gelirken grafi de yazı demektir.

Monografi Kelimesi Nasıl Yazılır?

Sinema ve edebiyat gibi sanat dallarının yanı sıra birçok bilim dalında da kullanılan monografi sözcüğünün doğru yazılışı şu şekildedir:

MONOGRAFİ -Doğru

MONAGRAFİ - Yanlış