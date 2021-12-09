Meslek lisesine uluslararası iklim ödülü

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Amerikan ‘Take Action Global’ adlı kuruluş tarafından hazırlanan, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Birleşmiş Milletler (BM), NASA ve Cartoon Network firmasının desteğiyle 6 hafta süreli 3-21 yaş grubuna yönelik proje, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Meslek lisesinin öğretmen ve öğrencileri iklim değişikliği konusunda bilinci artırmak amacıyla okul bahçesinde ellerinde su bidonlarıyla yürüdü ve geri dönüşüme gitmesi gereken atık malzemeler için basketbol potasından geri dönüşüm kutusu yaptı. Projenin katılımcıları, bunun yanı sıra birçok çalışmaya imza attı.

13 BİN OKUL KATILDI

Çalışmalarda okuldaki biyoloji ve yabancı dil öğretmenleri aktif görev aldı. 30'a yakın öğrencinin de gönüllü katılımı sağladı.

Projeye katılan tüm dünyadaki okullar, yaptıkları çalışmaları bir platformda paylaşıyorlar ve değerlendirmeye tabi tutuluyorlar. Projeye yaklaşık 13 bin okul ve 2 milyon 700 bin öğrenci katıldı. Buradaki çalışmalar bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirildi ve Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu 13 bin okulda içinde çalışmaları değerli bulunan 250 okuldan biri olarak ödüle layık görüldü.