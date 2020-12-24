Matematik Öğretmeni nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Matematik Öğretmeni olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Pek çok öğrenci üniversite mezunu olmak ile beraber matematik öğretmeni olmayı arzu ediyor. Hem özel eğitim kurumlarında hem de devlette öğretmenlik yapma imkanı bulunan matematik öğretmenliği, aynı zamanda üniversiteler üzerinden de ön plana çıkıyor. Tabii bunun için belli başlı kriterleri taşımak ve eğitim görmek gerekir.

Matematik Öğretmeni Nedir?

Öğrencilerin matematiksel kavramları anlaması ve pekiştirmesini sağlayan, eleştirel ve analitik düşünme yapısını geliştiren eğitimcilere matematik öğretmeni denmektedir. Ana sınıfından başlamak suretiyle yüksek lisansa kadar pek çok farklı sınıfta matematik öğretmeni önemli görevler üstlenir.

Matematik Öğretmeni Ne İş Yapar?

Matematik öğretmeni öğrencilerin her türlü matematiksel terim ve kavramları en iyi şekilde anlaması için eğitim verir. Özellikle bu matematiksel kavramlar açısından analitik düşünmesini ve yeni yöntemler geliştirmesini sağlamak amaçlı farklı yöntemler öğretir. Böylece sadece eğitim hayatında değil gündelik yaşamda da kullanabilecekleri bir matematik bilgisi sunar.

Matematik Öğretmeni Nasıl Olunur?

Matematik öğretmeni olabilmek için üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimleri kapsamında matematik öğretmenliği bölümü bitirmek gerekir. Aynı zamanda bilgisayar, matematik mühendisliği ve matematik bölümlerinden de mezun olarak, pedagojik formasyon almak suretiyle matematik öğretmeni olmak mümkün. Böylece elde edecek diploma ile beraber farklı alanlarda matematik öğretmeni olarak çalışılabilir.

Matematik Öğretmeni Olma Şartları Nelerdir?

Matematik öğretmeni olma şartlarının başında 4 yıllık ilgili bölümlerinden Lisans mezunu olmak gelir. Başta matematik öğretmenliği olmak üzere aynı zamanda matematik mühendisliği ya da matematik ve bilgisayar mühendisi olmak gerekir. Tabii matematik öğretmenliği haricinde diğer bölümler için pedagojik formasyon almak gerekir. Böylece diploma olarak farklı yerlerde matematik öğretmenliği yapmak mümkündür. Bunun dışında herhangi bir şekilde farklı alanlarda öğretmenlik yapmak mümkün değil.

Matematik Öğretmeni Görevleri Nelerdir?

Farklı yaş gruplarına bağlı olarak matematik öğretmeni önemli sorumluluklar ve görevler üstlenir.

- Matematiksel açıdan formülleri ve terminolojileri öğrencilere öğretmek.

- Matematiksel problem çözme becerisi ve stratejilerini geliştirmek.

- Matematiğin diğer farklı bölümleri ve bilimsel konulara yardımcı olacak bir alan olduğunu anlatmak.

- Devletin verdiği müfredat doğrultusunda plan gerçekleştirmek, geliştirme sağlamak ve yürütmek.

- Öğrencilerin matematik açısından bilgi ve becerilerinin istenilen düzeye gelmesini sağlamak.

- Öğrencilerin davranış standartlarına ele almak, oluşturmak ve bunları sürdürebilir hale getirmek.

- Problem çözme yeteneklerini daha etkin bir hale getirmek.

Bu ve benzeri görevler ile beraber matematik öğretmenlerinin öğrencilere karşı sorumluluğu oldukça büyüktür. Özellikle söz konusu matematik olduğu için, pek çok alanda ve farklı derslerde önemlidir ve bu da öğrencilerin matematiği idrak etmesi konusunda daha ön plana çıkarıyor.

Matematik Öğretmeni Maaşları Ne Kadar?

Matematik öğretmeni maaşları güncel bilgiler doğrultusunda 4000 TL ile 6000 TL arasında değişkenlik gösterebilmektedir. Bu durum özellikle devlet memuru olmak ile beraber özel eğitim kurumlarında öğretmenlik yapmak arasında farklılık yaratır. Ancak genel olarak 4500 TL gibi bir maaş olduğunu dile getirmek mümkün.

Matematik Öğretmeni İş İmkanları Nelerdir?

Matematik öğretmenliği iş imkanları hem devlet düzeyinde hem de özel sektörde ön plana çıkıyor. Aynı zamanda üniversitelerde de öğretmenlik yapma imkanı bulunmaktadır. Tabii bunun için belli başlı bazı sınavları geçmek ve sertifika almak gerekir. Bireysel olarak da öğretmenler öğrencilere eğitim verebiliyor.