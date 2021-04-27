Manisa plaka kodu kaçtır? Manisa ve ilçelerinin plaka harfleri

45 plaka kodu Manisa iline aittir. Bu kodların ve plakaların belirtilmesi neticesinde plakaya göre araçların hangi şehirlere kayıtlı durumda olduğu ve çıkış yaptığı kolaylıkla belirlenebilir nitelik kazanmaktadır.

Manisa Plaka Kodu Kaçtır?

Manisa ilinin plaka kodu kaçtır sorusunun yanıtı şöyledir. Manisa ilinin plaka kodu 45'tir. Eğer trafikte seyreden bir araç plakasının başı 45 ile başlıyorsa, o aracın Manisa iline kayıtlı olduğu anlaşılır. Bunun yanı sıra plakanın rakamları dışında plakada yazılı durumdaki bazı harfleri de Manisa ilini simgelemektedir.

Manisa İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

İllere göre belirlenmiş durumda olan plaka numaralarının beraberinde şehirler ve ilçeleri simgeleyen bazı harf kodları da belirlenmiş durumdadır. İşte Manisa merkez ilçesi ve diğer tüm ilçelerinin plakaya ait harfleri;

- Manisa Merkez ilçesine ait plaka harfleri: AC, DA, D, DZ, KZ, E, EA, HA, FA, KA, M, UZ, MA, TA, UA, AZ,HZ,, MC.

- Manisa Gördes İlçesini simgeleyen plaka harfleri: MG, NA, R, T.

- Manisa Ahmetli İlçesini simgeleyen plaka harfleri: B,MU, T,

- Manisa Demirci İlçesini simgeleyen plaka harfleri: PA, MF, T.

- Manisa Alaşehir İlçesi: KA,ZA, ME, Z.

- Manisa Kırkağaç İlçesini simgeleyen plaka harfleri: F, MH, PA, T.

- Manisa Saruhanlı İlçesini simgeleyen plaka harfleri: ML, UA S, T.

- Manisa Sarıgöl İlçesini simgeleyen plaka harfleri: T, H, TA, MS,

- Manisa Selendi İlçesini simgeleyen plaka harfleri: MR, U, VA.

- Manisa Kula İlçesini simgeleyen plaka harfleri: K, RA, MJ, , T.

- Manisa Gölmarmara İlçesini simgeleyen plaka harfleri: P, T. MT,

- Manisa Köprübaşı İlçesini simgeleyen plaka harfleri: L, T. MV,

- Manisa Salihli İlçesini simgeleyen plaka harfleri: LA, RA, MK, SA, T.

- Manisa Turgutlu İlçesini simgeleyen plaka harfleri: MP, N, T, TA, ZA.