Memur nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Memur olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Memurluğun kelime kökeni Arapçaya kadar dayanmaktadır. Devletin kurumlarında yani devlet hizmetinde bulunan bireyler memur olarak nitelendirilmektedir. Memurlar belirli yasalar çevresince korumaya alınmıştır.

Memur Nedir?

Memurluğun tanımı oldukça çeşitlilik göstermektedir. Yani memur denilince akla masa başı işte gelebilir. Veya sokakta geceleri çalışan gece bekçileri de gelebilir Aslında ilçenin yönetiminden sorumlu olan kaymakamda bir tür memurdur. Okulları yöneten bir müdür de memurdur. Fakat en temelinde bu bireylerin hepsi devlet işletmelerinde çalışan sürekli elemanlardır. Devlet dairelerinde çalışırlarken kesinlikle görevlerini yapmakla sorumludurlar.

Memur Ne İş Yapar?

Memurlar iş olarak birçok farklı pozisyonda çalışmaktadırlar. Fakat Türkiye üzerindeki memurların birçok kısmı diplomatik yazı işleri ile ilgilenmektedir. Bu işler kısaca şu demektir. Yani kurumlar arası yazışmalar, tapu, kadastro işlemleri gibi durumları çözüme kavuşturmalar olabilir. Son zamanlarda gelişen teknoloji ile bu yazı işleri yerini üstün teknoloji bilgisayarlara bırakmıştır. Yani artık tek tek kâğıt masrafı ile uğraşılmıyor. Yerine mail sistemi üzerinden mesajlar anlık olarak iletilmektedir. Bu durum posta teşkilatının da eski önemini kaybetmesine sebep olmuştur.

Memur Nasıl Olunur?

Memur olmanın birçok yöntemi bulunmaktadır. Öncelikle karar verilmesi gereken hangi tür memur olunmak istendiğidir. Yani eğer ortaokul mezunu iseniz çok yüksek puanlara ihtiyacınız vardır. Veya ortalama bir puan yapıp gardiyan ve bekçi gibi memurluklar tercih edilebilir. İki yıllık bir bölüm mezunu iseniz daha çok ön lisans kamu personeli seçme sınavına girebilirsiniz. Bu gibi bölümlerden daha çok sağlık kurumlarında çalışacak teknikerler yetişmektedir.

Örneğin Bilgisayar teknikerliği veya laborantlık bunlardan birkaçı olarak nitelendirilebilir. Eğer lisans mezunu iseniz yapmanı gereken tek lisans kamu personeli seçme sınavına girmektir. Bu sayede daha yüksek dereceli memurlar olunabilir. Örneğin hukuk veya maliye bölümü bittiyse kaymakam olabilirsiniz. Veya bitirdiğiniz bölüm öğretmenlik bölümü ise yine atanarak öğretmen olabilirsiniz. Fakat sadece kamu personeli seçme sınavı ile memur olunmamaktadır. Bazı bölümlerin kendine has sınavları vardır.

Memur Olma Şartları Nelerdir?

Öncelikle memur olmak için Türk vatandaşı olmanız şarttır. Çünkü devlet işleyişinin mantığı vatandaşın halinden vatandaş anlar sistemidir. Ayrıca yüz kızartıcı suçlardan bir gün dahi hüküm giyseniz memur olamazsınız. Bu suçların başında dolandırıcılık, şantaj gibi etik olmayan davranışlar bulunmaktadır.

Memurun Görevleri Nelerdir?

Memurlar kendilerine verilen görevleri eksiksiz yapmakla mükelleftirler. Çünkü yapılan memurluk sözleşmesi ast üst ilişkisini esas almaktadır. Eğer üst komisyondan aşırı psikolojik baskı görülmüyorsa işlemleri yapmaktan baş yol yoktur. Verilirken görevlerin uygulanmaması durumunda her türlü yaptırıma tabi tutulabilirler.

Memur Maaşları Ne Kadardır?

Memur maaşları oldukça çeşitlilik göstermektedir. Bu gün Türkiye’de en düşük memur maaşı 4099 lira olarak belirlenmiştir. En yüksek memur maaşı ise 21.399 lira ile ülke başkanıdır. İşe başlanan süre arttıkça kıdem maaşı da devreye girmektedir. Yani bu gün on yıllık bir memurun aldığı maaş beş bin liradan aşağı olmamaktadır. Ayrıca büyük hastanelerde işin içine döner sermaye de girmektedir.

Memur İçin İş İmkânları Nelerdir?

Memurlar her yerde iş imkânına sahip olmaktadırlar. Öncelikle yapılması gereken durum gerekli mercilere müracaat etmek olabilir. Ayrıca memurlar iş imkânları bu denli geniş olması sayesinde ülke içerisinde istedikleri gibi tayin isteme lükslerini doğurur. Özellikle eş durumunda bu durum aşırı avantajlı olmaktadır.