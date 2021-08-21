Memede Sızlama Neden Olur? Gebelikte Ve Normalde Sol - Sağ Memenin Sızlamasının Nedenleri

Meme, tıptaki ismi ile mastalji olarak geçer. Pek çok kadın sıkça bu ağrıyı yaşar. Bu ağrının oluşabilmesi için pek çok farklı neden olabilir. Genellikle de bu tarz ağrılar kadınlarda adet kanaması sırasında ya da adet öncesinde görülür. Ama bu ağrının normalde olması ya da kronik hale gelmesi önemli bir hastalığa işaret edebilir.

Memede Sızlama Neden Olur?

Genç kadınlarda da bu ağrı görülmektedir. Özellikle adet dönemi sonrasında bu ağrıların devam etmesi halinde kişilerin, mutlaka uzman bir hekim tarafından görüş alması gerekir. Memelerde ağrı sorunu, menstruasyon siklusunun doğal bir parçası olarak görülen ve herhangi bir zararı olmayan türde ortaya çıkar. Bu ağrılar, genellikle ayın sadece birkaç gününde ya da adet kanamasının başlangıcından önceki iki ya da üç günlük sürede daha sıkça görülür. Genellikle de bu ağrılar, her iki memeyi birden etkiler ve şiddeti ise kişiden kişiye göre değişir.

Gebelikte ve Normalde Sol Memenin Sızlamasının Nedenleri

Sol meme ağrılarının genellikle bariz belirtileri bulunur. Bunlar ise, adet ağrısı ve adet dışı ağrılar olarak ikiye ayrılabilir. Memede meydana gelen ağrılar aynı zamanda kas ağrısı gibi durumlarda da meydana gelebilir. Sol meme ağrıları ise şu şekildedir;

Adet nedeni ile oluşan sol meme ağrısı genellikle adet öncesinde bir hafta önceden meydana gelir.

Hamilelikte hormon değişimi,

Meme zedelenmesi,

Regl sorunları,

Östrojen ve progesteron hormonlarının dengesiz olması,

Aşırı tuzlu yemek,

Dar çamaşırlar giymek,

Kas ağrısı,

Stres ve depresyon,

Memenin yaralanması,

Aşırı kafein tüketimi.

Gebelikte ve Normalde Sağ Memenin Sızlamasının Nedenleri

Meme ağrısı çok sık görülen rahatsızlıklardan birisidir. Ama bazı durumlarda farklı nedenlerden dolayı da sağ memede ağrı oluşabilir. Sağ meme ağrılarının en büyük nedenlerinden birisi de soğuk algınlığıdır. Özellikle de grip ya da üşütme gibi hastalıklarda sağ memede ağrı görülebilir. Bununla birlikte enfeksiyonun durumuna göre de kişiler, bazı zamanlarda memede ağrı hissedebilir. Sağ meme ağrıları şu şekilde olabilir;

Gaz ağrısı, sağ memeye vurarak tüm vücuda sarabilir. Kişiler bu gibi durumlarda bitki çayları içerek rahatlayabilir.

Stres sağ memenin ağrımasına da neden olan en büyük etkenlerden birisidir. Özellikle de sürekli stres yaşayan kişiler, bu ağrıları sık sık çekebilir.

Akciğer kanseri ilk olarak sağ göğüs bölgesini etkiler. Kişiler sağ memesinde ağrı hissetmesi ile beraber ağrı, öksürük ya da nefes darlığı hissediyorsa mutlaka bir hekime başvurmalıdır.

Göğüs duvarına bağlı olarak ortaya çıkan meme kas gerginliği gibi vücut ağrıları ortaya çıkarabilir. Bu nedenle de kişiler basit ağrı kesiciler kullanarak bu rahatsızlıklarından kurtulabilir.

Safra kesesinde meydana gelen sıkıntılar genellikle sağ memeyi etkiler.

Kadının adet döngüsü içinde olması memede sızlamaya yol açabilir.

Hormonal meme büyümesi ve gelişim çağında memenin gelişmesi gibi durumlarda da memede sızlama meydana gelebilir.

Kadının hamile olması da memede sızlamaya yol açar.

Memelerde büyüme ve şişkinlik de meme ağrılarının en sık görülen belirtileri arasında yer alır.

Süt kanalları ve süt bezlerinde meydana gelen tıkanıklık ve enfeksiyon gibi durumları memede ağrıya neden olabilir.

Bazı durumlarda kısırlık tedavisinde kullanılan ilaçlar da memede ağrıya yol açabilir.