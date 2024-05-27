MEB uyardı: Sosyal medyada ustalık belgesi satanlara itibar etmeyin

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MEB tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik belgeleri 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği MEB yönetim ve sorumluluğu altında olan mesleki eğitim merkezleri (MESEM) ve bu merkezlerin programını uygulayan mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki alan ve dallarda eğitim süreci sonundaki sınavlarda başarılı olanlara verilir ve eğitim- belgelendirme süreçlerinde herhangi bir ücretlendirme yapılmaz.

SOSYAL MEDYAYA KANMAYIN

Söz konusu eğitim kurumları dışında herhangi bir kişi ve kuruluşun bu belgeleri verme hakkı ve yetkisi bulunmuyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları ve yasal tatbikata maruz kalmamaları için sosyal medyada ya da bazı reklam mecralarındaki duyurulara aldanarak resmiyet ve gerçekliği olmayan belgeleri almak adına girişimde bulunmamaları gerekiyor.

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Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumları ile kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgeleri eğitim ve sınav süreçlerine ilişkin bilgilere Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz ile milli eğitim müdürlüklerimizin internet sayfalarından ulaşılabilir. Ayrıca adı gecen kurum müdürlüklerimize başvurularak veya 7/24 Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi aranarak gerekli bilgiler alınabilir. Konuyla ilgili Bakanlığımız kaynakları dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini rica ederiz.”