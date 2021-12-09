Meslek lisesine uluslararası iklim ödülü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sergen Yalçın istifasını verdi İki kupalı sezonun ardından...Sergen Yalçın istifasını verdi! İki kupalı sezonun ardından...#Beşiktaş
Uçan taksiler gerçek oluyor Peki yaya ve taksiciler ne diyor Kısa mesafe ortadan kalkarUçan taksiler gerçek oluyor! Peki yaya ve taksiciler ne diyor? 'Kısa mesafe ortadan kalkar'#Elektrikli Hava Araçları
Meteoroloji uyarmıştı... Yoğun kar etkili oldu: Yollar kapandı, araçlar tamamen karla kaplandıMeteoroloji uyarmıştı... Yoğun kar etkili oldu: Yollar kapandı, araçlar tamamen karla kaplandı#Meteoroloji
Asgari ücret 4üncü toplantıya kaldı… İşte masada konuşulan rakamlarAsgari ücret 4'üncü toplantıya kaldı… İşte masada konuşulan rakamlar#Asgari Ücret
Film gibi operasyon... Dünya izledi Her anı böyle görüntülendiFilm gibi operasyon... Dünya izledi! Her anı böyle görüntülendi #Niagara Şelaleleri
İngiltereden işgal uyarısı 75 yıl sonra göreceğimiz en büyük savaşİngiltere'den işgal uyarısı! '75 yıl sonra göreceğimiz en büyük savaş'#İngiltere
Sağlık Bakanlığından yeni genelge 81 kente gönderildiSağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 kente gönderildi#Sağlık Bakanlığı
Beşiktaştan tazminat ve Şenol Güneş açıklamasıBeşiktaş'tan tazminat ve Şenol Güneş açıklaması#Beşiktaş
Skandal patladı Postacı böyle çökertildiSkandal patladı! 'Postacı' böyle çökertildi#ABD
Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Yanıldım dedi ve kritik tarihi duyurduBill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... 'Yanıldım' dedi ve kritik tarihi duyurdu!#Koronavirüs
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor İşte 2022de ödenecek MTV tutarlarıTüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! İşte 2022'de ödenecek MTV tutarları#MTV
Uğradığı tacizi yıllar sonra anlattı: Arkadaşları gülerek bizi izliyorduUğradığı tacizi yıllar sonra anlattı: Arkadaşları gülerek bizi izliyordu#Rebel Wilson
Tercüman çevirdi, Terim şaşkına döndü Beşiktaş detayı...Tercüman çevirdi, Terim şaşkına döndü! Beşiktaş detayı...#Galatasaray
Herkesin gündemi altın Peki bu değerli maden nasıl ortaya çıktıHerkesin gündemi altın! Peki bu değerli maden nasıl ortaya çıktı? #Altın
İşte Reza Zarrabın şatafatlı yaşamı... Son hali şaşırttıİşte Reza Zarrab'ın şatafatlı yaşamı... Son hali şaşırttı!#Reza Zarrab
HABERLEREğitim Haberleri

Meslek lisesine uluslararası iklim ödülü

#Hürriyet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi#İklim Eylem Planı Projesi#NASA
Meslek lisesine uluslararası iklim ödülü

Bursa'daki Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmenleri tarafından ABD merkezli ‘İklim Eylem Planı Projesi’ (Climate Action Project) kapsamında yapılan faaliyetler, uluslararası geçerliliği olan ve yaklaşık 13 bin okul arasından 250 kuruma verilen ‘İklim Eylem Projesi Mükemmellik Okulları Ödülü’ne layık görüldü.

Haberin Devamı

Amerikan ‘Take Action Global’ adlı kuruluş tarafından hazırlanan, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Birleşmiş Milletler (BM), NASA ve Cartoon Network firmasının desteğiyle 6 hafta süreli 3-21 yaş grubuna yönelik proje, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Meslek lisesinin öğretmen ve öğrencileri iklim değişikliği konusunda bilinci artırmak amacıyla okul bahçesinde ellerinde su bidonlarıyla yürüdü ve geri dönüşüme gitmesi gereken atık malzemeler için basketbol potasından geri dönüşüm kutusu yaptı. Projenin katılımcıları, bunun yanı sıra birçok çalışmaya imza attı.

13 BİN OKUL KATILDI
Çalışmalarda okuldaki biyoloji ve yabancı dil öğretmenleri aktif görev aldı. 30'a yakın öğrencinin de gönüllü katılımı sağladı.

Projeye katılan tüm dünyadaki okullar, yaptıkları çalışmaları bir platformda paylaşıyorlar ve değerlendirmeye tabi tutuluyorlar. Projeye yaklaşık 13 bin okul ve 2 milyon 700 bin öğrenci katıldı. Buradaki çalışmalar bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirildi ve Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu 13 bin okulda içinde çalışmaları değerli bulunan 250 okuldan biri olarak ödüle layık görüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hürriyet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi#İklim Eylem Planı Projesi#NASA

BAKMADAN GEÇME!

Reza Zarrabın son hali şaşırttı Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi

Reza Zarrab'ın son hali şaşırttı! Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi

#Reza Zarrab
Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Teslayı Çinde ne bekliyor

Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Tesla'yı Çin'de ne bekliyor?

#Tesla
Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu

Bill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu!

#Koronavirüs