MDF nedir ve özellikleri nelerdir? MDF nerelerde kullanılır ve sunta ile arasındaki farklar nelerdir

MDF, medium density fiberboard kelimesinin kısaltmış hali ve orta yoğunluklu lifli levha anlamına gelen bir mühendislik ürünü ve insan yapımı bir ahşap malzemedir.

MDF Nedir?

MDF, yoğunluklu sunta anlamına gelir. Aynı zamanda sıkça mobilya yapımında kullanılan sert ve dayanıklı bir ahşap malzemedir. Kullanım alanı oldukça geniş olan MDF, aynı zamanda orta yoğunluklu sunta anlamına gelir. Ama MDF, suntaya göre çok daha kaliteli ve pahalı bir malzemedir.

MDF Özellikleri Nelerdir?

MDF sağladığı çok sayıda avantaj ile günümüzde mobilya sektöründe, özellikle de panel mobilya üretimde çok fazla kullanılıyor.

MDF, neme ve ısıya karşı dayanıklı bir üründür.

MDF, boyama işlemi için de oldukça elverişlidir. Mdf yüzeyinin pürüzsüz olması, boyama için idealdir.

MDF tabla yüzeyi pürüzsüz ve düzdür.

MDF, çok kolay şekil alır. Aynı zamanda bu malzemenin yüzeyi kadar kenarları da düzgündür ve istenilen türde dekoratif modeller oluşturulabilir.

MDF'nin yüzeyi kaplama yapmak için de oldukça uygundur.

MDF, diğer mühendislik ürünü olan kontrplak levhaya ve doğal ahşap ürünlere göre çok daha ucuzdur.

MDF'nin Olumsuz Yanları

MDF, vida tutumu açısından doğal ahşaplara göre çok daha zayıf bir özelliğe sahiptir.

MDF, lif yoğunluğu yüksek olduğu için çok ağır bir malzemedir.

Kesici aletlerin kolay bir hareketi sayesinde, istenilen modeli ortaya çıkarmak için dikkatli ve yavaş davranmak gerekir.

MDF Nerelerde Kullanılır?

MDF gibi pek çok mühendislik ürünü, doğal kerestenin sahip olmadığı bazı özellikleri taşır. Daha ucuza temin edilmesi için geliştirilir. Doğal ahşapların kullanıldığı pek çok alan da kullanılabilir. Ama daha çok mobilya ve inşaat sektöründe, özel dekorasyon ürünlerinde daha çok tercih edilir. İnşaat sektöründe ise, yoğunluk ve dayanım gücünden dolayı sıkça tercih ediliyor. Mobilya sektöründe ise, hem maliyet önemli bir neden olurken, aynı zamanda boyanabilmesi, kolay şekil alması, neme dayanıklı olması gibi pek çok özelliği sayesinde gibi ilk tercih edilen malzemedir.

MDF'nin Suntadan Farkı Nedir?

Mobilyalarda genellikle MDF ve sunta kullanılıyor. Bu iki ürünün birbirinden farkını ise, pek çok kişi bilmiyor. Bu nedenle de insanlar hangisinin daha iyi olduğunu anlamak için araştırma yapıyor. Sunta ile MDF arasında çok sayıda fark vardır. Ürünlerin sağlamlığı konusunda da bu seçimler oldukça önemlidir.

Suntalar MDF'ye göre çok daha dayanıksızdır. Sağlam ürün tercih etmek isteyen kişilerin tercihini MDF'den yana kullanması gerekir. MDF sert ve kalın bir malzemedir. Ama sunta hem yumuşak, ince hem de mukavemeti daha düşük bir malzemedir. Herhangi bir darbeye maruz kaldığı zaman, sunta önemli ölçüde zarar görebilir. Ama mdf kalın olduğu için çok fazla hasar görmez. Mobilyalarda kullanılan MDF ve sunta gibi ürünlerin mobilyanın ne kadar uzun ömürlü olacağını önemli ölçüde belirler. Sunta kullanılarak imal edilen mobilyalar her zaman daha MDF'ye göre çok daha uygun fiyatta satılır.

MDF'ye göre sunta daha çok kullanılan bir malzemedir. MDF renkleri için istediğiniz rengi rahatlıkla seçebilir, kaplama olarak da yüzeyine istediğiniz desenleri yapabilirsiniz. Mdf plaka kullandığınız zaman evinizde yer alacak tüm aksesuarlar ve mobilyalar ve diğer ahşap içerikli ürünleri imal ettirebilir, ekonomik açıdan da avantaj sağlayabilirsiniz.